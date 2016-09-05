Олег Знарок: Я никогда не был на Кубке мира. Первый раз – в первый класс!

После тренировки сборной России обозреватель Sovsport.ru поговорил с Олегом Знарком.

- Как прошла тренировка? Насколько вам пришлось менять упражнения с учетом маленьких площадок?

- Вы видели, что все прошло неплохо. Ребята занимались с удовольствием. И по скоростям было хорошо. Проверили их функциональную подготовку. Вроде все в порядке. Но первая тренировка всегда такая…

На чем нужно делать акцент? Да на всем! Вы же понимаете, у нас не так много времени.

- Почему в сборной нет Валерия Ничушкина? – выкрикнул кто-то.

- Дальше, - отрубил Знарок. Он никогда не любил глупые вопросы.

- Еще не выбрали капитана?

- Пока нет. Но капитан будет определен общим решением – и игроков, и руководства.

- Когда вы определитесь с вратарями?

- У нас ведь три контрольных матча – два с чехами, один с канадцами. Дадим поиграть одному, другому…

- Василевский получит шанс? – выкрикнул кто-то.

- Я еще раз говорю, мы определимся! – отрезал Знарок. – Мы только первую тренировку провели, я толком никого не видел.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ТРЕНИРОВКЕ* Бобровский, Варламов, Василевский Зайцев – Орлов Овечкин – Кузнецов – Кучеров Емелин – Марков Кулемин – Малкин – Тарасенко Куликов – Марченко Панарин – Анисимов – Наместников Нестеров * Отсутствовали игроки КХЛ: Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Иван Телегин.

- Турнир специфический, для многих игроков получится предсезонным.

- Я думаю, что да. Функциональная подготовка будет иметь очень большое значение. Важно, чтобы игроки были в хорошей форме. А тут многое будут решать профессиональные качества. Я и раньше говорил, чтобы ребята перед Кубком мира пришли уже в хороших кондициях. Вот сейчас и посмотрим, как они будут восстанавливатьс я после тренировок. Занятия – это одно, восстановление – совсем другое.

- Какие условия для вас создали в Питере?

- Все отлично. Правда, сейчас был не очень хороший лед. Но нам сказали, это из-за того, что шведы наносили рекламу на борта. В этом все дело.

- Когда вы работали в ХК МВД, то иногда в паузах между матчами Кубка Гагарина летали тренировать сборную Латвии. Собираетесь помогать Петру Воробьеву со СКА, когда будет время?

- Мы в постоянном контакте, в одном месте проводили сборы молодежи и высшей лиги. Плотно общаемся уже месяца два. Петр Ильич присутствует на наших тренировках, собраниях. Так что тут нет проблем.

- Кто будет определять состав СКА во время Кубка мира?

- В принципе мы написали состав. По сути получается, у нас нет лишних игроков. Остались ровно четыре звена, а Кетов дисквалифицирова н, и еще пара хоккеистов травмированы.

- На тренировке сборной России мы видели пары защитников и троек нападения. Насколько состав может меняться?

- С двумя звеньями, наверное, определились. А вот во вторник придут ребята из КХЛ, и мы немного линии перетасуем. Подождите немного, и все увидите.

- Илья Воробьев присоединится к вашему тренерскому штабу?

- Конечно. Тоже подождите.

- Все признают, что у сборной России отличная атака, но не такая сильная защита. Какой в связи с этим должна быть тактика вашей команды?

- В связи с этим, как вы сказали, хорошим нападающим надо отрабатывать в обороне. Тогда все будет нормально.

- Еще вопросы, - потребовал Знарок. Пресса уже не знала. О чем его спросить.

- Удачи вам, Олег Валерьевич! – репортеры ласково провожали тренера в раздевалку.

- Дальше давайте, еще спрашивайте, - требовал Знарок. Никогда его таким не видел. – Не о чем меня спросить что ли?

- Олег Валерьевич, а вот в процентном соотношении… - издалека начал один журналист.

- Да! – обрадовался Знарок.

- Ваши парни индивидуально готовились. Как вы оцените эту форму всей команды?

- Трудно сказать. Первая тренировка, понимаете? Если медицина подтвердит мои догадки, то все будет неплохо. Мы ведь дали сейчас не такую большую нагрузку. Но как только увеличиваю, ребята начинают задыхаться. Это небыстрый процесс, за один день его не пройдешь. Хорошо, что у нас есть немного времени до 16 сентября. Постараемся поднять их физическую форму.

- Не думаете, что игроки будут беречь себя в товарищеских матчах? Ведь все хотят выступить на Кубке мира.

- Когда такие профессионалы выходят на лед, то они моментально об этом забывают. Главное – хоккей. Без этого они жить не могут.

- Насколько для вас важна контрольная встреча с Канадой в Питтсбурге?

- Я думаю, что будет очень жесткий матч.

- Три контрольных поединка – достаточно для того, чтобы сыграться?

- Я так оценить не могу. Нам их просто назначили. Может, и без этого бы обошлись. Или одного бы хватило. Первый раз – в первый класс. Понимаете?

- Вы уже почувствовали, что начинается Кубок мира?

- Через этот турнир мы готовимся к Олимпиаде. Но говорю же вам, я никогда не был на Кубке мира. Только на двух зимних Играх работал. Вот вернусь – и тогда смогу сравнить. Обязательно меня спросите!