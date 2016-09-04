Усыпить стареющего Питбуля. Итоги турнира UFC в Германии

3 сентября в Германии на Barclaycard Arena шел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 93. В главном поединке сразились ветераны ММА американец Джош Барнетт и белорус Андрей Орловский. Sovsport.ru - о главных поединках прошедшего турнира.

Хабилов одержал очередную победу

Российский легковес Рустам Хабилов поединком против бразильца Леандро Силвы открывал основной кард немецкого турнира. Перед боем наш боец был фаворитом, однако начало поединка заставило российских болельщиков насторожиться. Бразилец в самом начале боя несколько раз точно и сильно попал - показалось, что Хабилов «поплыл». Но, к счастью, Рустам после этого взял поединок под свой контроль и выиграл каждый из трех раундов противостояния с небольшим преимуществом.

Что дальше для Хабилова?

До боя с бразильцем Хабилов занимал лишь 20-е место в рейтинге лучших легковесов планеты. Победа должна вывести россиянина в топ-15. Сам Рустам пожелал провести бой с Энтони Петтисом или Эдсоном Барбозой. Но руководство UFC, скорее всего, не даст в соперники Рустаму ни одного из них. Следующие возможные соперники: Марцин Хелд, Эван Дунхам и Майкл Джонсон.

Бейдер убрал с пути Латифи

Шведский боец албанского происхождения Илир Латифи имел серию из трех победу кряду. Им были повержены Ханс Стрингер, Син Оконнелл и Гиан Вилланте. Бой против Бейдера стал приятным сюрпризом для Латифи и шансом стать одним из претендентов на чемпионский пояс в полутяжелом весе. Однако, Бейдер - это не Оконнел и не Стрингер. Это топовый боец UFC, который в шести последних поединках потерпел одно поражение от набравшего обороты Энтиони Джонсона.

Поединок Бейдера и Латифи начался очень скучно, бойцы присматривались друг к другу. В конце первого раунда шведу удалось потрясти более именитого оппонента, но добить его не сумел. Во втором раунде Латифи пошел в атаку, пропустил тяжелейший удар коленом навстречу и моментально «уснул».

Что дальше для Бейдера?

Сразиться против Даниэля Кормье или поквитаться с Энтони Джонсоном в ближайшее время Бейдеру не удастся. Именно эти два соперника в полутяжелом весе встретятся в октагоне за чемпионский пояс. Для Бейдера видятся два возможных соперника: Гловер Тейшейра и Александр Густафссон.

Густафссон не без труда одолел поляка

В последнее время самого популярного шведского бойца Александра Густафссона штормит. Сначала он в упорнейшем бою уступил тогдашнему чемпиону Джону Джонсу, затем по-быстрому нокаутировал Джими Мануву. Бой против Энтони Джонсона был проигран техническим нокаутом уже на третьей минуте поединка. Бой за титул чемпиона с Даниэлем Кормье определил победителя лишь судейским решением, причем раздельным.

Казалось бы, что Густафссон должен был сносить Блаховича еще в первом раунде, но не тут-то было. Поляк моментами перебивал грозного шведа в стойке. Густафссону пришлось менять тактику на бой и раз за разом переводить Яна в партер, а там уже методично пробивать по голову и корпусу. Эта тактика сработала, Александр выиграл каждый из раундов и вернулся в чемпионскую гонку.

Что дальше для Густафссона?

Самым интересным соперником для шведа видится американец Райан Бейдер, который в Германии победил Илира Латифи. Других соперником для Александра и не видно: Даниэль Кормье и Энтони Джонсон сразятся друг против друга.

Битва ветеранов





Тяжелый дивизион UFC сейчас испытывает большие проблемы. Вверху рейтинга - сплошь ветераны ММА. Чемпиону Стипе Миочичу 34 года, ближайшим претендентам Фабрисио Вердуму (39), Кейну Веласкесу, (34) Алистару Овериму (36), Джуниору дос Сантосу (32) и Марку Ханту (42) давно уже не 25 лет. Дивизиону явно не хватает свежей крови, яркого молодого бойца. Участника главного поединка в Германии Андрею Орловскому и Джошу Барнетту на двоих 75 лет. Удивительно, что бойцы дрались в UFC еще 15 лет назад и каждый из них становился чемпионом организации так давно, что уже это кажется неправдой.

Бой мог закончится на первых секундах. Оба в течение пяти секунд потрясли друг друг друга, но выстояли. Орловский получил сильное рассечение на лбу, а Барнетт выдохся уже после второй минуты схватки. Зрители освистывали миксфайтеров раз за разом, когда Барнетт начинал клинчевать. Американцу явно не хватало мощи, чтобы перевести белоруса в партер, а Орловскому не хватало скорости, чтобы рвать в «клетке» в стиле Питбуля. Во второй пятиминутке Орловскому удалось провести тейкдаун, но Джош мастерски сконтрил и оказался на европейце. Но схватка в партере выглядела смешно: Барнетту не хватало сил, чтобы завершить поединок в свою пользу. В третьем раунде Орловский случайно ткнул пальцем Барнетту в глаз, после чего американец отвернулся, показывая, что не видит. Однако, Орловский продолжил атаковать не защищавшегося американца, что привело к тому, что бойцы вновь оказались в партере. В итоге, уставший Орловский был задушен еще более уставшим Барнеттом.

С каждым подобным боем в UFC приходит вера, что и Федор Емельяненко мог бы спокойно выступать там в свои почти 40 лет. Выступать, побеждать и быть как минимум в топ-5 тяжеловесов организации.

Что дальше для Барнетта?

Скорее всего, Барнетта мы не увидим в ближайшее время в деле. Ветеран проводить в среднем по одному бою в год. На серьезном уровне ему выступать все сложнее и сложнее. Это показал бой против Орловского. Бой против Марка Ханта мог бы стать отличным завершением карьеры для Джоша. У Барнетта также есть вариант продолжения карьеры в японской организации Rizin, которая собирает «старичков» и проводит между ними бои больше похожие на шоу, чем на настоящую рубку.