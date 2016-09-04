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Шамиль Абдурахимов: Такие, как Емельяненко рождаются раз в 100 лет

Шамиль Абдурахимов (Фото: tornadoclub.org)
Шамиль Абдурахимов (Фото: tornadoclub.org)

1 октября в Портленде (США, штат Орегон) российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов проведет бой на турнире UFC Fight Night 96. Соперником Шамиля станет американец Уолтер Харрис. Американский боец при равном весе (115 кг), на 3 см выше россиянина (193,04 см), имеет вдвое меньше профессиональных боев - 10, в которых одержал 6 побед, 4 поединка проиграл, один из них - россиянину Никите Крылову техническим нокаутом в 2014 году.

Абдурахимов выступает с 2008 года в профессиональных боях смешанного стиля в тяжелой весовой категории в рамках промоушена Tech Krep FC, является 5-кратным чемпионом России по ушу-саньда. В мировом рейтинге MMA входит в число 50 сильнейших бойцов-тяжеловесов мира, имеет в послужном списке 19 боев, 16 побед, 7 нокаутов. За месяц до события Шамиль рассказал о своей подготовке к бою на UFC, за кого болел на Олимпиаде и раскрыл небольшой спортивный секрет.

«Уважаю любого соперника» 

- Как оцениваете свое физическое состояние. Удалось в летний сезон восстановиться?
- Физическое состояние стабильно хорошее. Стараюсь довести его до стабильно отличного, тогда буду полностью доволен своей формой, вне зависимости от сезона.

- Не обижает, когда называют вас «ветераном» ММА?
- Слово «ветеран» воспринимаю по-своему. У меня оно вызывает чувство уважения, ассоциируется с ветеранами Великой Отечественной войны. Так что мне нравится это слово, несмотря на то, что СМИ не имеют в виду боевые действия.

- Ваш новый соперник Уолтер Харрис имеет репутацию жесткого «финишера». Что скажете, готовы «потушить ему свет»?
- Какой бы не достался соперник, я всегда уважаю его. Он такой же человек, как и я, со своими мыслями и стремлениями. Победить хочет каждый, но руку-то в итоге поднимают только одному. В нашей республике много прославленных великих борцов, олимпийцев и мировых чемпионов, и всегда в таких случаях принято говорить «ковёр покажет». В моем случае - «клетка покажет».

- Когда приступили к целенаправленной подготовке. В чем специфика, и кто ваш спарринг-партнер?
- Я уже завершил 3-недельный этап подготовки в Кисловодске, и сейчас за месяц до боя тренируюсь в школе бокса и ММА «Скорпион». В спаррингах помогает мой брат и еще один хороший борец. Специфика подготовки: мой соперник работает в левостороной стойке, неплохо боксирует, мы, естественно, готовимся под левшу.

- Есть какие секреты подготовки. Лучший пловец всех времен Майкл Фелпс в последнем своем олимпийском старте использовал нетрадиционную медицину - терапию банками. Как считаете нашим бойцам пошла бы она на пользу?
- Что касается терапии с банками, то мы и я в том числе практикуем ее очень давно. Ну у нас она немного отличается тем, что мы делаем кровопускание. В арабском языке это называется «Хиджама». И передалось оно нам он нашего пророка Мухамада (мир ему и благословение). Кровопускание полезно не только для спортсменов, но и для обычных людей. Эта процедура очищает кровь и сосуды. 

Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид СадулаевИсточник: Reuters

«То, что Исинбаева вошла в МОК - это отличная новость»

- На Олимпиаде в Рио как оцениваете выступление наших представителей единоборств. Кто понравился, удивил?
- Выступление наших представителей единоборств вызывало бурю эмоций. Ребята очень достойно себя проявили. У дзюдоистов вошло в добрую традицию приносить каждый олимпийский цикл по несколько золотых наград. Так в 2012 году завоевали три «золота», в этот раз - два. Я болел за всех российских олимпийцев, но больше всего за россиян в спортивной борьбе, боксе и дзюдо,- там участвовали мои земляки. Переживал за восходящую звезду Абдурашида Садулаева. Все были уверены в его победе, но волнение все равно присутствовало. В большом спорте может произойти все, что угодно. Здесь случайных людей не бывает, тем более на Олимпийских играх. Он в очередной раз доказал, что на голову выше всех в своем деле. Мы надеемся, что это не последняя его золотая медаль олимпийского отлива. Наша команда заняла итоговое четвертое место, несмотря на то, что треть российских спортсменов не была допущена к Олимпиаде. И каждый раз, когда наши спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала, и звучал гимн России, я получал огромное удовлетворение.

- Большой спорт и скандалы идут нога в ногу. Знаменитая прыгунья Елена Исинбаева покинула спорт и теперь представляет интересы всех спортсменов в МОК. Чтобы сделали вы, если бы вас несправедливо отстранили от соревнований, лишив шанса достичь заветной мечты?
- Я не сторонник того, чтобы в спорт вмешивалась политика. То, что Исинбаева вошла в МОК - это отличная новость, она только усилит позиции спортсменов в МОК. Такие люди и должны представлять интересы спортсменов. На месте Елены я собрал бы на прощальный турнир всю мировую элиту прыжков и предложил им бы посоревноваться, чтобы решить в честной борьбе, кто сильнее. И таким образом красиво уйти непобежденной.

Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: Sovsport.ru

«Махов сможет подпортить настроение лидерам в UFC» 

- Американские специалисты положили глаз на российского борца Биляла Махова, которого все очень ждут в UFC. Кто сможет составить ему достойную конкуренцию?
- По поводу тяжелого дивизиона UFC, в котором ждут Биляла Махова, думаю, что он там составит огромную конкуренцию и сможет подпортить настроение лидерам. 

- Алистар Оверим нелестно отозвался о Федоре Емельяненко, назвав его возвращение смешным, конкретнее сказав, что он не может теперь называться лучшим бойцом. Что скажете, сами хотели бы видеть Федора в UFC?
- Такие, как Алистар рождаются каждый год, а такие как Федор - раз в 100 лет. Это высказывание - неуважение к легендарному человеку и бойцу такого уровня. Федор был «Последним императором», им он и останется, бой с Мальдонадо - тому подтверждение. Выступление Емельяненко украсит любой турнир вне зависимости от того, какой получился исход. По поводу выступления Федора в Санкт-Петербурге считаю, что в этом бою он еще раз доказал, что является настоящим воином, устояв до конца и вырвав победу. 

- С кем бы хотели провести бой на UFC. Является ли эта организация тем пределом мечтаний, к которому стремятся многие бойцы, достойные ли там контракты и гонорары?
- С кем я хотел бы драться сказать сложно, кого мне предложат, с тем я и буду драться, по возможности.К любому спортсмену, который выступает UFC, отношусь с большим уважением. Слабых здесь соперников не бывает. Это одна из авторитетных организаций в смешанных боевых единоборствах. В самом тяжелом весе каждый боец обладает нокаутирующим ударом. Я не делаю разницу между бойцами по рейтингу. Меня учили с детства, что в ринге не нужно смотреть на титулы, а нужно готовиться к конкретному бойцу.

Усыпить стареющего Питбуля. Итоги турнира UFC в Германии

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