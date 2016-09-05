Станислав Черчесов: Работаем над командным духом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем против Ганы провел пресс-конференцию для журналистов.

«ХОТЕЛИ БЫ ОТРАБОТАТЬ МАТЧ С ГАНОЙ ВМЕСТЕ СО ЗРИТЕЛЯМИ»

- Чего нам ждать от завтрашнего матча в плане состава?

- Давайте определимся - у нас нет основного состава, на каждую игру будет стартовый состав, который определяем по готовности игроков. Те, кто вызывается в сборную, всегда будут основными, а на поле выходит стартовый состав. В Турции играли с листа, не было времени что-то попробовать. Теперь провели несколько тренировок, сделали выводы, из них будем исходить.

- Первая игра в Москве после чемпионата Европы, как совместить ожидания болельщиков с теми процессами, который идут у вас в сборной?

- Мы это между собой не обсуждаем, и так понятно, что играем под флагом страны. Вспоминать, что было... Завтра конкретная игра с конкретным соперником. Настрой позитивный, хотели бы, чтобы пришел зритель и мы вместе с ним эту игру «отработали».

- Как оцениваете соперника?

- Хороший соперник, после того, как проиграли Кот-Д'Ивуару по пенальти, ни одного поражения в официальных матах. Их футболисты играют в хороших клубах за рубежом.

- Что из опыта работы в польской «Легии» вы хотели бы использовать в сборной России?

- Если бы я сейчас работал в клубе, мог бы что-то использовать. 12-го числа будет встреча тренеров, потом планирую с коллегой поехать в Польшу. Будет интересно пообщаться.

- Каковы сильные и слабые стороны сборной России?

- Всегда надо развивать сильные качества. Мы работаем над командным духом. Всегда есть какие-то минусы в технике или тактике, но самое главное - дух. Маленькие ростки этого вы уже увидели в матч против Турции. У нас коллектив, строем никто не ходит, принцип такой - есть свобода, но есть и ответственность. Когда свисток раздается - работа. А если кто-то на минуту раньше или позже пришел на ужин, вопросов нет. Когда отъезды, приезды, занятия по теории - другое дело. Когда мы на поле, серьезность максимальная. В остальном - футболисты это люди, которые иногда должны расслабляться, не надо их напрягать так, чтобы они все время смотрели на часы и оглядывались на тренера. Мы должны быть свободными и раскрепощенными, но в то же время ответственными и сконцентрированными.

«БОЛЯЧКА БОЛЯЧКЕ РОЗНЬ»

- Перед первым матчем вы говорили, что из-за нехватки времени на подготовку использовали блочный, или клубный, принцип формирования состава. Как поступите завтра?

- В Турции несмотря ни на что мы были объединены одной целью. Если при той системе использовали одних футболистов, сейчас можем других. Одного-двух хотим проверить в стартовом составе. Вот у Олежки (Шатова - Прим. ред.) кое-что побаливает, нужно его после тренировки посмотреть. Дзагоева в Турции поберегли, а потом он тренировался. Завтра утром посмотрим, кто готов. У Дзагоева мышца, которая дает тренироваться, но матч - это максимальные включения. Есть опасность получить рецидив травмы. У кого-то постоянно что-то побаливает, как говорится, если у футболиста ничего не болит, это подозрительно. Но болячка болячке рознь.

- Александр Самедов рассказал, что вы хвалите футболистов...

- Кажется, он не договаривает. Не только хвалим, но и требуем, причем без слова «пожалуйста». Иногда и голос повышаем, чтобы докричаться до того, кто от тебя в 50 метрах, а не в плане претензий.

- Раз в сборной хорошая атмосфера, как вам идея прощального матча Романа Широкова?

- Давайте договоримся - атмосфера прежде всего рабочая, профессиональная. В этом случае она и хорошая тоже. Мы не ходим, обнявшись, а от первой до последней минуты работает на тренировках. От каждого по способностям, поэтому давай не будем требовать от Олега, чтобы он, как Березуцкий, выигрывал все головой. Он должен обводить, отдавать проникающие передачи, рисковать, забивать. Идут индивидуальные беседы, вчера собрали на 15-20 минуты линии полузащиты и защиты, были вопросы. А идея прощального матча Широкова - великолепная, я двумя руками за, но всему свое время.