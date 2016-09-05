Казус Бердыева. Василий Уткин о возвращении тренера в «Ростов»

Обозреватель Sovsport.ru - о карьерном повышении ростовского тренера, которое нелепым образом превратилось в понижение.

УЕФА разрешил Ростову дозаявить Курбана Бердыева вторым тренером на Лигу Чемпионов. Таким образом, специалист вернулся в исходную точку. За последний месяц одна хроника его перелетов с сосредоточенными фотографиями в аэропортах Европы собрала сотни тысяч читательских лайков, твиттерных шуток и язвительных оценок. Но за перелетами не последовало перехода.

Нынешнее же «возвращение домой», как непременно кто-то назовёт теперь появление Бердыева на старой доброй ростовской скамейке, вышло не совсем точным. Был главный - теперь второй. Ко мне домой так сегодня такси приехало - встало через 2 дома. Мелочи; но оно ведь, во-вторых, такси, а во-первых, дождь! И кстати, почему ж нельзя вернуться снова главным? Чистая ведь бюрократия.



Да и никакой Ростов Курбану Бердыеву не дом.





Тем самым тренер потерпел очень обидное поражение. Он проиграл в сложной игре, где, казалось, проиграть всецело просто невозможно. Особенно потому, что в игре этой не было соперника. Ещё несколько недель назад Бердыев мог выбирать между «Спартаком» и сборной, да впридачу «Локомотив» маячил. В «Спартаке» была опустошенная шальным набегом киприотов скамейка - и никаких конкурентов. В сборной... Скажем так: захотел бы - был бы.



Конечно, это тяжелый удар. Теперь, когда бывший главный «Ростова» вернулся на место по соседству от главного, совершенно ясно: именно такие случаи называются в нашем стремительно обновляющемся языке «эпик фейл», и похожего просто не вспомнишь. А о том, как это произошло, можно снять кассовую комедию. Собственно, для кассы надо бы ещё присочинить какую-нибудь романтическую линию сюжета...



Я прямо чувствую, как волна этого рассказа несет меня к новым остротам. Причём, как и любой другой автор, я здесь в своём праве. Публичный человек влип в анекдот. Сам Бог велел. Ради чего и живем.



Если вам кажется, что я веду к тому, что нехорошо так и надо как-то проникнуться, то как раз совершенно наоборот. Я уже читал в не совсем проходной прессе жалостливый текст о том, что против Бердыева ведётся кампания, переходящая в травлю, и она, несомненно, заказана.





И это тоже смешно. Такие публикации были обязаны появиться, они ещё будут. И никто к ним всерьёз не отнесётся.



Но есть вещи, которые, наоборот, не получится забыть.



Никуда не делись чемпионства «Рубина» и подтверждение очень высокого класса работы в «Ростове». Это он, Бердыев, с его узнаваемым стилем, который так легко назвать уродливым; но на самом-то деле он страшный.



Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно. Вот только оказался в этой ситуации большой мастер и проиграл он не в свою игру. На поле его команда по-прежнему горда и крутобока.



А в чем-то он запутался. Ему важно было оказаться в новом клубе со старой командой. У меня это вызывает, кстати, уважение. И не потому, что свои, своих не бросают - это как раз ерунда, это профессиональный вопрос, а не дружба до гроба.



Нет, я вижу в этом стремлении работать с теми, кого знаешь, иное, редкое для амбициозных людей качество - знание собственных недостатков. Когда человек говорит себе: этого я не умею, тут мне нужен [Сарсания]. Того я не смогу, кровь из носу нужен [Сайманов].





У него и команды такие - знающие свои недостатки. Если не в футбольно-тактич еских, а в житейских величинах описать типичную команду Бердыева, то она не играет в то, чего не умеет. Оттого и игроки, кстати, прогрессируют - просто он их недостатки прячет.



Может быть, в этом и ключ к настоящему перфекционизму - знать, чего не умеешь. Наши достоинства могут меняться, но недостатки останутся при нас всегда, они и есть наша индивидуальность .

Вот мы знаем ещё один недостаток Бердыева: он растерялся. Запутался. И - да, он смешон.



Но он велик, и он по-прежнему один из тех двоих-троих, кого можно сегодня называть лучшим российским тренером. Напомнить, сколько от великого до смешного?



Есть новое измерение этой дистанции. Одно место на тренерской скамейке.



Но мы же понимаем, что это место ничего не поменяло.



А в остальном очень много забавного, да...