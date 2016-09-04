Леонид Слуцкий: Я не на Луне живу, понимаю, что все силы бросили на стадион
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после товарищеского матча против «Торпедо» (3:0), который прошел на новой арене армейцев, ответил на вопросы журналистов.
- Как вам новая арена?
- Наслаждаемся каждой проведенной здесь минутой, причем не только на футбольном поле, но и в подтрибунном помещении, в раздевалке. Очень приятные ощущения, нам комфортно. Все наши пожелания выполнили, остается только привыкать, обживаться.
- Тренерская скамейка ниже уровня газона, хорошо ли вам видно поле?
- Мы немного подняли сиденья, сделали «постамент», на котором стоят все тренерские кресла и места запасных игроков.
- Можете сравнить ваш стадион с какой-то европейской ареной?
- Мне кажется, прямых аналогов нет, уж больно необычная крыша с ее разноуровневыми диагоналями, но понятно, что стадион выполнен в английской манере. Не могу сравнить с каким-то одним, но ближе всего английские стадионы, тот же «Стэмфорд Бридж».
- Сегодня шел дождь, не намокли ли вы и что говорили о газоне игроки?
- Я не намок, мог позволить себе весь матч просидеть под навесом. Поле с дождем справилось.
- Гордюшенко забил сегодня первый гол. Получается, исторический мяч?
- Я бы не стал так говорить. Если так рассуждать, исторический мяч забил тот, кто сделал это еще на тренировке, он был самым первым. Сегодня все-таки товарищеская встреча и мы решали локальные задачи.
- Как здоровье Марио Фернандеса?
- Послезавтра будет в общей группе.
- Как оцените действия Ласина Траоре?
- Есть к чему стремиться. Самое главное, мы видим динамику. Все дело только в том, что ранее он находился далеко не в оптимальных кондициях. Говорят, подходит он под наш стиль или не подходит, но дело только в его форме. Как только он ее обретет, вопрос встраивания его в нашу игру отпадет.
- Вам как главному тренеру тяжело от того, что не было трансферов и в нападении приходится рассчитывать только на Траоре?
- У нас есть Страндберг, Ионов может сыграть в этой позиции. Я же не на Луне живу, в курсе того, как живет клуб, как развивается, на что надеется. Прекрасно понимаю, на что можем рассчитывать, а на что не можем и когда. Бывают разные периоды. Последние несколько лет все силы были брошены на то, чтобы появился такой красавец-стадион
- Ходили разговоры, что возможно возвращение Витиньо…
- Мы не планировали возвращать его сейчас, изначально это запланировано на зиму.
Матч
Голы
Гордюшенко 43 (1:0). Головин 64 (2:0). Игнашевич 79 (3:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Помазун (Чепчугов, 46), Набабкин, Березуцкий А., Щенников (Алибеков, 84), Игнашевич, Гордюшенко (Жамалетдинов, 62), Пухов, Головин (Олейников, 76), Вернблум, Ионов, Траоре
Торпедо: Сикач (Устинов, 46), Шустиков, Недашковский, Цыбиков, Шоркин, Канаев, Косянчук, Закускин (Мельников, 82), Заерко (Дворецков, 57), Садыхов (Кертанов, 61), Гонежуков (Серёгин, 54)
Предупреждения:
Гордюшенко, 58 - Заерко, 28
Место и дата
04 сентября 17:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция