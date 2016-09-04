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Петр Голунов: С Ганой хотели сыграть на ЦСКА

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Петр Голунов: С Ганой хотели сыграть на ЦСКА
Источник: Sovsport.ru

Коммерческий директор РФС Петр Голунов — о билетной программе матча Россия — Гана и ноябрьской встрече с румынами в Сочи.

ВСПЫЛЬЧИВЫЕ, НО ОТХОДЧИВЫЕ

- Начнем как раз со встречи с румынами. Верно ли, что 14 ноября олимпийская арена «Фишт» примет, наконец, первый футбольный матч?
- Все идет к этому. Но главным критерием станет, конечно, готовность стадиона.

- Приглашение сборной Румынии — коммерческая история?
- Известно, что мы в последний момент выпали из нормального подготовительного цикла, на который настраивались. Двухраундовых встреч с командами одной из отборочных европейских групп ЧМ-2018 сборная России лишилась. В такой ситуации приходится решать вопрос со спаррингами доступными способами. Их два: либо «бартер» - сначала они к нам, потом мы к ним, либо матчи на коммерческой основе. При этом гости всегда несут операционные расходы, связанные с перелетом, проживанием и так далее. Компенсировать и стимулировать приезжающую сборную - при правильном подходе к рекламе и телеправам - нормальная практика.

- Теперь о Гане и о явке на вторничный матч. Насколько велика проблема низкого интереса к сборной, вызванного ее результатами?
- Народ у нас вспыльчивый, но отходчивый. Ясно, что было разочарование итогами Евро-2016. Но жизнь не заканчивается: у нас одна страна, одна команда. Конечно, к товарищеским матчам интерес всегда меньше, так не только в России. Но и от соперника многое зависит. РФС был ограничен в сроках поисков, а матчи сборных — это не во дворе мяч попинать, там масса нюансов. В условиях цейтнота удалось проделать огромную работу, которая принесла плоды: Гана — одна из лучших команд Африки, достойный соперник по всем параметрам. Особенно по футбольным. Про Коста-Рику и Румынию могу сказать то же самое.

- Гана согласилась на долгий перелет в Россию. Значит, федерации этой страны РФС тоже заплатил?
- Механизмы понятны и прозрачны, как я уже сказал. Единственное уточнение: многие игроки сборной Ганы выступают за европейские клубы, что упрощает для них обратный путь. В целом расходы на такие матчи - не катастрофа, а плановая акция, приносящая пользу. Выбор соперников в этот раз — на пять баллов.

ЛОЯЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

- В Москве чуть ли не впервые появились афиши предстоящего матча. Велика ли будет отдача?
- Под лежачий камень вода не течет. Есть матчи, не требующие сверхусилий. А есть нуждающиеся в анонсах. Началась школа, закончились отпуска, игра пройдет в будний день. С учетом этого была разработана программа подготовки к игре. С использованием ресурсов наших билетных и информационных партнеров: оператора Kassir.ru, «Советского спорта», радиостанции «Спорт FM», социальных сетей. Удалось задействовать билборды в метро, постеры на остановках, другие рекламные возможности Москвы. Хорошо, что люди это замечают.

- Какова ожидаемая явка?
- Мы помним 4-5 тысяч зрителей на матчах с Лихтенштейном и Азербайджаном. На Гану, даже если бы в воскресенье остановились продажи, уже разошлось 10-12 тысяч билетов. Стоит учесть и традиционную модель поведения российского болельщика, который предпочитает явиться на стадион в день игры и купить в кассе свежий билетик. Все окошки будут открыты, но лучше позаботиться о билетах на хорошие места заранее.

- С какими суммами придется расстаться зрителям?
- Цены лояльные, стартуют от 300 рублей. Лучшие места на центральных трибунах — от 700 до 1800 рублей. По меркам матчей московских клубов это ближе к низкому ценовому диапазону.

УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

- Предыдущий домашний матч сборной люди, имеющие отношение к ВОБ, могли посмотреть за 50 рублей. А сейчас?
- На прошлой неделе состоялась встреча с крупнейшими фан-объединениями московских клубов. Свою квоту они получили напрямую. Региональные формирования также могут обратиться в РФС и спокойно решить вопрос. Цена билета на трибуну активной поддержки ниже 300 рублей.

- Фанаты планируют очередное шоу с медведями на флагах?
- Честно говоря, времени было в обрез. Ситуация с этой игрой складывалась не самая простая. К тому же мы надеялись сыграть на новом стадионе ЦСКА. Там побывала комиссия, но на момент принятия решения кое-что было еще не завершено, хотя сейчас готовность наверняка полная. Поскольку матчи такого рода сопряжены с определенными рисками, предпочли играть с Ганой на «Локомотиве».

- Как это связано с перфомансом?
- От стадиона зависит, кто именно делает шоу. Нужно знать специфику арены, технические аспекты.

- Какова сейчас ситуация с телеправами на матчи сборной? Ими продолжает владеть УЕФА?
- Назвал бы эту ситуацию уникальной и беспрецедентной, непростой как для РФС, так и для УЕФА. Была подписана конвенция, все права заранее выкупил УЕФА. Но Россия вышла из пула, она не будет играть в отборочной группе вне конкурса. И в этом главная сложность, как юридическая, так и маркетинговая. Сам УЕФА не производит телепродукт, он уступает права другим структурам. А там свои отношения. Несмотря на сложности, уверен, точки над i будут расставлены.

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