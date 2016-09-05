Какую сборную Англии строит Сэм Эллардайс

Сэм Эллардайс Источник: Reuters

Сборная Англии начала новую жизнь после позорного вылета с Евро-2016, где в 1/8 финала проиграла Исландии. Sovsport.ru анализирует, какую команду делает новый главный тренер – Сэм Эллардайс.

ТАКТИКА

Новый главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс не стал устраивать кадровую и тактическую революцию. В Трнаве британцы играли по схеме 4–2–3–1, используя, пожалуй, самую распространенную расстановку в современном футболе. Более того, по ходу игры гости не пытались как-то перестроиться – все замены, которые делал Эллардайс, были по позиции.

Кадровой революции тоже не случилось. Уокер, Роуз, Кэйхилл, Дайер, Кейн, Лаллана, Стерлинг – все они были основными футболистами и на Евро-2016. Других исполнителей у Эллардайса нет: сказать, что кто-то незаслуженно не получил приглашения, нельзя. Только Уолкотта не было на Евро-2016

Собственно, по сравнению с чемпионатом Европы мало поменялась и игра англичан. Реакция на выступление англичан в социальных сетях была примерно такой: «Где-то мы уже это видели». Хендерсону недостает класса, чтобы вести игру в центре поля, Стерлинг активен и старателен, но бесполезен, а Кейн снова потерялся не поле – вот общие отзывы. Все это напоминает что-то свое, родное, до боли знакомое. Разве поменять Кейна на Смолова…

Почти у всех зрителей было ощущение, что они смотрели продолжение матча между этими командами на Евро-2016 – Англия и Словакия, как вы помните, были в одной группе с Россией и Уэльсом. Такое же безоговорочное территориальное преимущество англичан – 64 процента против 36. Так же много попыток ударов – соотношение 20 против 1. При этом в створ гости попали только пять раз. Первый – аж на 65-й минуте, так что работы у вратаря Козачика практически не было. При том, что с 57-й минуты словаки играли в меньшинстве после удаления Шкртела, который получил вторую желтую карточку за грубый фол на Кейне.

Гол Лалланы на последней минуте скамейка сборной Англии встретила с такой радостью, будто вышла в финальную часть чемпионата мира. «Словакия просто припарковала «автобус» у своих ворот. Причем не обычный, а двухэтажный автобус, – после матча Эллардайс вспомнил традиционный лондонский транспорт. – При этом должен признать, что мы, конечно, должны были играть острее.

РУНИ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» снова в центре внимания. После победы над Германией в товарищеском матче в марте все думали, стоит ли вообще брать его на Евро, раз так хороши Кейн и Варди. Когда бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон Руни во Францию взял (а разве могло быть иначе?), дискутировали о том, где Уэйн должен играть, не лучше ли ему выходить на замену. В итоге на Евро-2016 Руни играл, по сути, одного из центральных полузащитников, за что Ходжсону потом крепко досталось. Сейчас этот вопрос встал снова.

В итоге Эллардайс, сохранивший за форвардом капитанскую повязку, определил его на место «под нападающим». Но, если посмотреть статистику, видно, что Руни ни разу не коснулся мяча в штрафной площади словаков. Большинство же касаний – в зоне от центральной линии до линии чужой штрафной.

«Уэйн играл там, где он хотел. Он действовал глубже, чем, по моему мнению, должен был, но я доволен его выступлением», – сказал Эллардайс.

К слову, Руни провел свой 116-й матч за сборную и побил рекорд Дэвида Бекхэма по числу игр за национальную команду для полевых футболистов. Абсолютный же рекордсмен – знаменитый голкипер Питер Шилтон (125 встреч). Руни объявил, что завершит карьеру в сборной после ЧМ-2018. И побить достижение Шилтона у Руни, судя по всему, получится.

СЕРИЯ

Да, матч со Словакией произвел тягостное впечатление. «Это маленький шажок к восстановлению былой уверенности. Для полной реабилитации нужно еще много времени», – отметили в ВВС.

Тем не менее, достижения Англии в отборочных турнирах впечатляют. Команда без единого поражения прошла отборочные циклы к Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016. Последняя неудача случилась осенью 2009 года, да и та была, скажем так, запланированной. Англичане, обеспечив себе выход в финальный турнир ЧМ-2010, не отказали себе в удовольствии проиграть Украине, дабы не пустить в «стыки» Хорватию, мстя ей за столь милое российскому болельщику поражение на «Уэмбли» в ноябре 2007-го. Сейчас победная серия англичан в отборочных циклах составляет уже 13 матчей.

При этом в плей-офф больших турниров Англия не может победить с ЧМ-2006, когда в 1/8 финала был обыгран Эквадор (1:0). А уж выиграть два матча подряд в плей-офф не получается аж с ЧМ-1990, когда были повержены Бельгия и Камерун, а англичане в итоге добрались до полуфинала.

Учитывая, что Словакия – главный соперник Англии в группе, беспроигрышная серия, скорее всего, растянется на еще одну кампанию. В России все тоже пойдет по знакомому сценарию?