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Каждый – с очками. Сборники СКА удачно попрощались с клубом перед Кубком мира

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Павел Дацюк забивает пятую шайбу в ворота "Нефтехимика"
Павел Дацюк забивает пятую шайбу в ворота "Нефтехимика"Источник: Spb.Sovsport.ru

Дацюк и Шипачев забили, Дадонов отдал - СКА крупно выиграл перед переключением лидеров и тренеров на подготовку сборной России. 

Самое время сушить

У СКА есть яркий крутой предсезонный ролик: в нем не так много смысла, упор именно на эмоции. Там между парнем с горящей гитарой и колоритным болельщиком, который рвет зубами кусок мяса, появляются и игроки. В основных ролях Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Микко Коскинен. Из пятерых только у одного есть шансы провести в СКА весь сезон – у Кови, потому что остальные с «Нефтехимиком» в воскресенье играют последний раз перед переключением на подготовку к Кубку мира.

Не будем подробно про варианты и Илье оказаться в итоге в сборной: симуляция травмы по просьбе тренеров от Телегина – чистая конспирология, реальное повреждение при интенсивной подготовке сразу после отпуска – то, чего никогда не хочется, но что периодически все-таки случается. К тому же у канадцев, у сборной Северной Америки уже были замены, у шведов их две, у чехов – аж три.

Любопытно, что по первоначальной заявке на льду трое участников Кубка мира, а на самом деле их четверо: Микко Коскинен был запасным, даже при представлении стартовой пятерки по арене объявляют Игоря Шестеркина – а выкатывается в ворота финн. Причем Шестеркин на скамейке, в запасе – внешне никаких проблем. После четырех шайб, пропущенных за 200 секунд от «Ак Барса», ему доверили игру с «Ладой» – и Игорь вопросов не оставил.

Между прочим, СКА в первых пяти матчах никого не засушил – самое время. ЦСКА, например, уже справился с такой задачей, «Динамо» тоже.

Забивают те, кто пробивается

Во время гимна, когда обе команды стоят вдоль синих линий, забавная картина: почти все в «Нефтехимике» спокойны, не двигаются – игроки СКА очень активно шевелят коньками, поднимают-опускают плечи. Дацюк даже наклоны в стороны успевает сделать – все, чтобы не остыть и сразу включиться.

Правда, строгие в обороне нижнекамцы со старта сопернику мало что позволяют. Если исключить провальное пятиминутное меньшинство с Казанью, которое «Ак Барс» реализовал четыре раза, точно худший отрезок СКА, первый период с «Нефтехимиком» – в числе самых плотных и напряженных для команды Олега Знарка.

Проблемы удается решить за пять с небольшим минут во втором периоде. Забивают те, кто в расширенном составе сборной России с минимумом игроков НХЛ: Никита Гусев и Егор Яковлев пробиваются на этапы Евротура, на чемпионат мира-2017. Свежей бронзы у них нет, обоих Знарок отсек из состава накануне домашнего турнира.

В конце ключевого периода после геометрически очень красивой комбинации голом подключается и Вадим Шипачев, причем с паса Евгения Дадонова – то, что нужно перед сборной. А вот Коскинена отправить в Финляндию с «сухарем» не выходит – «Нефтехимик» все же забивает при 0:4.

Лидеров заменит наша молодежь

Петр Ильич Воробьев, которому уже в пятницу в Москве на дерби с ЦСКА быть главным на скамейке у СКА, матч с «Нефтехимиком» смотрит из вип-ложи. Ему в первую очередь нужно будет решить вопрос с новыми сочетаниями в двух топовых тройках, конечно.

Центром первого звена скорее всего станет Виктор Тихонов – такой вариант уже несколько раз в товарищеском формате пробовали, форвард из великой династии однажды при таком раскладе даже хет-трик сделал. Это потерю Дацюка компенсирует.

Еще одного центрального, Вадима Шипачева, удастся заменить подъемом Александра Дергачева с роли 13-го форварда до основного как минимум в силовом четвертом звене. Ему только во время Кубка мира исполнится 20 лет, но со своими почти двумя метрами и центнером он уже сейчас далеко не лимитчик, а один опорных игроков в меньшинстве.

– Кажется, в СКА потолок зарплат отменили, – пошутил после поражения от бывшей команды вратарь «Лады» Илья Ежов. Действительно под мощью состава армейцев выяснилось, что потолок – не бетонное перекрытие, а нечто гораздо более эластичное.

Однако порадоваться прямо сейчас нужно тому, что СКА играет со всего одним легионером в поле: Стива Мозеса хоть и обеспечивают хорошо /news/text-item/924739, пятый раз подряд оставляют вне заявки, на льду только Коскиранта. А с отъездом четверых лидеров больше свободы получит наша молодежь: уже обозначенный Дергачев, Игорь Шестеркин, Александр Барабанов – воспитанник клуба и на сегодня лучший снайпер команды с четырьмя голами, между прочим. Так что во время Кубка мира все будет в СКА позитивно.

Матч

СКА - Нефтехимик - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Голы:

Гусев (Шипачёв), 24:51 (1:0). Яковлев (Плотников), 30:20 (2:0). Шипачёв (Дадонов, Чудинов), 36:09 (3:0). Широков (Ковальчук, Войнов), 53:05 (4:0 - бол.). Якимов (Гюнге), 54:19 (4:1). Дацюк (Войнов, Широков), 57:38 (5:1 - бол.).

Место и дата

04 сентября 17:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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