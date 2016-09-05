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Куда катится Квят? О перспективах российского гонщика

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Даниил Квят
Даниил КвятИсточник: Associated Press

Руководство «Ред Булла» подтвердило, что Даниил Квят останется в «Торо Россо» до конца сезона. Но каковы шансы россиянина продолжить карьеру в «Формуле-1» в будущем году?

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Еще в апреле нам и в ночных кошмарах присниться не могло, что будущее Даниила Квята в чемпионате будет под угрозой. Он строил феноменальную карьеру, запрыгнул в «Формулу-1» в возрасте 19 лет прямиком из GP3, в первом же сезоне в «Торо Россо» заслужил приглашение в «Ред Булл», на второй год – попал на подиум в Венгрии… Да, начало 2016-го вышло непростым – два провала в квалификациях в Австралии и Бахрейне, плюс проблемы с болидом, из-за которых россиянин не смог стартовать в Мельбурне. Но уже в Китае он эффектным маневром опередил на старте две «Феррари» и стал в итоге третьим!

Увы, потом была та гонка в Сочи, двойное столкновение с Себастьяном Феттелем, из-за которого пострадал и Даниэль Риккиардо, вал критики со стороны руководства, соперников и собственного партнера по команде, а следом – перевод обратно в «Торо Россо», на место отправившегося обратным курсом в главную «конюшню» Макса Ферстаппена. Решение о подобной рокировке было, конечно, принято задолго до «Гран-при России», но ошибки Даниила на родном этапе лишь убедили руководство в верности подобного шага.

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- Когда мне сообщили о замене, я попрощался с Хельмутом Марком, положил трубку и продолжил смотреть «Игру престолов», - рассказал Квят. Никто не сомневался, что он выдержит удар. Не зря тот самый Феттель, «обиженный» уфимцем в Сочи, рассуждал с журналистами о «стальных яйцах» Даниила. Но оправиться от потрясения было непросто. Второй удар наш гонщик получил спустя неделю – Ферстаппен выиграл свой первый же «Гран-при» за рулем «Ред Булла». И все покатилось по наклонной.

За 10 гонок в составе «Торо Россо» Квят заработал всего 2 очка. Его напарник Карлос Сайнс-младший за этот же период – 26. Счет в квалификациях – 8:2 в пользу испанца. Пока Ферстаппен штампует подиумы (на его счету – уже 4), составляя конкуренцию Риккиардо, Даниил вчистую уступает новому партнеру, которого когда-то сам разгромил в серии GP3, что и открыло ему дорогу в чемпионат мира. Неудивительно, что на фоне подобных результатов начались слухи о скором увольнении россиянина. Масла в огонь подлил французский гонщик Пьер Гали – еще один участник молодежной программы «Ред Булла».

- Мне сказали, что я могу поехать за «Торо Россо» уже в Сингапуре, - обронил лидер серии GP2 в интервью испанскому каналу.  О чем, скорее всего, горько пожалел.

- Это полнейший бред! – резко прокомментировал фразу Гали куратор пилотского состава «Ред Булла» Хельмут Марко. – Могу заверить – Квят останется в команде до конца сезона. А с Пьером у меня будет серьезный разговор на предмет подобных заявлений.

И тем не менее, вопрос о продолжении карьеры Даниила теперь стоит остро, как никогда. Так есть ли шанс у россиянина продолжить выступление в первой «Формуле»?

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КУДА ПРИВЕДЕТ

На данный момент лишь четыре команды определились с полным составом на следующий год – «Мерседес», «Феррари», «Макларен» и «Ред Булл». Где же может оказаться Квят? Рассмотрим все варианты.

«ТОРО РОССО»

Ранее Марко уже отмечал – никто не гонит Даниила из программы «Ред Булла». И не исключено, что с ним продлят контракт еще на год. Боссы «конюшни» учитывают много факторов. Первый из них – все прекрасно понимают, что плохие результаты Квята обусловлены объективными причинами. Психологическая яма –  одна из них. Слабый болид «Торо Россо», устаревший мотор, отсутствие прогресса из-за малого бюджета и нехватки инженерных кадров – все это напрямую влияет на скорость пилота. Сайнс на такой же машине выступает лучше? Но эту машину изначально делали под Сайнса. Несовпадение предпочтений и особенностей пилотажа гонщика с техникой, за руль которой он садится – частая причина неудач на трассе. Примеров много, из последних вспомним мучения Михаэля Шумахера в «Мерседесе» (2010-2012) и Кими Райкконена – в «Феррари» (2014). Фактор невезения Квята тоже учитывают – в гонках его постоянно подводит техника, в квалификациях – неудачная стратегия команды. Наконец, кроме Гали кандидатов на место Даниила просто нет – остальные участники молодежной программы «Ред Булла» еще слишком юны и не готовы к «Формуле-1». А сам Гали, хоть и лидирует в чемпионате GP2, выглядит не слишком убедительно. Итальянец Антонио Джовинацци – его партнер по «Преме» - дышит Пьеру в затылок и может отобраться у него титул, при том, что о самом Антонио до нынешнего года никто толком ничего не знал.

И, наконец, у боссов «Ред Булла» нет самоцели выкинуть Квята из «Формулы-1». Не потому, что они так любят Даниила. Просто концерн вложил в карьеру россиянина десятки миллионов долларов, и просто так списать в утиль 22-летнего пилота, с учетом всех обстоятельств этого сезона – элементарно глупо. Куда разумнее дать молодому гонщику последний шанс, построить подходящую под его стиль машину и позволить начать все с чистого листа, отъездив еще год. Гали, в конце концов, никуда не денется, а вот если Квят раскроется в другой команде – будет обидно…

Даниил Квят
Даниил КвятИсточник: Associated Press

«УИЛЬЯМС»

Весной ходили слухи, что Даниил может переехать в Гроув – на фоне испортившихся отношений с руководством «Ред Булла». Но с тех пор ситуация серьезно изменилась. «Уильямс» - отличный вариант для россиянина. Команда с великой историей и быстрой машиной. Титул в ее составе сейчас не выиграешь, но и прозябать в конце пелотона не придется. Другой вопрос – насколько нужен Квят самой «конюшне»? Здесь не скрывали, что хотят заполучить Дженсона Баттона, но британец, начинавший в «Уильямсе» карьеру, решил продлить контракт с «Маклареном» и взять годичный перерыв (по крайней мере в следующем году его в чемпионате заменит бельгиец Стоффель Вандорн – еще один давний соперник Даниила по молодежным сериям). Фелипе Масса принял решение завершить карьеру. Место напарника Валттери Боттаса вакантно. С одной стороны, команде нужен быстрый пилот, который составит финну конкуренцию и подтолкнет его в развитии – прогресс Валттери заметно притормозился. Плюс Квят обладает определенным опытом и будет куда полезнее в работе над машиной, чем новичок. Но этим же критериям отвечает Серхио Перес, который пока котируется выше россиянина – «Уильямс» активно ведет переговоры с мексиканцем. Плюс «Мерседес», как поставщик моторов, может пропихнуть в состав команды своего протеже Паскаля Верляйна – одной из потенциальных супервезд явно не стоит долго киснуть в слабом «Маноре». Наконец, у «конюшни» есть свой юный талант, сын канадского миллиардера Лэнс Стролл. Парню осенью как исполнится 18 лет, и он сможет получить суперлицензию. При этом Стролл ценен не только отцовскими деньгами (что тоже важно для отнюдь не богатого «Уильямса») – он действительно одаренный пилот, лидирующий в европейской «Формуле-3» (из нее в «Формулу-1» пришел Ферстаппен) и способный в будущем вырасти в топ-звезду. Так что шансы Квята выдержать конкуренцию за место в «Уильямсе» не так велики.

«ФОРС ИНДИЯ»

Вероятный уход Переса нанесет по «Индийской силе» двойной удар – команда потеряет и быстрого гонщика, и миллионы его личных спонсоров. Вторую проблему можно решить, усадив в кокпит резервного пилота, еще одного мексиканца Альфонсо Селиса, но в молодежных сериях он не блистает и пока явно не готов к «Формуле-1». Рисковать результатами «Форс Индия» не хочет – сейчас-то она борется за 4-ю позицию Кубка конструкторов! Квят стал бы хорошей заменой Пересу – тем более, Даниил тоже может привлечь рекламодателей. Но пока о его переговорах с командой нет даже слухов.

«РЕНО»

У «Рено» на подхвате Сергей Сироткин – нынешний резервный пилот команды. Французская компания заинтересована в российском рынке, так что шансы Сергея дебютировать в «Формуле-1» велики (опять же, у него за плечами – хорошая спонсорская поддержка). Но если руководство команды посчитает, что Сироткин пока не готов переходить из GP2, где выступает очень нестабильно (то лидирует в общем зачете, то набирает 1 очко за 4 гонки), то может обратить внимание на Квята. К тому же, в «Рено» есть вся информация по пилотажу Даниила – как поставщики двигателей для «Ред Булла», они получали телеметрию с болидов Квята, пока он гонял за «Быков». Но конкуренция за место в команде не ограничена двумя российскими пилотами. Да, пока непонятно, останется ли в составе Кевин Магнуссен (ясно лишь, что Джолион Палмер уйдет – британец разочаровал своими результатами). Но и помимо датчанина претендентов хватает – от бразильца Фелипе Насра до француза Эстебана Окона.

«ЗАУБЕР», «ХААС», «МАНОР»

Три худшие команды чемпионата – не лучший вариант для продолжения карьеры. Но Квят в них и не попадет. Американцы из «Хаас» плотно работают с «Феррари» и, скорее всего, посадят в свой болид кого-то из протеже «Скудерии» (лучший кандидат – монегаск Шарль Леклер). Сюда же метит Фелипе Наср с его миллионами бразильских спонсоров. «Манор» по сути превратился в фарм-клуб «Мерседеса» и обкатывает тех пилотов, за которых просят старшие партнеры – Паскаля Верляйна и Эстебана Окона. Даже если Верляйн уйдет на повышение (скажем, в «Уильямс» или в «Форс Индию»), Окон останется, а его партнером станет либо очередной участник молодежной программы «серебристых», либо «мешок с деньгами» вроде Рио Харьянто. Квят к этой категории не относится – мощной финансовой поддержки у него нет, ведь контракт с «Ред Буллом» запрещает иметь личных спонсоров, а быстро найти таковых при расставании с «Быками» не получится. По этой же причине Даниилу закрыт путь в «Заубер», где больше озабочены своим бюджетом и финансовой поддержкой, которую может обеспечить гонщик, чем собственно уровнем пилотов.

Голосование: Где будет выступать Даниил Квят в следующем сезоне?

РЕЗЮМЕ

Выходит, лучшие шансы Квята на продолжение карьеры – все в той же «Торо Россо». И шансы эти не особо велики. Но они есть – Гали пока не убедил боссов «Ред Булла», что его стоит приводить в «Формулу-1». У остальных команд кандидатура Даниила – не на первом месте. И россиянина смогут позвать, только если с другими гонщиками что-то не срастется. Предугадать, чем завершится эта история, пока нельзя. Но даже если Квят все-таки покинет чемпионат мира, концом карьеры для него это не станет. Ведь Даниилу – всего 22 года. Его талант ценят. Его способности хорошо известны в паддоке. А случаев, когда пилоты начинали в «Формуле-1» с нуля, пропустив один-два сезона, - и добивались при этом больших успехов! - в истории хватает. Вспомним хотя бы Фернандо Алонсо.

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