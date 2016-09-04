Конгресс IBU. Тюмень получила чемпионат мира

Чемпионат мира-2021 пройдет в Тюмени. Такое решение вчера принял конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), который состоялся в Кишиневе (Молдавия). Заявку российского города поддержали 25 делегатов их 49. Соперниками Тюмени были чешское Нове-Место и словенская Поклюка.

ГАРАНИЧЕВ ГОРДИТСЯ ПОБЕДОЙ ТЮМЕНИ

Первой на конгрессе выбирали страну – хозяйку чемпионата мира, который пройдет годом ранее – в 2020 году. На это право претендовали три города – немецкий Оберхоф, итальянский Антхольц и словенская Поклюка. Победил в итоге Антхольц, чему были несказанно рады действующие биатлонисты, вошедшие в состав итальянской делегации Доминик Виндиш и Лукас Хофер.

«Когда я был совсем юн, я смотрел чемпионат мира 2007 года, проходивший в моей родной стране, и это здорово мотивировало меня продолжать карьеру биатлониста, – рассказал Виндиш в интервью официальному сайту IBU. – Конечно, у наших соперников тоже были отличные заявки, но я рад тому, что победил именно Антхольц».

Российскую сторону куда больше интересовал исход следующего голосования, которое определяло, кто примет чемпионат мира 2021 года, – тут одним из претендентов на проведение значилась Тюмень.

Напомним, что одной локальной победы этот город уже добился, когда забрал у Ханты-Мансийска единственный российский этап Кубка мира. Теперь в предстоящем сезоне, а также в сезоне-2017/18 он будет проходить именно в Тюмени. Здесь же согласно решению конгресса IBU в 2021 году состоится и чемпионат мира.

Репетицией к этим стартам можно считать чемпионат Европы 2016 года, который прошел с 24 февраля по 28 февраля в тюменском областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В этом чемпионате Европы, напомним, принимал участие один из ведущих биатлонистов России бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, многократный призер этапов Кубка мира тюменец Евгений Гараничев. Он же вошел в состав делегации своего города и на конгрессе в Кишиневе, а после победы родного города заявил, что очень гордится новой победой Тюмени и уверен, что чемпионат мира 2021 года станет грандиозным праздником для российских болельщиков».

БЕССЕБЕРГ: У ТЮМЕНИ БЫЛА СИЛЬНЕЙШАЯ ЗАЯВКА

Соперниками сибирского города были чешское Нове-Место и опять же словенская Поклюка – соперники более чем серьезные, поскольку оба места имеют внушительный опыт проведения биатлонных соревнований мирового уровня.

Плюс ко всему не на руку Тюмени играла и общая обстановка в спортивном мире. В частности, напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал мировому сообществу воздержаться от проведения соревнований в России, учитывая многочисленные нарушения антидопинговых правил среди российских спортсменов. Эта рекомендация прозвучала после опубликования нашумевшего доклада Ричарда Макларена, главы независимой комиссии Всемирной антидопинговой ассоциации, расследовавшей заявления бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Последний, в свою очередь, заявлял о том, что часть медалей на Играх-2014 были завоеваны российскими спортсменами нечестно, поскольку в сочинской лаборатории массово проводились подмены допинг-проб российских спортсменов.

Однако, невзирая на это «отягчающее» обстоятельство, конгресс IBU в качестве столицы чемпионата мира-2021 захотел увидеть Тюмень. После голосования президент IBU Андерс Бессеберг подписал контракт на проведение с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и главой Союза биатлонистов России Александром Кравцовым.

– В истории Международной федерации биатлона еще не было таких сильных презентационных заявок, – заявил Бессеберг «Тюменской арене» сразу после подписания бумаг. – Кандидаты, которые не получили чемпионаты мира, также показали прекрасные программы. Но у меня нет никаких сомнений, что Тюмень заслуженно выиграла гонку. Город прекрасно подготовлен к проведению чемпионата мира 2021 года. «Жемчужина Сибири» уже принимала крупные соревнования, поэтому организационному комитету явно по силам эта сложнейшая задача. Делегаты сделали свою работу и выбрали сильного кандидата.

Что касается рекомендаций МОК, связанных с антидопинговыми разбирательствам и, то Бессеберг прокомментировал это так:

– Данные вопросы входят в повестку дня WADA и Олимпийского комитета. Если в ходе разбирательства появится информация, которая будет касаться IBU, то мы будем принимать ее к сведению. На выбор города – хозяина чемпионата мира 2021 года скандальная ситуация никак не повлияла.

ГДЕ ПРОЙДУТ БЛИЖАЙШИЕ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО БИАТЛОНУ

2017. Хохфильцен (Австрия)

2019. Эстерсунд (Швеция)

2020. Антхольц (Италия)

2021. Тюмень (Россия)

КУБОК МИРА-2016/17

27 ноября – 4 декабря Эстерсунд (Швеция)

9–11 декабря. Поклюка (Словения)

15–18 декабря. Нове-Место (Чехия)

5–8 января. Оберхоф (Германия)

11–15 января. Рупольдинг (Германия)

19–22 января. Антхольц (Италия)

9–19 февраля. ЧМ Хохфильцен (Австрия)

2–5 марта. Пхенчхан (Корея)

9–12 марта. Тюмень (Россия)

16–19 марта. Осло (Норвегия)