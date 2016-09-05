Пять атлетов-бородачей, которые рвут мир на части

Они бородаты, тянут тонны железа и ведут за собой тысячи подписчиков в соцсетях. Подборка самых мотивирующих атлетов-бородачей в материале Sovsport.ru.

Чад Лемонс

Кто это: бывший стронгмен из Техаса с совершенно чудовищной мускулатурой.

Happy World Beard Day!!! #Beard #Tattoos #Outlaw #ImStillAliveMotherFuckers 🖕🏻 Фото опубликовано Chad Lemons (@mr_drive12) Сен 3 2016 в 9:53 PDT

На пике своей карьеры стронгмена и пауэрлифтера Лемонс, как гласит его профайл на сайте bodybuilding.com, весил более 130 кг. Потом он ввел в практику круговые тренировки в стиле «кроссфит», вышел на рельеф и стал выступать как бодибилдер. Верхом его соревновательной карьеры стало 1-е место на региональном турнире Ронни Колемана в Хьюстоне в 2011-м.

Скромные успехи на сцене нисколько не смутили бородача. Лемонс завел инстаграм и моментально стал известен: пользователи сети не смогли устоять перед бородатой, покрытой татуировками горой мышц.

Из инстаграма Лемонса мы, в частности, узнаем, что он любит тягать железо под тяжелый металл, а ночами гоняет на мотоцикле-чоппере по пустым трассам. Сам Лемонс называет себя «outlaw» - «отверженным». Это его дань уважения байкерам из группировки Hells Angels. Лемонс – успешный бизнесмен. Он владеет магазином одежды, которая по обилию принтов с черепами будет впору и байкерам, и фанатам спортзала.

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Время от времени, впрочем, в звериной натуре Лемонса открывается брешь – и тогда он постит фотографии маленьких собачек, котиков, и прочее мимими.

Хафтор Бьернсон

Кто это: исландский силач и актер, более известный как Григор «Гора» Клиган из «Игры Престолов». Большую часть сериала Гора проводит в полном доспехе, круша головы и не говоря ни слова.

Who wants to fight? Фото опубликовано Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) Июл 24 2016 в 1:09 PDT

Бьернсон родился в Исландии в 1988 году. Уже к 16-годам его рост перевалил за два метра, и парень подался в баскетбол. Однако вскоре ему наскучило бросать девчачий оранжевый мяч в корзину. Бьернсон сменил сферу деятельности и ушел в стронгмэны. Он стал поднимать каменные шары, таскать на себе мачтовые бревна и поднимать становой тягой грузовики. Считается, что именно Бьернсон побил рекорд 10-вековой давности: он пронес на спине 650-килограммовое бревно пять шагов. Предыдущий обладатель рекорда викинг Орм Сильный в 10 веке сделал с бревном три шага (пять человек водружали бревно ему на спину), после чего упал со сломанной спиной.

После успеха «Игры Престолов» самый сильный человек Европы Бьернсон (на мировых соревнованиях стронгмэнов он трижды был 3-м и лишь однажды 2-м) рискует стать главным злодеем современного кино. Он уже снялся в роли плохого кикбоксера в ремейке одноименного фильма. И, по его собственным словам, предложения сыграть больших и очень плохих парней продолжают сыпаться на него как из рога изобилия.

Дерек Вейда

Кто это: американский ветеран войны в Ираке, который лишился ноги, но сумел стать настоящим гуру фитнеса.

Новая жизнь для Дерека Вейды началась в июне 2007, когда осколок от мины в Ираке вошел ему в правую ногу в районе колена. В 2011-м врачи развели руками: состояние ноги становилось хуже, операции не помогали, было принято решение ее ампутировать.

Вейда был в депрессии, ему казалось, что жизнь закончилась. Но потом другие ветераны Ирака уговорили его принять участие в кроссфит-гонке с препятствиями. Так началась новая глава. Вейда нарастил более 20-килограмм мышц, покрыл свое тело татуировками, отрастил бороду по грудь и открыл зал реабилитации для таких же инвалидов войны как и он.

Вейда регулярно участвует в соревнованиях по кроссфиту. Когда упражнение не удается, он может в ярости сорвать с ноги протез и бросить его в стену. «Мы сами - свое спасение. Мы можем все», - говорит он.

Брендон Лилли

Кто это: элитный пауэрлифтер, который сам собрал себя из пепла.

I was honored to take some pictures for @bullfarmgym clothing apparel, and some other Finnish products. @petriteppo was very good at making me look like I knew what I was doing!! #rovaniemi @gpceuropeans2016 Фото опубликовано Brandon Lilly (@brandonlilly3) Июн 12 2016 в 10:19 PDT

Эпическое видео с турнира по пауэрлифтингу 26 января 2014 года, где Лилли падает, ломая колени, под штангой весом 340 кг, облетело интернет. С тех пор Лилли восстановился и вновь идет в элиту силовых троеборцев.





Уроженец штата Кентукки, он увлекся силовым троеборьем, учась в колледже. Затем попал в легендарный зал Westside Burbell в городе Коламбус, штат Огайо, которым руководил Луи Симмонс – гуру современного пауэрлифтинга. Оттуда Лилли ушел в статусе одного из ведущих атлетов и вскоре стал автором собственной методики. Он назвал ее «Куб»: ее суть в том, что в неделю должен быть один максимальный подъем в одном из базовых движений – приседе, тяге или жиме. Все остальное – подводящие упражнения со средними весами.

Брутальный, бородатый Лилли признается, что травма сначала ошеломила его: «Я не знал, как буду дальше подходить к стойке для приседаний». Но уже спустя восемь месяцев он вновь приседал. «Это не человек, а человечище! - так характеризует Лилли пауэрлифтер из топовой десятки Дэн «Босс» Грин, который помогал Брендону восстанавливаться. – Его дух словно высечен из гранита».

Лекс Гриффин

Кто это: британский бодибилдер и фитнес-модель. Лекс Гриффин начинал как игрок в американский футбол (он сам признается, что в Британии такое увлечение – редкость), а затем тренировался как тайский боксер и выступал в боях.

На излете «нулевых» Гриффин, как он сам признается, подустал от рукопашных схваток и вплотную занялся гантелями. Дело пошло: в 2011-м году он стал третьим на соревнованиях «МuscleMania» в Шотландии, а годом позже победил на национальном британском фитнес-контесте.

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Затем пришла мода на бороды, и Гриффин вновь попал в струю. Его стали звать как модель на показы одежды, фотографировать для журналов. Все вместе это позволило бородачу Гриффину стать преуспевающим тренером и экспертом, который, по его собственным словам, может вылепить из любого человека «античного героя».