Леонид Слуцкий: Я не на Луне живу, понимаю, что все силы бросили на стадион

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после товарищеского матча против «Торпедо» (3:0), который прошел на новой арене армейцев, ответил на вопросы журналистов.

- Как вам новая арена?

- Наслаждаемся каждой проведенной здесь минутой, причем не только на футбольном поле, но и в подтрибунном помещении, в раздевалке. Очень приятные ощущения, нам комфортно. Все наши пожелания выполнили, остается только привыкать, обживаться.

- Тренерская скамейка ниже уровня газона, хорошо ли вам видно поле?

- Мы немного подняли сиденья, сделали «постамент», на котором стоят все тренерские кресла и места запасных игроков.

- Можете сравнить ваш стадион с какой-то европейской ареной?

- Мне кажется, прямых аналогов нет, уж больно необычная крыша с ее разноуровневыми диагоналями, но понятно, что стадион выполнен в английской манере. Не могу сравнить с каким-то одним, но ближе всего английские стадионы, тот же «Стэмфорд Бридж».

- Сегодня шел дождь, не намокли ли вы и что говорили о газоне игроки?

- Я не намок, мог позволить себе весь матч просидеть под навесом. Поле с дождем справилось.

- Гордюшенко забил сегодня первый гол. Получается, исторический мяч?

- Я бы не стал так говорить. Если так рассуждать, исторический мяч забил тот, кто сделал это еще на тренировке, он был самым первым. Сегодня все-таки товарищеская встреча и мы решали локальные задачи.

- Как здоровье Марио Фернандеса?

- Послезавтра будет в общей группе.

- Как оцените действия Ласина Траоре?

- Есть к чему стремиться. Самое главное, мы видим динамику. Все дело только в том, что ранее он находился далеко не в оптимальных кондициях. Говорят, подходит он под наш стиль или не подходит, но дело только в его форме. Как только он ее обретет, вопрос встраивания его в нашу игру отпадет.

- Вам как главному тренеру тяжело от того, что не было трансферов и в нападении приходится рассчитывать только на Траоре?

- У нас есть Страндберг, Ионов может сыграть в этой позиции. Я же не на Луне живу, в курсе того, как живет клуб, как развивается, на что надеется. Прекрасно понимаю, на что можем рассчитывать, а на что не можем и когда. Бывают разные периоды. Последние несколько лет все силы были брошены на то, чтобы появился такой красавец-стадион . Хотелось бы, как и любому другому тренеру, но четко осознаю, ради чего это делается.

- Ходили разговоры, что возможно возвращение Витиньо…

- Мы не планировали возвращать его сейчас, изначально это запланировано на зиму.



