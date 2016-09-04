«Замена Квята на Гасли? Полная чушь!». Чем запомнится «Гран-при Италии»

Даниил Квят останется в «Торо Россо» до конца сезона, несмотря на очередную неудачу и сход в гонке. На Макса Ферстаппена ополчились коллеги, Фелипе Масса завершает карьеру, а Нико Росберг одержал 21-ю победу. Чем запомнится «Гран-при Италии»?

СТРАСТИ ПО МАКСУ

- Да в наше время его бы за такое подвесили на дереве! – дал емкую характеристику Максу Ферстаппену Жак Вильнев.

Выступление голландца в Бельгии впечатлило всех. Только не в лучшем смысле. Маневр на старте, когда попытка втиснуться в первый поворот по внутреннему радиусу привела к тому, что там столкнулись сразу три машины (две «Феррари» и «Ред Булл» Ферстаппена). Виляние хвостом перед болидом Кими Райкконена, из-за чего финн чудом не улетел в отбойник… В общем, развлекался Макс по полной!

- Это просто ни в какие рамки не лезет! – гневались соперники. Но подросток из Голландии был невозмутим.

- Стюарды не наказали меня штрафами, значит, я все делал в рамках правил. А от Кими так жестко защищался потому, что они испортили мне гонку в аварии на старте, - подливал масла в огонь своими комментариями Макс.

- Похоже, Йосу Ферстаппену стоит поговорить со своим сыном о манерах поведения на трассе, - взял словоНики Лауда. – Иначе мне придется поговорить с Йосом.

Вспоминая, что папа Макса недавно избил собственного отца, трехкратному чемпиону мира, видимо, стоит с ним общаться удаленно…

В конце концов, даже гоночный директор чемпионата мира Чарли Уайтинг признал, что в Бельгии Ферстаппену стоило показать черно-белый флаг – своеобразное «последнее китайское», после которого пилота могут снять с заезда. Так почему не показали? Ответ на это дал Вильнев.

- Очевидно, что ему многое прощается, потому что «Формула-1» пиарит Макса. Им нужна новая звезда, и они делают ее из этого парня. Но если Ферстаппену все продолжат спускать с рук, это может закончиться печальным, даже смертельным инцидентом, - отметил Жак.

Макс ответил в собственном стиле:

- Не Вильневу рассуждать о смертельных случаях, ведь он сам однажды убил на трассе человека!

И эта фраза гонщика «Ред Булла» - как удар ниже пояса. 15 лет назад на «Гран-при Австралии» Вильнев действительно столкнулся с Ральфом Шумахером (кстати, аварию спровоцировал брат Михаэля), и отлетевшее колесо его болида угодило в маршала, нанеся тому смертельную травму. Но говорить об этом в таком тоне? Максу действительно можно все простить?

- Это просто нелепо, - пожал плечами Жак. – Он мог бы проявить уважение к семье погибшего. Я даже комментировать это не хочу.

Ферстаппен, правда, похоже понял, что перегнул палку.

- Я не имел в виду, что Жак убил кого-то своим пилотажем. Но ведь то колесо принадлежало его машине, верно?

И в любом случае стало понятно – еще один подобный инцидент с участием Ферстаппена может закончиться плачевно для него. Не только в смысле возможной аварии, но и в плане отношения к Максу со стороны организаторов и судей. Дерзкий подросток с перспективой стать чемпионом – это одно. Но юный хам с опасной манерой пилотажа, ни в грош не ставящий соперников и звездных ветеранов – совсем другое. Похоже, определенную беседу на этот счет с ним провели. В Италии Макс вел себя корректно, словно перестраховываяс ь. Может, поэтому провалил старт – ведь лучше откатиться вглубь пелотона, чем ненароком кого-то выбить в такой-то ситуации! Потом отыгрался. Финишировал седьмым, набрал очки, никого не обидел, никому не помешал… Образцовый гонщик!

Надолго ли таким останется?

«У МЕНЯ БУДЕТ РАЗГОВОР С ГАЛИ!»

«Страсти по Максу» задвинули в тень большинство других событий, прошедших в течение уик-энда. Например то, что сразу два опытных пилота не будут выступать в «Формуле-1» в следующем году. Фелипе Масса объявил о завершении карьеры, а Дженсон Баттон подписал с «Маклареном» новый контракт, но пропустит минимум сезон – его заменит Стоффель Вандорн. Из пилотов, выступавших в чемпионате мира 10 лет назад, теперь осталось только трое – Нико Росберг, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо. Наступает эра Ферстаппенов?

В свою очередь, президент «Феррари» Серджио Маркионе во время домашнего этапа признал – команда не выполнила цели на сезон. «Но мы начнем борьбу за титул с первой же гонки следующего года!» - подытожил босс «Скудерии».

А Пьер Гасли в интервью каналу Movistar обронил фразу, что сможет заменить Даниила Квята уже на следующем уик-энде в Сингапуре.

Стоп. Что?

- Это полнейший бред! – прокомментировал слова подопечного доктор Хельмут Марко, отвечающий за состав пилотов в «Ред Булле» и в «Торо Россо». – Решение по гонщикам на следующий год будет приниматься не раньше середины октября. Ни о каких заменах в Сингапуре речи быть не может. Поверьте – я скоро позвоню Гали и проведу с ним серьезную беседу!

Слухи о том, что юный член молодежной программы «Ред Булла», ныне лидирующий в сезоне GP2, может заменить Квята, ходят давно. Учитывая, что сам Даниил после понижения из «Ред Булла» выглядит, мягко говоря, не впечатляюще. Часто его подводит техника, но в любом случае Квят много уступает своему партнеру Карлосу Сайнсу. И, тем не менее, Марко дал понять – до конца года расставаться с Даниилом не планируют.

Жаль, что уик-энд в Италии опять сложился для уфимца не лучшим образом. Впрочем, на что можно рассчитывать с прошлогодней версией двигателя «Феррари» в скоростной «Монце»? Тем более, когда одним мотором проблемы не ограничиваются. На домашнем треке у болидов «Торо Россо» закоротили датчики положения машин на трассе. Из-за этого в боксах «Хаас» не узнали, что Квят вышел на свой последней быстрый круг в первом сегменте квалификации – и не дали команду Роману Грожану пропустить российского пилота. Этот момент стоил Даниилу 0,2 секунды и места во втором сегменте…

Впрочем, шансы попасть в очки все равно были минимальны. Темп «Торо Россо» оказался слишком низок. А под конец воскресной гонки из-за очередной поломки Квят и вовсе остановился в боксах – очередной сход.

Кто выиграл? Конечно, пилоты «Мерседеса». Нико Росберг стал первым, а Льюис Хэмилтон, проваливший старт, – вторым. Хотя… В этом, как раз, нет ничего яркого и необычного.

СТАТИСТИКА

Гран-при Италии. Монца

Гонка. 1. Росберг (Германия, «Мерседес») – 1:17.28,089. 2. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – отставание 15,070. 3. Феттель (Германия, «Феррари») – 20,990. 4. Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 27,561. 5. Риккиардо (Австралия, «Ред Булл») – 45,295. 6. Боттас (Финляндия, «Уильямс») – 51,015. 7. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 54,236. 8. Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.04,954. 9. Масса (Бразилия, «Уильямс») – 1.05,617. 10. Хюлькенберг (Германия, «Форс Индия») – 1.18,656… 15. Сайнс (Испания, «Торо Россо») – 1 круг… Квят (Россия, «Торо Россо») – сошел.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон – 250 очков. 2. Росберг – 248. 3. Риккиардо – 161. 3. Феттель – 143. 5. Райкконен – 136. 6. Ферстаппен – 121. 7. Боттас – 80. 8. Перес – 62. 9. Хюлькенберг – 46. 10. Масса – 41. 11. Алонсо (Испания, «Макларен») – 30. 12. Сайнс – 30. 13. Грожан (Франция, «Хаас») – 28. 14. Квят – 23. 15. Баттон (Великобритания, «Макларен») – 17. 16. Магнуссен (Дания, «Рено») – 6. 17. Верляйн (Германия, «Мэйнор») – 1. 18. Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» - 498. 2. «Ред Булл» - 290. 3. «Феррари» - 279. 4. «Уильямс» - 111. 5. «Форс Индия» - 108. 6. «Макларен» - 48. 7. «Торо Россо» - 45. 8. «Хаас» - 28. 9. «Рено» - 6. 10. «Мэйнор» - 1.



