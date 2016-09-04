В битве «Динамо» с «Авангардом» победил… ЦСКА!

Пока лидеры Запада и Востока делили очки в очной ставке – 2:3 бул., армейцы разгромили «Ладу» и возглавили таблицу регулярного чемпионата.

Битва двух лидеров чемпионата удалась на славу. Ну кто бы мог подумать, что «Авангард», который не выигрывал у «Динамо» в Москве с весны 2012-го года, начнет поединок хозяином на чужой площадке?!

Но именно это и произошло на глазах у восьми тысяч болельщиков, собравшихся на этом матче. Омичи с самого начала встречи предложили москвичам посостязаться в скорости. И поначалу превзошли бело-голубых. В первом периоде гости не только открыли счет, но выиграли его и по броскам – 12:8. А как красиво забил Паршин! Денис заложил вираж от борта в центр под удобную руку и, воспользовавшись тем, что его партнер перекрыл обзор динамовскому вратарю Александру Еременко, хлестко и точно бросил.

«Браво, Федор!» - донеслось с трибуны. Ведь в Москве проживает немало болельщиков и «Авангарда». Да и как тут не поддержать главного тренера «ястребов» Федора Канарейкина, который в этом году сражался с тяжелым недугом, победил его. Вернулся в большой хоккей. Возглавил «Авангард» буквально за неделю до начала чемпионата и вывел ее в лидеры прямо со старта. Уже шестой раз в этом чемпионате омичи забрасывают первыми. Отмечу также, что до встречи с «Динамо» они ни разу не уступали в игровое время. Вот вам реальная, наглядная победа жизни над смертью!

Однако матч продолжался и… Москвичи в этом сезоне сильны в первую очередь командой и верой друг в друга. Не было сомнений, что после перерыва они сделают все, чтобы выровнять ситуацию. Так и вышло! На 30-й минуте счет был уже равным.

В ассистентах этого гола не будет фамилии Галимова. Однако успех динамовцев начался именно с действий Эмиля. Как ловко он подбил клюшку и стащил шайбу из под носа у Кучерявенко. Прям-таки снял с крюка! Раздосадованный омич попытался повторить этот прием. Но оказался менее ловок и съездил динамовца клюшкой по зубам.

Законных две минуты штрафа. А реализовал большинство в итоге опытный капитан «Динамо» Терещенко. Воспользовавшись тем, что соперники закрыли партнеров, Алексей сам пошел вперед и застал защиту «Авангарда» врасплох.

Ну а как иначе? Ведь перед матчем под купол арены был поднят стяг с именами и фамилиями всех динамовских капитанов, которые приводили команду к чемпионству. А когда есть наглядный пример - на кого равняться, поневоле заиграешь лучше.

После этого гола москвичи и вовсе позабыли о гостеприимстве. Шла последняя минута второго периода. И за 16 секунд до сирены форвард «ястребов» Антон Бурдасов схлопотал удаление за удар коленом. Гости были огорчены – следующий период придется начинать в меньшинстве. Но у динамовцев был совсем другой настрой. А, может, они просто не смотрели на табло, потому что через 12 секунд шайба уже трепыхалась в сетке ворот «Авангарда» после мощнейшего броска Хиетанена.

За эти 12 секунд динамовцы успели проиграть вбрасывание, не позволить омичам вывести шайбу из зоны, отобрать ее и сделать точную передачу своему славящемуся убойным броском от синей линии финскому защитнику. Гол в раздевалку! Неожиданный и всегда очень обидный для соперника.

Вот только проверять на прочность сибирский характер – дело неблагодарное. На 48-й минуте счет вновь сравнялся. И тут уже динамовские трибуны недовольно загудели. Еще бы! Ведь начал атаку гостей Максим Пестушко, который до этого три сезона честно отпахал в «Динамо», но летом перешел «Авангард». Правда, его бросок Еременко отбил. Но у отскочившей на пятачок шайбы раньше других оказался еще один известный мастер гола – Александр Пережогин.

В итоге лидеры Запада и Востока определили лучшего только в затянувшейся буллитной перестрелке. И победный бросок оказался на счету омича Ильи Зубова. А тем временем ЦСКА по соседству разгромил «Ладу» в присутствии трех тысяч своих болельщиков, и с пятью победами в основное время возглавил таблицу регулярки! Ох не зря говорят, что большие дела делаются в тишине…