Александр Овечкин: Сейчас СКА на голову сильнее других соперников

«Мы пока не выбрали капитана сборной России. Но все понимают, кто им должен стать», - сказал Евгений Кузнецов. Я догадался – и взял интервью у Александра Овечкина.

- Первая тренировка прошла в рабочем режиме, - доложил прессе Овечкин. – Все ждали этого момента, потому что уже надоело тренироваться. А теперь мы в команде, и совсем другое настроение.

- Как сказал Олег Знарок, на Кубке мира будет иметь большое значение функциональная подготовка. Сколько времени вы готовились по «физике»?

- Вообще я занимался по своей программе с моим тренером в Москве. Ничего особо не менял. Только вместо одноразовых сделал двухразовые занятия. А так мое функциональное состояние нормальное. Конечно, в первых товарищеских матчах придется нелегко, потому что не было игровой практики. Но для этого они и нужны, чтобы наработать сочетания, почувствовать ритм игры и войти в тонус.

- Насколько был сокращен ваш отпуск из-за Кубка мира?

- Не насколько.

- Еще Знарок сказал, что определился с двумя тройками – в том числе ваша с Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым. И если с Кузей вы раньше играли много, то что скажете о Кучерове?

- Один из лидеров своей команды в НХЛ. Очень быстрый техничный игрок. Но мы сейчас только лишь раз тренировались вместе. Не могу сказать, какие именно сочетания будут на турнире.

- Насколько важен матч против сборной Канады в Питтсбурге?

- Он важный с точки зрения акклиматизации и той манеры игры, которая будет на турнире. И опять же, против Канады всегда интересно выступать. Тем более в Питтсбурге, где будет очень большой ажиотаж и яркая атмосфера.

- Вы дебютировали на площадках НХЛ именно на Кубке мира в 2004 году. Что скажете о турнире в целом?

- А что тут сказать? Собраны сильнейшие хоккеисты со всего мира. И нет смысла сравнивать Кубок мира с Олимпиадой. Везде победить очень сложно.

- Вы смотрели со стороны, как Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов выступали за СКА. Насколько они вас впечатлили?

- Понятное дело, что СКА сейчас находится на подъеме. На голову сильнее других соперников, это видно по игре и мастерству. Но это чемпионат КХЛ, а на Кубке мира все будет по-другому. Там соберутся лучшие из лучших в Канаде, Америке, Швеции, Финляндии.

- Болельщикам понравилось, когда вы вышли на лед в перерыве матча СКА – «Лада» в костюмах клубных талисманов. Кому пришла в голову эта идея?

- Руководству СКА. Попросили меня, Женю Кузнецова и Малыча, чтобы мы сделали такой сюрприз для болельщиков. Нам очень понравилось. Считаю, что такие мероприятия надо устраивать не только в СКА, но и других организациях.

- А кому пришла в голову идея, что все энхаэловцы будут тренироваться до начала официальных сборов в Питере? – задал вопрос с подвохом один репортер.

- Почему всем? – сразу напрягся Овечкин.

- Очень много народу тренировалось в Санкт-Петербурге.

- Несколько лет назад я уже тренировался в Питере. Тут хорошие условия. И у каждого был свой выбор. Кто хотел, тот тренировался в Америке или в Москве. Мы посовещались с моим тренером и решили, что ближе к сентябрю лучше приехать сюда и готовиться к Кубку мира, не отвлекаясь на всякие посторонние вещи. Концентрироваться только на тренировках.



