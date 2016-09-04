Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисНадаль6:1, 6:4, 6:2Кузнецов
Формула-1Гран-при Италии. Квалификация
ФутболСпартак-24 : 1Зенит-2
ХоккейСеверсталь2 : 3 ОТАк Барс
ФутболКубань0 : 0Факел
ХоккейЮгра2 : 1 БТрактор
ФутболТамбов1 : 2Динамо
ФутболТосно4 : 1Балтика
ТеннисСуарес Наварро6:4, 6:3Веснина
ТеннисПлишкова6:2, 6:4Павлюченкова
Формула-1Гран-при Италии. Гонка
ФутболЦСКА3 : 0Торпедо
ФутболКазахстан2 : 2Польша
ФутболРумыния1 : 1Черногория
ФутболЧехия0 : 0Северная Ирландия
ХоккейДинамо Москва2 : 3 БАвангард
ХоккейСКА5 : 1Нефтехимик
ФутболСловакия0 : 1Англия
ФутболНорвегия0 : 3Германия
ТеннисНадаль1:6, 6:2, 0:2Пуи
ТеннисКвитова- : -Кербер
ХоккейКуньлунь- : -Адмирал
ХоккейЛокомотив- : -Сибирь
ФутболИзраиль- : -Италия
ФутболУкраина- : -Исландия
ТеннисДжокович- : -Эдмунд
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболСербия- : -Ирландия
ФутболИспания- : -Лихтенштейн
ФутболХорватия- : -Турция

Если бы Черчесовым был я. Евгений Ловчев - о матче с Ганой

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Если бы Черчесовым был я. Евгений Ловчев - о матче с Ганой
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru перед матчем с Ганой вжился в роль главного тренера сборной России.

СЫГРАТЬ НА НОЛЬ

Первое и главное, что обязательно учел бы, будь я главным тренером сборной, - люди будут ждать результата. Первый матч всегда разгонный, ознакомительный. Второй уже нет. Игровая модель, связки, чьи-то смотрины поблекнут в сравнении с исходом встречи. Болельщики захотят увидеть победное в глазах и действиях футболистов.

Сейчас отношение к сборной в стране соответствует тому определению, что дал ей Леонид Слуцкий. Мы все время говорим: нет классных игроков. Но сборная обязана играть и за счет командных моментов, духа, упрямства, страсти. Это тоже определяет результат, и за этим во вторник будут следить в оба. Тем более, что побед у наших давно не было.

Следующая цель: пришло время четко определяться с обороной. В Турции меня устроили два футболиста, которых вывел на новый уровень тренер, понимающий в организации защиты. Речь о Кудряшове и Новосельцеве. Меня устраивает Василий Березуцкий. Не говорю сейчас о модели игры в обороне. Нужно играть не в четыре или пять защитников — нужно играть во столько защитников, сколько их есть, с учетом уровня.

Поэтому Нойштедтера выпускать не стал бы. Он ничего не показал на чемпионате Европы и он не слишком быстр. А вот кто прибавляет, так это Кутепов. Его и Зобнина в Турции не включили в основу с мотивировкой: устали после игры «Спартака» в Махачкале. Теперь, наверное, я бы попробовал в центре Кутепова вместе с Березуцким. Станислав Черчесов сказал, что может пригласить Игнашевича на любой матч. Но испытывать однозначно нужно не его, а молодого Кутепова.

Справа Кудряшов. А вот слева тот, кто какое-то время играл у Бердыева левого защитника, — Новосельцев. И дело не в подключениях по флангу: он и так активно приходит на стандарты, немало после них забивая. Важно не пропустить, сыграть на ноль. Очень важно - вот в чем дело.

Будь в сборной Марио Фернандес - поставил бы направо его, переведя Кудряшова налево, а Новосельцева в центр. В этом случае мы бы получили справа еще и полноценную атаку.

СОЗДАТЬ КАРКАС

Следующий акцент: активные быстрые фланги. Это вопрос вопросов. Немножко сдал Шатов, на мой взгляд, но уровень свой он нам показал, потенциал мы знаем. Шатова поставил бы справа. Самедов? Меня его игра в Анталье не впечатлила. На Самедове, Березуцком, Дзагоеве в принципе должна держаться игра сборной. Но держится ли?

Самедов давно не впечатляет, откровенно говоря. Он и в лучшие годы не выдавил никого из основы сборной, он мало играл, - то возьмут, то не возьмут. Главная заслуга Самедова — стандарты, которые он подает куда надо и как надо. Для эффективной атакующей игры этого мало.

Слева, продолжаю о каркасе, — Жирков, причем не в роли подключаемого защитника, а полноценным хавбеком.

Надеюсь, сможет сыграть Дзагоев. Не будь у Тарасова травмы, выпустил бы его в пару. А так, наверное, Зобнин, хоть он и ориентирован больше на атаку. Газинский и Оздоев не слишком убедили, посмотреть в деле спартаковца мне интереснее. Он и связующий между атакой и обороной, и атакующий.

Под нападающими, несомненно, Миранчук. Несомненно! Ушел Широков — и сборная с точки зрения атаки стала никакой. Выходили во Франции Кокорин, Смолов и Дзюба, а игры - ноль. Широкову не доверяли, но обострил комбинацию тонким пасом, когда словакам забивал Глушаков, именно он. Так вот Миранчук заменить Широкова может. В остальных есть сомнение.

Впереди, конечно, Смолов, больше просто некому. Только надо с ним поговорить, нацелить не на валяние в штрафной и выпрашивание «горчичников», а на острый футбол. Симуляция — не само падение, а нарочитый показ: смотрите, меня сбили. Ты вскакивай и играй, судья сам определит!

ЗАВЕСТИ ТРИБУНЫ

Почему я не сделал бы много замен? Потому что надо определяться с каркасом. Увижу на тренировках кого-то поинтересней — точечно введу в состав.

Ну и самое главное. Сейчас каждая домохозяйка знает: сборная у нас никакая, играть некому, ждать нечего. И вот это представление кровь из носу нужно менять. Чтобы в метро по утрам говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!» Как в анекдоте. Был такой защитник в хоккейном ЦСКА. И ходила шутка: «Брежнев-то совсем охренел!» Потому что смотрели, переживали, - вот что основное.

Болельщики наши должны не сборную Исландии любить, а наших ребят. Каждый обязан слышать от тренера: «Не добежишь, не выложишься, ногу уберешь, - сразу замена!». Этим определяется заполненность трибун и отношение к сборной. Про не не должны говорить: команда Слуцкого, Капелло или Черчесова. Про нее должны говорить: сборная России!

В Турции была установка на прессинг с первых минут. Но боязливость привела к развалу идеи, играть стали назад. А ведь не так страшны потери, как паникерство. Попытайся создать, потеряешь — отбирай за счет прессинга. Это лучше, чем контролировать мяч и бояться!

Я бы, может, вообще поставил перед группой атаки из пяти-шести человек задачу: от каждого — не менее четырех ударов по воротам. Что за футбол без ворот? Пусть у них в головах это засядет, как следует.

Могут проиграть. Но обязаны завести трибуны.

Голосование: Как завершится матч Россия – Гана?

Матч

Россия - Гана

Место и дата

06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Петр Голунов: С Ганой хотели сыграть на ЦСКАПетр Голунов: С Ганой хотели сыграть на ЦСКАКоммерческий директор РФС Петр Голунов — о билетной программе матча Россия — Гана и ноябрьской встрече с румынами в Сочи.Это Африка, детка. Все матчи сборной России с командами Черного континентаЭто Африка, детка. Все матчи сборной России с командами Черного континентаНакануне товарищеского матча с Ганой Sovsport.ru вспоминает все встречи сборной России с представителями Черного континента.«Надеюсь, Станислав Саламович - надолго»«Надеюсь, Станислав Саламович - надолго»Сборная России провела предпоследнюю тренировку перед контрольным матчем против Ганы, который состоится 6 сентября на стадионе «Локомотив».У Тарасова подозрение на повреждение крестообразной связкиПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рискует выбыть из строя на продолжительный срок.Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рискует выбыть из строя на продолжительный срок.РФС будет открывать новые стадионы матчами сборной РоссииМинистр спорта России Виталий Мутко рассказал о товарищеских матчах футбольной сборной.Федерация футбола Румынии ведет переговоры с РФС о матче сборных 14 ноября в СочиФедерация футбола Румынии ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча между национальными сборными 14 ноября в Сочи, сообщил пресс-атташе федерации Габриэль Берчану.Магомед Оздоев: Наша сборная сильнее всехМагомед Оздоев: Наша сборная сильнее всехСегодня в Новогорске после тренировки сборной России полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев ответил на вопросы журналистов.Роман Зобнин: Не знаю никого из сборной Ганы, они из нашей тоже вряд лиСегодня в Новогорске после тренировки сборной России полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы журналистов.Сборная России проводит тренировку в полном составеСборная России проводит тренировку в закрытом режиме на базе «Динамо» в Новогорске.Сергей Кирьяков: Кокорин не показывает игру уровня сборнойБывший нападающий сборной России Серегей Кирьяков поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.Роман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд лиРоман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд лиЭкс-капитан сборной России Роман Широков рассказал корреспонденту Sovsport.ru о своем первом матче за «Атлантис» в любительской лиге.Широков сделал дубль в своем первом матче за «Атлантис»Экс-капитан сборной России Роман Широков сделал дубль в своем первом матче за «Атлантис» в любительской лиге.Широков дебютировал за «Атлантис» в любительской лигеЭкс полузащитник-капитан сборной России Роман Широков проводит первый матч за «Атлантис» в западной любительской лиге Москвы.Евгений Алдонин: Матч с Ганой будет непростым для сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Ганой.«Тоже мог в перерыве матча с Турцией сменить команду»«Тоже мог в перерыве матча с Турцией сменить команду»Полузащитник Дмитрий Полоз и защитник Илья Кутепов после тренировки пообщались с журналистами.Илья Кутепов: «Спартак» лидирует, сын родился, в сборную вызвали, но даже, случись что-то одно, был бы счастлив не меньшеЗащитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов - о счастье.Дмитрий Полоз: Думаю, сборная России сильнее ГаныПолузащитник сборной России Дмитрий Полоз – о предстоящем товарищеском матче с командой Ганы.Сборная России тренируется в полном составеСборная России в полном составе проводит занятие на тренировочной базе «Динамо» в Новогорске, сообщает ТАСС.Анатолий Бышовец: Черчесов выбрал правильный вектор развития сборнойБывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что Станислав Черчесов выбрал правильный вектор развития национальной команды.«Вряд ли в «Спартак» взяли бы пустышку». Обзор Евгения Ловчева«Вряд ли в «Спартак» взяли бы пустышку». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о переходе в «Спартак» Маурисио, новом курсе Алексея Миллера и стиле Станислава Черчесова.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Гана
Ганакалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости

Cпецпредложения

Loading...