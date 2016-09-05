Турнир придуман для триумфа «кленовых листьев». Сборная Канады на Кубке мира

Sovsport.ru представляет вам команды, которые сыграют на Кубке мира. Теперь мы ответим на пять вопросов о канадцах – Россия встретится с ними в товарищеском матче.

1. Можно ли победить «кленовых листьев»?

Интересно подсчитать, сколько вообще раз Канада проигрывала на этом турнире.

2004 – ноль поражений.

1996 – три поражения. Внезапно у канадцев появился комплекс сборной США. Именно американцам они проиграли три раза, причем дважды – в финале. Тогда «кленовые листья» во главе с Гретцки, Мессье и Айзерманом выглядели постаревшими и несколько тяжелыми на фоне «звездно-полосат ых», которые собрали лучший состав в своей истории.

1991 – ноль поражений.

1987 – одно поражение: 5:6 в овертайме финала со сборной СССР. Но тот кубок все равно завоевали канадцы.

1984 – два проигрыша в группе (2:4 от шведов, 3:6 от СССР), но победа в турнире.

1981 – самое громкое поражение в истории, когда сборная СССР уничтожила хозяев в Монреале в финале (8:1).

1976 – одно поражение (0:1 от Чехословакии), но победа во всем турнире.

Итого – восемь поражений за семь турниров. Так что сборная Канады не похожа на Dream Team, когда сборная США по баскетболу приезжает на Олимпиаду и выносит всех в одну калитку. В хоккее может быть все, что угодно. В том же 2004 году «кленовые листья» натужно победили американцев (2:1), чудом отскочили в полуфинале с чехами, которые вели 3:2 до 55-й минуты, а в финале вплоть до третьего периода играли 2:2 с финнами. Но Канада – главный фаворит, и с этим не поспоришь.

2. Где у канадцев слабое место?

Состав очень сильный во всех линиях, но при богатой фантазии найти проблемы можно.

Например, у «кленовых листьев» только два чистых крайних форварда – Кори Перри и Брэд Маршан. Все остальные – центральные нападающие. Но много центров было у Канады и в 2015 году, что не помешало ей взять золото чемпионата мира и разгромить Россию в финале (6:1). Другое дело, что главному тренеру Майку Бэбкоку важно найти баланс, правильно расставить игроков, а турнир очень короткий.

Во-вторых, у хоккеистов на Кубке мира будет очень мало игровой практики, что может нивелировать преимущество Канады. В-третьих, сумасшедшее давление трибун в Торонто, с чем хозяевам еще надо справиться.

Первым вратарем видимо будет Кэри Прайс, с которым было завоевано золото Сочи. Но он пропустил почти весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы. Нет-нет, и на солнце есть пятна. Это не лучшая сборная Канады в истории.

3. А в чем главная сила хозяев?

Я бы сказал, что в преемственности поколений. 14 игроков этой сборной брали золото на Олимпиаде в Сочи. Девять выступали в Ванкувере-2010. Есть костяк команды, которой снова руководит Майк Бэбкок. Это уже банда, и там не нужно объяснять людям, куда бежать и что делать.

Обратная сторона медали – может, канадцы уже наелись победами? Но Кубок мира – не тот случай.

А вообще, если смотреть рейтинги, то «кленовые листья» - лучшие на турнире по вратарям и атаке. Только по защите канадцы заняли второе место, пропустив вперед шведов.

4. Несколько игроков в составе пришлось заменить. Серьезные ли потери у Канады?

Хозяева успели сделать три замены из-за травм. Так, сыграть не сможет один из лучших атакующих защитников лиги Данкан Кит. Его заменит Джей Боумистер из «Сент-Луиса», и я помню, как он юношей выступал еще на Кубке мира-2004 в Торонто. То есть Джей – человек из канадской обоймы, у него есть золото Сочи. И не скажу, что эта замена ослабила сборную. Там и так есть, кому атаковать. Но теперь защита станет построже.

Кори Перри сыграет вместо Джеффа Картера. Понятно, что выходить он будет в тройке с Гетцлафом, это два тертых калача, которые были лучшими еще в ванкуверском кошмаре, когда мы в четвертьфинале получили 3:7 от Канады. Нет, и эта замена не ослабила сборную. Странно, что капитана Перри, которого обнимал Владимир Путин после золота ЧМ-2016, не включили в состав раньше.

А еще травму получил Джейми Бенн, и это очень крутой парень. Его заменит Логан Кутюр, и наверное, это чуть-чуть сделает сборную Канады слабее. Но если вспомнить, как здорово Кутюр играл в Кубке Стэнли-2016…

В целом у канадцев такой подбор игроков, что они могли бы заявить четыре сборные на Кубок мира – и те сыграли бы друг с дружкой в полуфиналах.

5. Будут ли судьи тащить канадцев за уши?

Просто посмотрите, что Канада проводит товарищеские матчи именно с США и Россией, весь турнир пройдет в Торонто, все игры хозяев стоят в прайм-тайм, а еще они заявили сборную своих молодых игроков, которые не прошли бы в состав основной команды. Это как если бы Россия выставила на домашний чемпионат мира еще и свою молодежную сборную.

Все заточено под коммерцию. Кубок мира должен стать ареной мирового триумфа Канады. И мы помним, как сборную СССР убивали судьи в 1987 и 1991 годах. Это в порядке вещей. Тем более кто-то из игроков КХЛ может поплыть, когда попадет в непривычную энхаэловскую систему координат – и малейшее разночтение в правилах станет роковым.

Но нам об этом думать не нужно. Если сборная России покажет игру с характером, то парни из Торонто вернутся героями. Так, в 2004 году было позитивно воспринято даже пятое место на Кубке мира. Потому что игра нашей команды внушала оптимизм.

СОСТАВ СБОРНОЙ КАНАДЫ

МАТЧИ КАНАДЦЕВ В РАМКАХ КУБКА МИРА

10 сентября

товарищеский матч, Колумбус

02.00 мск США – Канада

11 сентября

товарищеский матч, Оттава

02.00 Канада – США

15 сентября

товарищеский матч, Питтсбург

02.30 Канада – Россия

18 сентября

03.00 Канада – Чехия

21 сентября

03.00 Канада – США

22 сентября

03.00 Канада – Европа

25-26 сентября

Полуфиналы

28, 30 сентября, 2 октября

Финал до двух побед