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Что могут чехи, когда у них нет Ягра и куча травм? Сборная Чехии на Кубке мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
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Яромир Ягр пока не спешит готовиться к сезону
Яромир Ягр пока не спешит готовиться к сезонуИсточник: Instagram

Sovsport.ru представляет вам команды, которые сыграют на Кубке мира. Сегодня мы отвечаем на пять злободневных вопросов о сборной Чехии, с которой Россия проведет два товарищеских матча (8 и 10 сентября).

1. Сыграет ли за чехов Яромир Ягр? Увидим ли мы в деле великого маэстро?

К сожалению, Ягр уже завершил карьеру в сборной Чехии. Да, один раз Яромир уходил, а потом менял решение. Но теперь он остается непреклонным: «Мне уже 44 года, отстаньте. Дайте спокойно доиграть свой век в НХЛ».

Следующий сезон Ягр проведет во «Флориде», причем точно не станет там худшим. И что говорить, ведь этим летом на церемонии в Карловых Варах именно Ярдо получил «Золотую клюшку» как самый ценный хоккеист Чехии (аналог «Харламов Трофи» в России) – уже 12-й раз в карьере! А первый такой приз Ягр брал еще в 1995 году. Как летит время…

Вообще лучший хоккеист в истории страны (прости, Доминик Гашек) сейчас активно пашет в тренажерном зале, выводя себя на пик формы к октябрю, когда начнется сезон. И у него есть подруга, которая моложе на 19 лет – модель Вероника Копрживова. Ну какой тут Кубок мира?

2. Кто у чехов самый опасный? Что можно сказать об их составе?

На сайте НХЛ, где разогревается Кубок мира, есть всевозможные рейтинги. Так вот, согласно им по линии атаки Чехия идет на первом месте, по защите – тоже на первом, и по вратарям – на первом. Но только с конца.

Такое единодушие намекает на то, что у чехов в составе и смотреть-то не на кого. Но это не так. В линии голкиперов выделяется Петр Мразек – между прочим, «Детройт» подписал с ним контракт с зарплатой в $4 млн. за год. Просто так такие деньги никому не дадут. Да и Нойвирт, если поймает кураж, способен отражать по 50 бросков за матч.

Линия защиты, в самом деле, выглядит странно. Никто из этих игроков не способен попасть в первую пару обороны любого клуба НХЛ. И ведь не скажешь, что чехи кого-то не взяли. Просто у них с защитниками обстоит дело еще хуже, чем у нас.

Удивило, что в атаку не пригласили Иржи Гудлера, который стал пятым бомбардиром Чехии в НХЛ, набрав 46 (16+30) очков в 72 матчах. Главный тренер объяснил это тем, что Гудлер не проходит в два первых звена, а в линиях ниже ему делать нечего.

А что за звенья такие? На чемпионате мира в Москве здорово смотрелась тройка Пастрняк – Плеканец – Червенка. Но Червенку до последнего момента не хотели брать в Торонто, объясняя это тем, что парень провел слишком мало времени в НХЛ.

Томаш Плеканец избран капитаном, внимание нужно обратить на Якуба Ворачека, который набирает много очков в «Филадельфии». Хорош молодой Пастрняк. Но вообще можно согласиться с экспертами NHL.com, состав у чехов так себе.

3. Получается, что Чехия – аутсайдер Кубка мира?

Если верить букмекерам, то да. Они принимают ставки 22/1 на то, что чехи выиграют Кубок мира. То есть ставишь 1000 рублей – получаешь 22 тысячи. Сравните с той же Канадой (10/11) – за 1000 рублей на выходе ты получишь 1100, если «кленовые листья» станут триумфаторами в Торонто. Для контраста на втором месте – Россия (9/2).

Вообще станет подвигом, если Чехия уже выйдет из группы, в которой также будут выступать Канада и США. Два железобетонных фаворита, а чехи со сборной Европы – как гарнир к мясу.

Да, на прошлом Кубке мира чехи удивили, когда в четвертьфинале разгромили Швецию (6:1), а в полуфинале отыгрались с 0:2 против Канады – сделали даже 3:2, но пропустили третью шайбу от Дрэйпера на 55-й минуте, а четвертую – в овертайме от Лекавалье.

Но это было 12 лет назад, и тогда за Чехию играло совсем другое поколение – Ягр, Элиаш, Гавлат, Гейдук, Страка, Жидлицки. Теперь таких зубров нет.

4. Кто такой Йозеф Яндач? Почему он теперь тренирует сборную Чехии?

В прошлом сезоне национальной командой руководил Владимир Вуйтек, и у него это неплохо получалось (если забыть о поражении от американцев в четвертьфинале ЧМ).

Но Вуйтек сразу объявил, что это последний год в его тренерской карьере, и надо искать замену. Она нашлась уже в январе 2016 года – Чешская хоккейная ассоциация сообщила, что двухлетний контракт со сборной Чехии подпишет 47-летний Яндач, который много лет работал помощником Вуйтека в главной команде страны.

Можно вспомнить, что Йозеф Яндач в 2012 году возглавлял пражский «Лев», но был уволен по ходу сезона. В целом он в Чехии имеет неплохую прессу, а Кубок мира подвернулся под руку для того, чтобы молодой тренер набрался опыта и получил хорошую проверку боем.

5. Чем России полезны чехи? Почему мы играем с ними аж два раза?

Во-первых, нам нужна практика. Организаторы Кубка мира разбили участников на пары: Россию поставили с Чехией, Канаду – с США, Швецию – с Финляндией, а сборную Европы, которая готовится за океаном – против Молодых звезд Северной Америки.

Во-вторых, на этом можно заработать. По правилам турнира каждая федерация, участвующая в Кубке мира, получает по 500 тысяч долларов, а также кассовые сборы с одного выставочного матча.

В-третьих, не такой уж это простой соперник. Можно вспомнить, что Олег Знарок в прошлом сезоне раза три проиграл чехам в Евротуре, а домашний чемпионат мира начал с 0:3 от команды Вуйтека.

Тем более чехов на Кубке мира мы наверняка больше не увидим. Когда еще сыграем друг с другом в сильнейших составах? Жаль только, что нет Яромира Ягра…

P.S. За последние пару дней в составе сборной Чехии произошли три серьезные замены.

Во-первых, центрфорвард Давид Крейчи еще не восстановился после операции на бедре, и врачи «Бостона» не отпустили его на турнир. Парня заменит форвард швейцарского «Фрибурга» Роман Червенка, который все-таки попал на Кубок мира.

Во-вторых, чехи потеряли Радко Гудаса – у него травмировано запястье. В третьих, молодой и одаренный форвард Томаш Гертл еще не восстановился после травмы колена. Пока неизвестно, кто их заменит. А ведь назревает и в четвертых: «Авангард» ведет активные переговоры, чтобы Владимир Соботка не ехал на Кубок мира – такой игрок им в сентябре нужен в КХЛ.

В общем, если до этих новостей чехи еще имели какие-то шансы навести шороху, то теперь, думаем, их победит даже сборная Европы.

СОСТАВ СБОРНОЙ ЧЕХИИ

Вратари (3) Рост Вес Клуб

Петр Мразек 187 83 Детройт

Михал Нойвирт 185 95 Филадельфия

Ондржей Павелец 191 98 Виннипег

Защитники (6)

Михал Йордан 185 88 Каролина

Михал Кемпни 183 88 Чикаго

Збынек Михалек 189 95 Аризона

Якуб Накладал 187 96 Калгари

Роман Полак 187 107 Торонто

Андрей Шустр 200 100 Тампа-Бей

Форварды (12)

Якуб Ворачек 189 97 Филадельфия

Мартин Ганзал 197 103 Аризона

Алеш Гемски 183 84 Даллас

Роман Червенка 182 89 Фрибург

Милан Михалек 188 100 Торонто

Ондржей Палат 183 86 Тампа-Бей

Давид Пастрняк 182 82 Бостон

Томаш Плеканец 180 88 Монреаль

Владимир Соботка 178 89 Авангард

Радек Факса 191 95 Даллас

Михал Фролик 185 88 Калгари

Дмитрий Яшкин 190 90 Сент-Луис


МАТЧИ ЧЕХОВ В РАМКАХ КУБКА МИРА

8 сентября

товарищеский матч, Санкт-Петербург

19.30 мск Россия – Чехия

10 сентября

товарищеский матч, Прага

17.30 Чехия – Россия

14 сентября

товарищеский матч, Питтсбург

22.30 Северная Америка – Чехия

18 сентября

03.00 Канада – Чехия

19 сентября

22.00 Чехия – Европа

23 сентября

03.00 Чехия – США

25-26 сентября

Полуфиналы

28, 30 сентября, 2 октября

Финал до двух побед

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