«Надеюсь, последний вопрос? В сборную тороплюсь». Слова участников Кубка мира

Один тренер, один вратарь и два форварда – будущие герои Кубка мира поделились ожиданиями от топ-турнира.

Олег Знарок: У игроков СКА будет выходной. У меня – нет

– В стартовом протоколе основным вратарем был указан Шестеркин, а вышел Коскинен. Микко сам попросил его выпустить?

– Не знаю, кто писал протокол, но основным там был Коскинен. В матче мы немножко исправили те ошибки, что были в матче с «Ладой», – подводит клубный итог Олег Знарок. И его тут же переключают на сборную.

– Ковальчук набрал превосходную форму. Не жалеете вы что Ковальчука не включили в заявку на Кубок мира?

– Вопрос непонятный. Что об этом говорить? – неагрессивно, но пресекает спекуляции главный тренер. – Заявка уже есть на турнир.

– Теперь вы только со сборной работаете?

– У команды, – Олег Валерьевич сейчас имеет в виду СКА, – есть пара выходных, они заслужили это. 7 сентября соберемся все вместе: и команда, и сборная. С ЦСКА команд СКА будет играть уже без меня.

– Сборники СКА в понедельник будут тренироваться?

– У них выходной, а у меня – нет, я буду со сборной.

Микко Коскинен: Прямо сейчас еду в сборную

– Особо ярких впечатлений сегодняшняя игра не оставила, – признается флегматичный Коскинен. Есть ощущение, что его вообще вряд ли хоть какой-то матч может впечатлить. – Мы добились хорошей трудовой победы, но у нас в регулярном чемпионате целых шестьдесят матчей, так что все еще впереди.

– Обидно, что не удалось отыграть «на ноль»?

– Я уже многократно повторял, что для меня самое важное – это успех команды, общая победа. Не имеет большого значения, с каким счетом мы выигрываем – 1:0 или 7:6. Я очень счастлив, что сегодня команде удалось победить.

– В протоколе Игорь Шестеркин числился основным голкипером. Когда вы узнали, что играете в воротах сегодня?

– Это странно, потому что мне сказали об этом уже несколько дней назад.

– Совсем скоро стартует Кубок мира. С каким настроением отправляетесь в сборную?

– Конечно, с этим связаны большие ожидания. Кубок мира – это представительный мощный турнир. Я считаю, что у сборной Финляндии в том виде, в котором она есть, очень хорошие шансы показать достойный результат.

– Когда вы едете в сборную? Полагается ли вам выходной перед этим?

– Я прямо сейчас должен отправиться в расположение сборной – у меня завтра с утра тренировка. Тороплюсь в сборную – надеюсь, это был последний вопрос, – смеется напоследок Коскинен. У него график жестче, чем у российских сборников.

Павел Дацюк: Понимаем, какие надежды возложены на сборную России

Капитан СКА Павел Дацюк оформил в последнем матче перед Кубком мира окончательный счет: забросил пятую шайбу в конце третьего периода.

– Вратарь «Нефтехимика» несколько хороших сейвов сделал, если бы не он - СКА наверняка бы забил больше пяти.

– Если бы его не было – точно бы назабивали, – Дацюк включает фирменный юмор. – У нас тоже в команде есть мастера, которые смогли реализовать свои моменты.

– Вы уезжаете на Кубок мира. Уверены, что СКА и без вас продолжит идти наверх?

– Конечно. У нас подобрался хороший состав, костяк, ребята будут это доказывать.

– Напутствие ребятам оставите?

– Они такие мастера, все напутствия знают и будут нам помогать.

– Перед тренировкой в составе сборной у вас есть какое-нибудь хорошее предчувствие?

– Это рабочий момент, со всеми будет приятно увидеться, пообщаться, влиться в коллектив и приступить к работе. Мы все понимаем, какие будут задачи, какие надежды на нас возложены.

– Физическую форму подводили к Кубку мира?

– Не надо забывать о том, что у нас сезон. Было важно хорошо начать сезон, после этого форма сама наберется за счет игр.

Каждый – с очками. Сборники СКА удачно попрощались с клубом перед Кубком мира

Евгений Дадонов: Думаю, СКА без нас справится

– Евгений, это был ваш последний матч перед Кубком мира. С какими мыслями отправляетесь в сборную?

– Мыслей особо никаких. Приедем в сборную, а там уже посмотрим. Будем по ходу встраиваться в команду.

– Приятно, что ехать никуда не надо? Сборная России будет готовиться к турниру в Петербурге.

– Не знаю. В принципе, без разницы. Отношусь к этому нормально.

– Обидно, что два турнира проходят в одно время и приходится оставлять свой клуб?

– Это часть нашей профессии, у нас нет возможности выбирать. Принимаем все, как есть.

– Справится СКА без вас – игроков, которые уедут в сборную?

– Думаю, да.