Если бы Черчесовым был я. Евгений Ловчев - о матче с Ганой

Обозреватель Sovsport.ru перед матчем с Ганой вжился в роль главного тренера сборной России.

СЫГРАТЬ НА НОЛЬ

Первое и главное, что обязательно учел бы, будь я главным тренером сборной, - люди будут ждать результата. Первый матч всегда разгонный, ознакомительный. Второй уже нет. Игровая модель, связки, чьи-то смотрины поблекнут в сравнении с исходом встречи. Болельщики захотят увидеть победное в глазах и действиях футболистов.

Сейчас отношение к сборной в стране соответствует тому определению, что дал ей Леонид Слуцкий. Мы все время говорим: нет классных игроков. Но сборная обязана играть и за счет командных моментов, духа, упрямства, страсти. Это тоже определяет результат, и за этим во вторник будут следить в оба. Тем более, что побед у наших давно не было.

Следующая цель: пришло время четко определяться с обороной. В Турции меня устроили два футболиста, которых вывел на новый уровень тренер, понимающий в организации защиты. Речь о Кудряшове и Новосельцеве. Меня устраивает Василий Березуцкий. Не говорю сейчас о модели игры в обороне. Нужно играть не в четыре или пять защитников — нужно играть во столько защитников, сколько их есть, с учетом уровня.

Поэтому Нойштедтера выпускать не стал бы. Он ничего не показал на чемпионате Европы и он не слишком быстр. А вот кто прибавляет, так это Кутепов. Его и Зобнина в Турции не включили в основу с мотивировкой: устали после игры «Спартака» в Махачкале. Теперь, наверное, я бы попробовал в центре Кутепова вместе с Березуцким. Станислав Черчесов сказал, что может пригласить Игнашевича на любой матч. Но испытывать однозначно нужно не его, а молодого Кутепова.

Справа Кудряшов. А вот слева тот, кто какое-то время играл у Бердыева левого защитника, — Новосельцев. И дело не в подключениях по флангу: он и так активно приходит на стандарты, немало после них забивая. Важно не пропустить, сыграть на ноль. Очень важно - вот в чем дело.

Будь в сборной Марио Фернандес - поставил бы направо его, переведя Кудряшова налево, а Новосельцева в центр. В этом случае мы бы получили справа еще и полноценную атаку.

СОЗДАТЬ КАРКАС

Следующий акцент: активные быстрые фланги. Это вопрос вопросов. Немножко сдал Шатов, на мой взгляд, но уровень свой он нам показал, потенциал мы знаем. Шатова поставил бы справа. Самедов? Меня его игра в Анталье не впечатлила. На Самедове, Березуцком, Дзагоеве в принципе должна держаться игра сборной. Но держится ли?

Самедов давно не впечатляет, откровенно говоря. Он и в лучшие годы не выдавил никого из основы сборной, он мало играл, - то возьмут, то не возьмут. Главная заслуга Самедова — стандарты, которые он подает куда надо и как надо. Для эффективной атакующей игры этого мало.

Слева, продолжаю о каркасе, — Жирков, причем не в роли подключаемого защитника, а полноценным хавбеком.

Надеюсь, сможет сыграть Дзагоев. Не будь у Тарасова травмы, выпустил бы его в пару. А так, наверное, Зобнин, хоть он и ориентирован больше на атаку. Газинский и Оздоев не слишком убедили, посмотреть в деле спартаковца мне интереснее. Он и связующий между атакой и обороной, и атакующий.

Под нападающими, несомненно, Миранчук. Несомненно! Ушел Широков — и сборная с точки зрения атаки стала никакой. Выходили во Франции Кокорин, Смолов и Дзюба, а игры - ноль. Широкову не доверяли, но обострил комбинацию тонким пасом, когда словакам забивал Глушаков, именно он. Так вот Миранчук заменить Широкова может. В остальных есть сомнение.

Впереди, конечно, Смолов, больше просто некому. Только надо с ним поговорить, нацелить не на валяние в штрафной и выпрашивание «горчичников», а на острый футбол. Симуляция — не само падение, а нарочитый показ: смотрите, меня сбили. Ты вскакивай и играй, судья сам определит!

ЗАВЕСТИ ТРИБУНЫ

Почему я не сделал бы много замен? Потому что надо определяться с каркасом. Увижу на тренировках кого-то поинтересней — точечно введу в состав.

Ну и самое главное. Сейчас каждая домохозяйка знает: сборная у нас никакая, играть некому, ждать нечего. И вот это представление кровь из носу нужно менять. Чтобы в метро по утрам говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!» Как в анекдоте. Был такой защитник в хоккейном ЦСКА. И ходила шутка: «Брежнев-то совсем охренел!» Потому что смотрели, переживали, - вот что основное.

Болельщики наши должны не сборную Исландии любить, а наших ребят. Каждый обязан слышать от тренера: «Не добежишь, не выложишься, ногу уберешь, - сразу замена!». Этим определяется заполненность трибун и отношение к сборной. Про не не должны говорить: команда Слуцкого, Капелло или Черчесова. Про нее должны говорить: сборная России!

В Турции была установка на прессинг с первых минут. Но боязливость привела к развалу идеи, играть стали назад. А ведь не так страшны потери, как паникерство. Попытайся создать, потеряешь — отбирай за счет прессинга. Это лучше, чем контролировать мяч и бояться!

Я бы, может, вообще поставил перед группой атаки из пяти-шести человек задачу: от каждого — не менее четырех ударов по воротам. Что за футбол без ворот? Пусть у них в головах это засядет, как следует.

Могут проиграть. Но обязаны завести трибуны.

Матч Россия - Гана Место и дата 06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция



