Каждый – с очками. Сборники СКА удачно попрощались с клубом перед Кубком мира
Дацюк и Шипачев забили, Дадонов отдал - СКА крупно выиграл перед переключением лидеров и тренеров на подготовку сборной России.
Самое время сушить
У СКА есть яркий крутой предсезонный ролик: в нем не так
много смысла, упор именно на эмоции. Там между парнем с горящей гитарой и
колоритным болельщиком, который рвет зубами кусок мяса, появляются и игроки. В
основных ролях Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и
Микко Коскинен. Из пятерых только у одного есть шансы провести в СКА весь сезон
– у Кови, потому что остальные с «Нефтехимиком» в воскресенье играют последний
раз перед переключением на подготовку к Кубку мира.
Не будем подробно про варианты и Илье оказаться в итоге в
сборной: симуляция травмы по просьбе тренеров от Телегина – чистая конспирология,
реальное повреждение при интенсивной подготовке сразу после отпуска – то, чего
никогда не хочется, но что периодически все-таки случается. К тому же у канадцев,
у сборной Северной Америки уже были замены, у шведов их две, у чехов – аж три.
Любопытно, что по первоначальной заявке на льду трое
участников Кубка мира, а на самом деле их четверо: Микко Коскинен был запасным,
даже при представлении стартовой пятерки по арене объявляют Игоря Шестеркина –
а выкатывается в ворота финн. Причем Шестеркин на скамейке, в запасе – внешне никаких
проблем. После четырех шайб, пропущенных за 200 секунд от «Ак Барса», ему
доверили игру с «Ладой» – и Игорь вопросов не оставил.
Между прочим, СКА в первых пяти матчах никого не засушил – самое время. ЦСКА, например, уже справился с такой задачей, «Динамо» тоже.
Забивают те, кто пробивается
Во время гимна, когда обе команды стоят вдоль синих линий,
забавная картина: почти все в «Нефтехимике» спокойны, не двигаются – игроки СКА
очень активно шевелят коньками, поднимают-опускают плечи. Дацюк даже наклоны в
стороны успевает сделать – все, чтобы не остыть и сразу включиться.
Правда, строгие в обороне нижнекамцы со старта сопернику
мало что позволяют. Если исключить провальное пятиминутное меньшинство с
Казанью, которое «Ак Барс» реализовал четыре раза, точно худший отрезок СКА, первый
период с «Нефтехимиком» – в числе самых плотных и напряженных для команды Олега
Знарка.
Проблемы удается решить за пять с небольшим минут во втором
периоде. Забивают те, кто в расширенном составе сборной России с минимумом
игроков НХЛ: Никита Гусев и Егор Яковлев пробиваются на этапы Евротура, на
чемпионат мира-2017. Свежей бронзы у них нет, обоих Знарок отсек из состава
накануне домашнего турнира.
В конце ключевого периода после геометрически очень красивой
комбинации голом подключается и Вадим Шипачев, причем с паса Евгения Дадонова –
то, что нужно перед сборной. А вот Коскинена отправить в Финляндию с «сухарем»
не выходит – «Нефтехимик» все же забивает при 0:4.
Лидеров заменит наша молодежь
Петр Ильич Воробьев, которому уже в пятницу в Москве на
дерби с ЦСКА быть главным на скамейке у СКА, матч с «Нефтехимиком» смотрит из
вип-ложи. Ему в первую очередь нужно будет решить вопрос с новыми сочетаниями в
двух топовых тройках, конечно.
Центром первого звена скорее всего станет Виктор Тихонов –
такой вариант уже несколько раз в товарищеском формате пробовали, форвард из
великой династии однажды при таком раскладе даже хет-трик сделал. Это потерю
Дацюка компенсирует.
Еще одного центрального, Вадима Шипачева, удастся заменить
подъемом Александра Дергачева с роли 13-го форварда до основного как минимум в
силовом четвертом звене. Ему только во время Кубка мира исполнится 20 лет, но
со своими почти двумя метрами и центнером он уже сейчас далеко не лимитчик, а
один опорных игроков в меньшинстве.
– Кажется, в СКА потолок зарплат отменили, – пошутил после
поражения от бывшей команды вратарь «Лады» Илья Ежов. Действительно под мощью
состава армейцев выяснилось, что потолок – не бетонное перекрытие, а нечто
гораздо более эластичное.
Однако порадоваться прямо сейчас нужно тому, что СКА играет со всего одним легионером в поле: Стива Мозеса хоть и обеспечивают хорошо /news/text-item/924739, пятый раз подряд оставляют вне заявки, на льду только Коскиранта. А с отъездом четверых лидеров больше свободы получит наша молодежь: уже обозначенный Дергачев, Игорь Шестеркин, Александр Барабанов – воспитанник клуба и на сегодня лучший снайпер команды с четырьмя голами, между прочим. Так что во время Кубка мира все будет в СКА позитивно.
Матч
СКА - Нефтехимик - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Голы:
Гусев (Шипачёв), 24:51 (1:0). Яковлев (Плотников), 30:20 (2:0). Шипачёв (Дадонов, Чудинов), 36:09 (3:0). Широков (Ковальчук, Войнов), 53:05 (4:0 - бол.). Якимов (Гюнге), 54:19 (4:1). Дацюк (Войнов, Широков), 57:38 (5:1 - бол.).
Место и дата
04 сентября 17:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция