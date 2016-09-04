Первый гол на арене ЦСКА забил Гордюшенко

ЦСКА провел первый матч на своем новом стадионе, это была товарищеская игра с «Торпедо». Хозяева выиграли 3:0, а исторический первый гол забил молодой полузащитник Астемир Гордюшенко.

Интересно получается! Когда первый раз был на новой арене ЦСКА, пришло несколько тысяч зрителей, но футбола не было - болельщики общались с командой, игрокам и тренерам вручили золотые медали, председатель попечительского совета клуба Сергей Иванов сказал речь.

В воскресенье все наоборот – футбол присутствовал, товарищеский матч ЦСКА – «Торпедо», но не оказалось зрителей. По техническим причинам. Причем, вокруг арены армейских болельщиков было достаточно – кассы бойко торговали билетами на встречу ЦСКА – «Терек», у окошка с надписью абонементы тоже стояли люди. Внутри на трибунах – десяток-другой причастных к матчу мужчин, да из ложи вип какой-то малыш кричал во время разминки: «Папа!». Папа (его фамилия осталась неизвестна) вместе со всеми бил по мячу и делал растяжку.

Диктор представил команды, да так тихо и спокойно, будто со старинным другом по телефону говорил. Вообще, атмосфера была камерная, душевная. Футбольный марш, однако, прозвучал, что придало матчу торжественности.

Почему ЦСКА играл именно с «Торпедо»? У него, живущего сейчас в зоне «Центр» ПФЛ, по календарю матч с «Локомотивом» Лиски, но тот еще до первого тура снялся с чемпионата, вот и образовалась пауза, которую заполнили с пользой для дела.

Новую арену тестировали не только команды, но и погода – пошел дождь. В ложу прессы (а я сидел на уровне девятого ряда) не залетело ни капли. На стадионе «Локомотив» ноутбук бы точно залило водой. Зрители, сидящие ниже меня, тоже чувствовали себя сухо и комфортно.

Дождь атмосферы не испортил, совсем напротив, так уютно и умиротворяющее стучал по крыше, что навевал приятную дрему. Когда еще услышишь такой приятный звук на 30-тысячной арене? Набегут зрители, поднимут шум, гам и никакого тебе шороха дождя.

Есть, кстати, версия, почему с неба полилось. На стадионе продолжают работу художники и за несколько часов до матча они рисовали братьев Березуцких. На этапе эскиза один из них вдруг неожиданно стал походить на Олега Газманова, который, как известно, все ясные дни забирает себе.

Почти весь первый тайм маленькое, но гордое «Торпедо» смотрелось весьма и весьма – создавали, били по воротам, не хватало только голов. ЦСКА первый удар в створ ворот нанес на 40-й минуте и с этого момента спуску гостям уже не давал. Вратарь Степан Секач сорвал аплодисменты (это при двадцати-то зрителях!), совершил два умопомрачительны х сейва подряд. А через пару минут после углового зычно крикнул: «Я!», пошел на выход, но мяч из штрафной площади не выбил иАстемир Гордюшенко отправил его в пустые ворота. Отметим для истории новой арены ЦСКА фамилию Гордюшенко. Может, этот гол его так вдохновит, что в этом сезоне он пробьется в основу?

А Сикача все же жалко! Вратари вообще сыграли заметную роль – Сергей Чепчугов отдал голевую передачу Александру Головину, когда тот убежал один на один и забил второй. Вскоре Сергей Игнашевич с пенальти довел дело до разгрома.

Что ж, генеральная репетиция прошла гладко, ждем премьеру. 10 сентября, в 20:30 матч ЦСКА – «Терек».



