Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Италии. Гонка
ФутболЦСКА3 : 0Торпедо
ФутболКазахстан2 : 2Польша
ФутболРумыния1 : 1Черногория
ФутболЧехия0 : 0Северная Ирландия
ХоккейДинамо Москва2 : 3 БАвангард
ХоккейСКА5 : 1Нефтехимик
ФутболСловакия0 : 1Англия
ФутболНорвегия0 : 3Германия
ТеннисНадаль1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:7Пуй
ХоккейКуньлунь6 : 3Адмирал
ФутболГрузия0 : 2Австрия
ТеннисУильямс- : -Шведова
ФутболИзраиль- : -Италия
ФутболУкраина- : -Исландия
ХоккейЛокомотив2 : 1Сибирь
ТеннисМарченко0:0Вавринка
ФутболСербия- : -Ирландия
ФутболИспания- : -Лихтенштейн
ФутболХорватия- : -Турция
ТеннисДимитров- : -Маррэй
ФутболРоссия (U-21)- : -Австрия (U-21)
ХоккейЛада- : -Динамо Москва
ХоккейАк Барс- : -ЦСКА
ФутболШвейцария- : -Португалия
ТеннисРадванска- : -Конюх
ХоккейСалават Юлаев- : -Динамо Рига
ФутболРоссия- : -Гана
ХоккейСпартак- : -Динамо Минск
ФутболБелоруссия- : -Франция

Казус Бердыева. Василий Уткин о возвращении тренера в «Ростов»

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Курбан Бердыев
Курбан БердыевИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru - о карьерном повышении ростовского тренера, которое нелепым образом превратилось в понижение.

УЕФА разрешил Ростову дозаявить Курбана Бердыева вторым тренером на Лигу Чемпионов. Таким образом, специалист вернулся в исходную точку. За последний месяц одна хроника его перелетов с сосредоточенными фотографиями в аэропортах Европы собрала сотни тысяч читательских лайков, твиттерных шуток и язвительных оценок. Но за перелетами не последовало перехода.

Нынешнее же «возвращение домой», как непременно кто-то назовёт теперь появление Бердыева на старой доброй ростовской скамейке, вышло не совсем точным. Был главный - теперь второй. Ко мне домой так сегодня такси приехало - встало через 2 дома. Мелочи; но оно ведь, во-вторых, такси, а во-первых, дождь! И кстати, почему ж нельзя вернуться снова главным? Чистая ведь бюрократия.

Да и никакой Ростов Курбану Бердыеву не дом.

Борис – гарант процветания. Колонка Василия Уткина


Тем самым тренер потерпел очень обидное поражение. Он проиграл в сложной игре, где, казалось, проиграть всецело просто невозможно. Особенно потому, что в игре этой не было соперника. Ещё несколько недель назад Бердыев мог выбирать между «Спартаком» и сборной, да впридачу «Локомотив» маячил. В «Спартаке» была опустошенная шальным набегом киприотов скамейка - и никаких конкурентов. В сборной... Скажем так: захотел бы - был бы.

Конечно, это тяжелый удар. Теперь, когда бывший главный «Ростова» вернулся на место по соседству от главного, совершенно ясно: именно такие случаи называются в нашем стремительно обновляющемся языке «эпик фейл», и похожего просто не вспомнишь. А о том, как это произошло, можно снять кассовую комедию. Собственно, для кассы надо бы ещё присочинить какую-нибудь романтическую линию сюжета...

Я прямо чувствую, как волна этого рассказа несет меня к новым остротам. Причём, как и любой другой автор, я здесь в своём праве. Публичный человек влип в анекдот. Сам Бог велел. Ради чего и живем.

Если вам кажется, что я веду к тому, что нехорошо так и надо как-то проникнуться, то как раз совершенно наоборот. Я уже читал в не совсем проходной прессе жалостливый текст о том, что против Бердыева ведётся кампания, переходящая в травлю, и она, несомненно, заказана.

Если к другому уходит невеста... Уткин о назначении нового тренера в «Спартаке»


И это тоже смешно. Такие публикации были обязаны появиться, они ещё будут. И никто к ним всерьёз не отнесётся.

Но есть вещи, которые, наоборот, не получится забыть. 

Никуда не делись чемпионства «Рубина» и подтверждение очень высокого класса работы в «Ростове». Это он, Бердыев, с его узнаваемым стилем, который так легко назвать уродливым; но на самом-то деле он страшный.

Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно. Вот только оказался в этой ситуации большой мастер и проиграл он не в свою игру. На поле его команда по-прежнему горда и крутобока.

А в чем-то он запутался. Ему важно было оказаться в новом клубе со старой командой. У меня это вызывает, кстати, уважение. И не потому, что свои, своих не бросают - это как раз ерунда, это профессиональный вопрос, а не дружба до гроба.

Нет, я вижу в этом стремлении работать с теми, кого знаешь, иное, редкое для амбициозных людей качество - знание собственных недостатков. Когда человек говорит себе: этого я не умею, тут мне нужен [Сарсания]. Того я не смогу, кровь из носу нужен [Сайманов]. 

Черчесов – отличная кандидатура, чтобы начать с самого низа. Колонка Уткина


У него и команды такие - знающие свои недостатки. Если не в футбольно-тактических, а в житейских величинах описать типичную команду Бердыева, то она не играет в то, чего не умеет. Оттого и игроки, кстати, прогрессируют - просто он их недостатки прячет. 

Может быть, в этом и ключ к настоящему перфекционизму - знать, чего не умеешь. Наши достоинства могут меняться, но недостатки останутся при нас всегда, они и есть наша индивидуальность
Вот мы знаем ещё один недостаток Бердыева: он растерялся. Запутался. И - да, он смешон. 

Но он велик, и он по-прежнему один из тех двоих-троих, кого можно сегодня называть лучшим российским тренером. Напомнить, сколько от великого до смешного? 

Есть новое измерение этой дистанции. Одно место на тренерской скамейке. 

Но мы же понимаем, что это место ничего не поменяло. 

А в остальном очень много забавного, да...

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Гранат присоединился к «Ростову»Защитник Владимир Гранат провел тренировку в составе «Ростова».Бердыев останется в «Ростове» до конца сезонаРоссийский специалист Курбан Бердыев вместе со своим тренерским штабом этот сезон проведет в «Ростове».Курбан Бердыев посетил тренировку «Ростова»Консультант «Ростова» Курбан Бердыев присутствовал на тренировке донской команды.«Ростов» собрался после пяти дней отдыхаВ субботу донская команда собралась после пятидневного перерыва на своей базе.«Ростов» заявил Бердыева на Лигу чемпионов в качестве помощника главного тренера«Ростов» заявил Бердыева на Лигу чемпионов в качестве помощника главного тренераФутбольный клуб «Ростов» заявил Курбана Бердыева на Лигу чемпионов в качестве помощника главного тренера ростовского клуба Дмитрия Кириченко.Алексей Бондаренко: «Лацио» очень хорошо принял БаштушаАгент экс-футболиста «Ростова» Баштуша Алексей Бондаренко рассказал о том, как защитника приняли в «Лацио».«Ростов» заявил 22 футболиста на групповой этап Лиги чемпионовФутбольный клуб «Ростов» внес в заявку на участие в групповом этапе Лиги чемпионов 22 футболиста.Станислав Черчесов: У игроков «Ростова» есть позитивные эмоции, поэтому сегодня в сборной их многоГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подчеркнул значение психологического фактора при вызове игроков в национальную команду.Иван Новосельцев: Спасибо за всё, «Сельмаш»!Российский защитник Иван Новосельцев, перешедший из «Ростова» в «Зенит», попрощался с болельщиками ростовского клуба.«Ростов» объявил о переходе воспитанника «Зенита»«Ростов» объявил о переходе воспитанника «Зенита»Воспитанник «Зенита» Дмитрий Скопинцев пополнил ряды «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба донской команды.Борис – гарант процветания. Колонка Василия УткинаБорис – гарант процветания. Колонка Василия УткинаОбозреватель Sovsport.ru – о Денисове, Ниассе и футболисте Ротенберге.Джанаев признан болельщиками лучшим игроком «Ростова» по итогам июля и августаГолкипер «Ростова» Сослан Джанаев признан лучшим игроком донской команды по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.«Ростов» объявил о подписании Граната«Ростов» объявил о подписании контракта с бывшим защитником московских клубов «Спартак» и «Динамо» Владимиром Гранатом.Иван Новосельцев: Я в сборной, клубные дела – потомЗащитник сборной России Иван Новосельцев после ничьи с командой Турции в товарищеском матче не стал отвечать на вопрос о своем переходе из «Ростова» в «Зенит».Денисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛДенисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛSovsport.ru о состоявшихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ростов» поблагодарил Новосельцева за время, проведенное в команде«Ростов» на своем официальном сайте подтвердил переход Ивана Новосельцева в «Зенит» и поблагодарил футболиста за проведенное время в ростовском клубе.Официально: Новосельцев подписал пятилетний контракт с «Зенитом»Защитник «Ростова» Иван Новосельцев подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.«Зенит» заявил Ивана НовосельцеваЗащитник «Ростова» Иван Новосельцев перешел в «Зенит», сообщает сайт РФПЛ.«Локомотив» подтвердил переход РотенбергаМосковский «Локомотив» на своем официальном сайте подтвердил, что защитник Борис Ротенберг стал игроком железнодорожников.Ротенберг подписал контракт с «Локомотивом»Защитник Борис Ротенберг подписал контракт с «Локомотивом» до 2019 года, сообщает «Матч ТВ».

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости

Cпецпредложения

Loading...