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«Надеюсь, Станислав Саламович - надолго»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Надеюсь, Станислав Саламович - надолго»
Источник: Sovsport.ru

Сборная России провела предпоследнюю тренировку перед контрольным матчем против Ганы, который состоится 6 сентября на стадионе «Локомотив». После занятия на вопросы журналистов ответили полузащитники Роман Зобнин и Магомед Оздоев. Рубиновец сделал громкое заявление, спартаковец был скромнее. 

ТРЕНИРОВКА ЗАКРЫТАЯ, ЗНАЧИТ - СЕКРЕТНАЯ

Хорошая у «Динамо» база! Команда играет в первой лиге, а в гости к ней в Новогорск приехала сборная России. Здесь все пропитано динамовской историей – черно-белые фото на стендах, бело-голубая продукция клуба, серебряно-бронзовые кубки. 

В углу - банкомат главного спонсора «Динамо». Подумать только, несколько дней назад здесь снимал деньгиИгорь Денисов! Теперь у него пластиковая карточка другого банка, ведь у «Локомотива» иные партнеры. Хотя и старую он вряд ли выбросил – через год аренда закончится. Грешным делом, про банкомат думается куда больше, чем про кубки. Это какие же деньжищи игроки «Динамо» снимали здесь год-другой назад! Сейчас не то. Вряд ли у Кирилла Панченко (9 голов в 11 матчах ФНЛ) зарплата такая же, как у Кевина Кураньи (145 матчей за «Динамо», 56 мячей). Поэтому у инкассаторов, заправляющих аппарат купюрами, в 2016 году расслабон. 

Усилием воли заставил себя думать о футболе, и вот что будоражит ум: в воскресенье сборная впервые за неделю провела закрытую от прессы тренировку. Если раньше можно было хоть 15 минут посмотреть, как игроки бегают по кругу, или слушают Станислава Черчесова, или делают растяжку, то теперь все – баста, ни минутки. 

Видимо, тренер определился с основным составом и тот играл против неосновного, а еще почти наверняка отрабатывали стандарты. Надо бы спросить об этом у полузащитников Романа Зобнина и Магомеда Оздоева. Они, конечно, не расскажут, но попытка не пытка.

Источник: Sovsport.ru

РОМАН ЗОБНИН: ПРИЯТНО ВЕРНУТЬСЯ В НОВОГОРСК

- Тяжелая была тренировка? – пытаюсь проявить к Зобнину сочувствие, чтобы втереться в доверие.
- В меру. Не так чтобы очень тяжело, но и не легко. Были игровые упражнения. Что-то наигрывали, готовились к матчу.

- Раз закрытая, значит, готовили сюрпризы сопернику, разучивали стандарты?
- Готовили какие-то моменты, в том числе тактические, - Роман молодец, отвечает общими фразами и секретов не сдает. 

- Из-за травмы выбыл футболист схожего с вами амплуа – Дмитрий Тарасов. Не изменятся ли ваши функции на поле?
- Не сказал бы, что мы с ним схожи, я играю чуть выше – box to box, поэтому для меня ничего не изменилось.

- Знаете ли кого-то из сборной Ганы? 
- Нет. Думаю, и в сборной Ганы вряд ли кого-то знают из России. Зобнина? Я так не думаю. 

- Разбирали игру сборной Ганы?
- Сегодня будет разбор. Какие-то моменты рассказывали уже на тренировке.

- Выйдете в основном составе?
- У Станислава Саламовича спросите. Мне бы, конечно, хотелось выйти и сыграть, сколько дадут. С большим удовольствием!

- Каково вам, бывшему динамовцу, вернуться в Новогорск? 
- Приятно, конечно. 

- Экскурсии водили, показывали базу другим сборникам?
- Некогда, живем-то в другом месте, здесь только тренируемся.

Источник: Sovsport.ru

МАГОМЕД ОЗДОЕВ: «МЫ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ»

- Есть отличия сборной Фабио Капелло, в которую вас вызывали, от команды Станислава Черчесова? – первый вопрос Оздоеву.
- Прежде всего, всем здравствуйте! – проявляет вежливость Оздоев. - У каждого тренера свой подход. Станислав Саламович больше работал в России, мы знаем его, каждый игрок понимает, чего он хочет, говорим на одном языке.

- «Рубин» начал сезон не очень хорошо, но вас и Максима Канунникова вызвали. Почему?
- Наверное, тренер смотрит на то, как играет каждый. Надо у него спрашивать, почему нас вызвали, а мы должны защищать честь страны и оправдывать вызов. Старт в клубе плохой, в ближайшее время исправимся. 

- У вас новый тренер не только в сборной, но и в клубе. Так интересней?
- Не сказал бы, что интересней, когда часто меняются тренеры. Надеюсь, Станислав Саламович останется надолго, мы покажем хороший результат на чемпионате мира и будем работать с ним дальше. В клубе тоже хочется, чтобы был постоянный тренер.

- Хороший результат на ЧМ – это какой? 
- Каждому хочется выигрывать титулы, надо реально смотреть на вещи. Там будет видно, как далеко мы пройдем и чего добьемся.

- Ваше мнение о ганском полузащитнике Мубараке Вакасо, с которым вы пересеклись в «Рубине».
- Добротный футболист, но давно не видел, как он играет. 

- Говорят, за нарушение дисциплины его отправляли в дубль…
- Просто инцидент на тренировке.

- Есть мнение, что африканцам свойственно халатное отношение к тренировкам.
- Да я бы не сказал. Африканцы хотят чего-то добиться, уехать оттуда, где родились. Много есть великих футболистов из Африки, тот же Дрогба.

- В сборной в курсе, что Роман Широков вчера сделал дубль за «Атлантис» из Любительсакой футбольной лиги?
- Каждому игроку приятно, когда бывший капитан сборной играет и забивает.

- Дмитрий Полоз вчера сказал, что сборная России сильнее Ганы. Согласны?
- Согласен с тем, что наша сборная сильнее всех. 

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