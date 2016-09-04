«Поражение Кузнецовой вызвало шок!». Колонка Анны Чакветадзе

Светлана Кузнецова Источник: Reuters

Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, уступив свои матчи третьего круга, последними из россиян покинули одиночную сетку Открытого чемпионата США. Колумнист Sovsport.ru, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе подвела итоги выступления наших игроков в Нью-Йорке.

АНТИРЕКОРД

Впервые с 1997 года никто из наших ребят или девушек не дошел до второй недели US Open. Даже в четвертый раунд никто не вышел! Конечно, это обидно, но с таким результатом приходится мириться. Лена Веснина и Настя Павлюченкова теоретически могли пройти своих соперниц, но уступили по ряду объективных причин.

Веснина сыграла с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая неплохо чувствует себя в Нью-Йорке - три года назад она даже играла здесь в четвертьфинале! Не знаю, чего не хватило Лене. Но она в любом случае проводит лучший сезон в карьере. Полуфинал Уимблдона, золото Олимпиады в парном разряде… Веснина все это заслужила свой пахотой, постоянной работой над собственной игрой. Удивительно, ведь ей исполнилось уже 30 лет – солидный возраст для теннисистки! Нечасто девушки раскрываются так поздно. Но Лена словно черпает энергию у юных подруг по сборной. Она много тренируется с Дашей Касаткиной, сРитой Гаспарян, и будто молодеет рядом с ними. Сейчас Веснина показывает свой лучший теннис, играет легко, а хорошие результаты добавляют ей уверенности. Может, и свадьба повлияла – для любой девушки это всегда огромный заряд положительных эмоций! Не зря ведь Лена вышла замуж прошлой осенью, а с начала этого года начала резко прибавлять. И важно, что она не опустила руки, когда в ее карьере был непростой период, а сама Веснина вылетела из «сотни». Да, в Нью-Йорке не удалось пройти дальше третьего раунда, но даже так Елена показала лучший результат из всех наших спортсменок – наравне с Павлюченковой. Что касается Насти, то ей откровенно не повезло с соперницей. Каролина Плискова сейчас на подъеме, демонстрирует очень мощную игру, так что победила уверенно и, как не обидно это признавать – по делу.

ТРАВМА

Конечно, даже не случись этих проблем с ногой, вряд ли у Южного было много шансов пройти в третьем раунде Новака Джоковича. Но очень уж хотелось посмотреть, как Миша, который явно набрал игровую форму, будет смотреться в борьбе с лучшим теннисистом мира! Увы, сразу стало понятно, что его беспокоит травма. Это было видно по движениям Южного на корте, по тому, что он не успевает за мячами. Плюс эти старые проблемы, из-за которых Миша, в частности, снялся с турнира в Винстон-Салеме, помешали ему хорошо подготовиться физически. В общем, в сухом остатке – отказ от продолжения борьбе при счете 4:2 в пользу Новака в первой же партии. Обидно, да…

Как с этим бороться? Лечиться, лечиться и лечиться. Южный – упертый парень, в самом хорошем смысле. Пока он получает удовольствие от тенниса, то будет продолжать играть. Ходило много разговоров – зачем ему это надо, не проще ли завершить карьеру, вернуться на прежний уровень не удастся… Но Миша доказал, что если много работать, то результат появится. В конце концов, в Нью-Йорке он первый раз за три последних года прошел два первых раунда на турнирах «Большого шлема». В рейтинге поднялся – был ведь в середине второй сотни, а сейчас почти стоит в «полтиннике». Не чурался играть челленджеры, мелкие турниры, чтобы набрать форму и зарабатывать очки… Как можно за него не порадоваться? Надеюсь, в будущем у него еще будут крупные победы. Смотреть на Михаила приятно. Болеть за него – тоже. А травмы… Сейчас пару недель уйдет на восстановление. Даже если случился надрыв мышцы, максимум через месяц Южный вернется в Тур – во время Азиатской серии. Посмотрим, что он сможет показать.

ПОРАЖЕНИЕ

Дошел до 1/16 финала и Андрей Кузнецов, но там нарвался на Надаля… Вообще, Рафа удивляет! Его почти списали со счетов, но в Нью-Йорке мы видим прежнего испанца, который настраивается на каждый матч и демонстрирует очень солидный теннис! Так получилось и во встрече с Кузнецовым. К самому Андрею претензий нет – он боролся, пытался что-то придумать, сам показал приличный уровень игры. Но Рафаэль все же слишком силен, так что шансов пройти дальше у нашего теннисиста почти не было. Хотя третий круг – все равно неплохой результат. Повезло бы чуть больше с сеткой, Кузнецов вполне мог добраться и до второй недели.

ДЕБЮТ

Карен Хачанов впервые сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема» и сразу дал бой Кеи Нишикори. Теоретически, мог его пройти! Три сета в этом матче шла равная борьба, Хачанов сумел зацепить одну партию, держался на равных, уверенно атаковал… Но тут начался дождь, и после перерыва японец переломил ход встречи. Конечно, сказался опыт – наверняка Кеи обсудил ситуацию со своей командой, переработал тактический план, собрался… И дожал Хачанова на классе. По сути, россиянину просто не повезло – не будь этой паузы из-за непогоды, все могло закончиться иначе. Прим этом вспомним немаловажный факт – Карен встречался с шестой ракеткой мира! Да-да, с финалистом US Open-2014, и выглядел, в целом, не хуже его! Это ли не показатель того уровня, на который выходит наш 20-летний теннисист?

Безусловно, чемпионат США поможет Хачанову прибавить уже в ближайшем будущем. Он часто играл квалификации на «Больших шлемах», однако первый раз сумел ее пройти. Потом и в стартовом раунде одолел итальянца Томаса Фабиано. Это – бесценный опыт, ведь атмосфера на таких турнирах отличается от любых других соревнований. Да и осознание того, что ты на равных можешь бороться с шестой ракеткой мира, прибавляет уверенности. А уверенность в себе и опыт – главное, что нужно молодому игроку, чтобы постоянно прогрессировать. В общем, Хачанов нас всех приятно удивил.

ПРОВАЛ

Вот поражение Светланы Кузнецовой во втором круге меня не удивило. Я была просто в шоке! Не от того, что Света проиграла – такое в теннисе случается. А от того, как именно это случилось. Ведь повела 4:0 в стартовой партии с Возняцки! Буквально выносила датчанку с корта. Завершала розыгрыши в два-три удара. У Каролины по такой игре просто не было шансов. Но вот потом что-то случилось с самой Светланой. И она отдала инициативу прямо в руки сопернице.

Самое главное – у Кузнецовой было все, чтобы не допустить подобного исхода. Бывает, что проигрываешь, потому что что-то не умеешь. Не хватает скорости, физики, арсенала ударов… Опыта не хватает, наконец. Но ты старался, выложился по-максимуму, и тебе не за что себя корить. Вон, Паоло Лоренци в третьем круге бился с Энди Маррем, взял у шотландца сет, но уступил в четырех партиях. Молодец парень! Что смог – сделал, но побеждать вторую ракетку мира пока не готов. Однако со Светланой ведь совсем другая ситуация! У нее нет слабых мест. На корте Света может все, ее арсенал позволяет обыгрывать любых соперниц. Уж Возняцки – точно. Но в тот момент, когда Каро слегка изменила тактику, Кузнецова не смогла придумать, как подкорректироват ь свою игру. Не хватило желания? Внимания? Не думаю, что проблема в этом. Но в чем именно – ума не приложу. Такие матчи у Светланы бывают регулярно, на протяжении всей ее карьеры. И почему они случаются – вопрос, на который нет ответа. Возможно, нет его и у самой Кузнецовой. Но очень обидно, что она так рано завершила борьбу в Нью-Йорке. Потому что по своему нынешнему уровню вполне могла там побороться даже за титул.



