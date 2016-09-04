Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисНадаль6:1, 6:4, 6:2Кузнецов
Формула-1Гран-при Италии. Квалификация
ФутболСпартак-24 : 1Зенит-2
ХоккейСеверсталь2 : 3 ОТАк Барс
ФутболКубань0 : 0Факел
ХоккейЮгра2 : 1 БТрактор
ФутболТамбов1 : 2Динамо
ФутболТосно4 : 1Балтика
ТеннисСуарес Наварро6:4, 6:3Веснина
ТеннисПлишкова6:2, 6:4Павлюченкова
Формула-1Гран-при Италии. Гонка
ФутболЦСКА3 : 0Торпедо
ФутболКазахстан2 : 2Польша
ТеннисКиз3:6, 4:6Возняцки
ФутболЧехия0 : 0Северная Ирландия
ХоккейДинамо Москва2 : 3 БАвангард
ХоккейСКА5 : 1Нефтехимик
ФутболСловакия0 : 1Англия
ФутболНорвегия0 : 0Германия
ТеннисНадаль- : -Пуи
ТеннисКвитова- : -Кербер
ХоккейКуньлунь- : -Адмирал
ХоккейЛокомотив- : -Сибирь
ФутболИзраиль- : -Италия
ФутболУкраина- : -Исландия
ТеннисДжокович- : -Эдмунд
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболСербия- : -Ирландия
ФутболИспания- : -Лихтенштейн
ФутболХорватия- : -Турция

В битве «Динамо» с «Авангардом» победил… ЦСКА!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
В битве «Динамо» с «Авангардом» победил… ЦСКА!
Источник: Sovsport.ru

Пока лидеры Запада и Востока делили очки в очной ставке – 2:3 бул., армейцы разгромили «Ладу» и возглавили таблицу регулярного чемпионата.

Битва двух лидеров чемпионата удалась на славу. Ну кто бы мог подумать, что «Авангард», который не выигрывал у «Динамо» в Москве с весны 2012-го года, начнет поединок хозяином на чужой площадке?!

Но именно это и произошло на глазах у восьми тысяч болельщиков, собравшихся на этом матче. Омичи с самого начала встречи предложили москвичам посостязаться в скорости. И поначалу превзошли бело-голубых. В первом периоде гости не только открыли счет, но выиграли его и по броскам – 12:8. А как красиво забил Паршин! Денис заложил вираж от борта в центр под удобную руку и, воспользовавшись тем, что его партнер перекрыл обзор динамовскому вратарю Александру Еременко, хлестко и точно бросил.

«Браво, Федор!» - донеслось с трибуны. Ведь в Москве проживает немало болельщиков и «Авангарда». Да и как тут не поддержать главного тренера «ястребов» Федора Канарейкина, который в этом году сражался с тяжелым недугом, победил его. Вернулся в большой хоккей. Возглавил «Авангард» буквально за неделю до начала чемпионата и вывел ее в лидеры прямо со старта. Уже шестой раз в этом чемпионате омичи забрасывают первыми. Отмечу также, что до встречи с «Динамо» они ни разу не уступали в игровое время. Вот вам реальная, наглядная победа жизни над смертью!

Однако матч продолжался и… Москвичи в этом сезоне сильны в первую очередь командой и верой друг в друга. Не было сомнений, что после перерыва они сделают все, чтобы выровнять ситуацию. Так и вышло! На 30-й минуте счет был уже равным.

В ассистентах этого гола не будет фамилии Галимова. Однако успех динамовцев начался именно с действий Эмиля. Как ловко он подбил клюшку и стащил шайбу из под носа у Кучерявенко. Прям-таки снял с крюка! Раздосадованный омич попытался повторить этот прием. Но оказался менее ловок и съездил динамовца клюшкой по зубам.

Законных две минуты штрафа. А реализовал большинство в итоге опытный капитан «Динамо» Терещенко. Воспользовавшись тем, что соперники закрыли партнеров, Алексей сам пошел вперед и застал защиту «Авангарда» врасплох.

Ну а как иначе? Ведь перед матчем под купол арены был поднят стяг с именами и фамилиями всех динамовских капитанов, которые приводили команду к чемпионству. А когда есть наглядный пример - на кого равняться, поневоле заиграешь лучше.

После этого гола москвичи и вовсе позабыли о гостеприимстве. Шла последняя минута второго периода. И за 16 секунд до сирены форвард «ястребов» Антон Бурдасов схлопотал удаление за удар коленом. Гости были огорчены – следующий период придется начинать в меньшинстве. Но у динамовцев был совсем другой настрой. А, может, они просто не смотрели на табло, потому что через 12 секунд шайба уже трепыхалась в сетке ворот «Авангарда» после мощнейшего броска Хиетанена.

За эти 12 секунд динамовцы успели проиграть вбрасывание, не позволить омичам вывести шайбу из зоны, отобрать ее и сделать точную передачу своему славящемуся убойным броском от синей линии финскому защитнику. Гол в раздевалку! Неожиданный и всегда очень обидный для соперника.

Вот только проверять на прочность сибирский характер – дело неблагодарное. На 48-й минуте счет вновь сравнялся. И тут уже динамовские трибуны недовольно загудели. Еще бы! Ведь начал атаку гостей Максим Пестушко, который до этого три сезона честно отпахал в «Динамо», но летом перешел «Авангард». Правда, его бросок Еременко отбил. Но у отскочившей на пятачок шайбы раньше других оказался еще один известный мастер гола – Александр Пережогин.

В итоге лидеры Запада и Востока определили лучшего только в затянувшейся буллитной перестрелке. И победный бросок оказался на счету омича Ильи Зубова. А тем временем ЦСКА по соседству разгромил «Ладу» в присутствии трех тысяч своих болельщиков, и с пятью победами в основное время возглавил таблицу регулярки! Ох не зря говорят, что большие дела делаются в тишине…

Матч

Динамо - Авангард - 2:3 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Паршин (Кулик), 12:33 (0:1). Терещенко (Никулин, Вишневский), 29:53 (1:1 - бол.). Хиетанен (Робинсон, Сопин), 39:56 (2:1 - бол.). Пережогин (Пестушко), 47:52 (2:2).

Победный буллит:

Зубов - 2:3.

Место и дата

04 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Надеюсь, последний вопрос? В сборную тороплюсь». Слова участников Кубка мира«Надеюсь, последний вопрос? В сборную тороплюсь». Слова участников Кубка мираОдин тренер, один вратарь и два форварда – будущие герои Кубка мира - поделились ожиданиями от топ-турнира.Сергей Орешкин: Тяжело нести бремя лидераГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин подвел итог встречи с «Авангардом» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.Евгений Попихин: Есть большие претензии к некоторым игрокам «Нефтехимика»Главный тренер «Нефтехимика» Евгений Попихин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:5).Олег Знарок: Ковальчук на Кубке мира? Что об этом говорить? Заявка уже есть на турнирГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:1).Каждый – с очками. Сборники СКА удачно попрощались с клубом перед Кубком мираКаждый – с очками. Сборники СКА удачно попрощались с клубом перед Кубком мираДацюк и Шипачев забили, Дадонов отдал - СКА крупно выиграл перед переключением лидеров и тренеров на подготовку сборной России.Илья Воробьев: Мы были мотивированыГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Амуром» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Микко Коскинен: У сборной Финляндии очень хорошие шансы показать достойный результат на Кубке мираГолкипер СКА Микко Коскинен поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:1), а также рассказал об ожиданиях от Кубка мира.Павел Дацюк: Мы все понимаем, какие будут задачи на Кубок мира, какие надежды на нас возложеныКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:1), а также рассказал об ожиданиях от Кубка мира.Евгений Дадонов: СКА справится без игроков, которые уедут на Кубок мираНападающий СКА Евгений Дадонов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:1), а также рассказал об ожиданиях от Кубка мира.СКА победил «Нефтехимик» в последнем матче Знарка перед отъездом на Кубок мираВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:1.Московское «Динамо» по буллитам уступило «Авангарду»Московское «Динамо» дома уступило «Авангарду» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.ХК «Сочи» уступил «Торпедо»Нижегородское «Торпедо» взяло верх над ХК «Сочи» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Витязь» обыграл «Кузню»«Витязь» дома взял верх над новокузнецким «Металлургом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.ЦСКА разгромил «Ладу»ЦСКА взял верх над «Ладой» (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Сергей Широков: СКА забил свои голы, нужно продолжать в том же духеНападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от второго периода матча против «Нефтехимика».Сергей Коньков: Против СКА тренеры просили играть смелоНападающий «Нефтехимика» Сергей Коньков поделился впечатлениями от первого периода матча против СКА.«Спартак» обыграл «Слован»«Слован» дома уступил «Спартаку» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.СКА – «Нефтехимик». ОнлайнВ воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.«Магнитка» обыграла «Амур» благодаря дублю СеминаМагнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Амуром» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Динамо» - «Авангард». ОнлайнВ воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» из Москвы примет омский «Авангард».

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения

Loading...