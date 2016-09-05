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Двойник «Йокерита». Как «Куньлунь» дебютировал в КХЛ

Виталий Славин
Виталий Славин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Двойник «Йокерита». Как «Куньлунь» дебютировал в КХЛ
Источник: Photo.sovsport.ru

Китайский новичок КХЛ отметил премьеру на арене Олимпиады-2022 в Пекине уверенной победой над соседями из Владивостока. «Куньлунь» - единственный в лиге, кто не знает потерь: 6 очков в двух матчах.

БЫЛ БРАЙАНТ, ТЕПЕРЬ ЮЙЭНЬ

Интересно было хотя бы по телекартинке проинспектировать хоккейный дворец будущих Зимних Игр. Восемь лет назад здесь лежал паркет, на котором американская дрим тим во главе с Коби Брайантом в финале баскетбольного турнира Летней Олимпиады с трудом одолела испанцев.

Кто на льду «Ле Спортс Центра», рассчитанного на 14 тысяч зрителей, схлестнется в решающем поединке в 2022-м? Точно, не Китай. Но, вполне возможно, Россия или Финляндия. Ведь НХЛ до сих пор не определилась с дальнейшим участием в Олимпиадах. Не потому ли основу «Куньлуня» составили тренеры и игроки именно из этих стран?

Поймал даже себя на мысли: чем это не сборная Российской Империи (по 7 россиян и финнов), усиленная легионерами из Северной Америки, Словакии, Швеции?! Плюс два китайца – 23-летний защитник Зак Юйэнь и 18-летний нападающий Ин Руди. В понедельник оба отнюдь не выглядели статистами. Зак откатал в четвертой паре с нашим серебряным призером молодежного ЧМ-2016 Микуловичем 7 минут 29 секунд (10 смен) да еще силовой прием провел. Ин находился на льду меньше – 9 смен и 5 минут 19 секунд, но бросок по воротам «Адмирала» совершить успел.

Понятно, это только начало. Присутствовавший на открытии сезона КХЛ в Поднебесной президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил:

«300 МЛН. КИТАЙЦЕВ ВСТАНУТ НА КОНЬКИ»

- Мы рады, что именно сотрудничество КХЛ и Китая приведет к тому, что хоккей получит здесь серьезное развитие. Лидер страны Си Цзиньпин говорил, что очень скоро 300 миллионов китайцев встанут на коньки. Это серьезный задел для того, чтобы вскоре в Китае появились хоккейные звезды, которыми будет гордиться страна, и которые будут вдохновлять детей на занятия нашим любимым видом спортом. Хотелось бы отметить немаловажный момент. У нас заключен договор с телекомпанией, которая будет осуществлять съемки и распространение сигнала на территории Китая и, что самое главное, по всему миру.

Да, 300 миллионов, конечно, впечатляют. Но это завтра. А пока, по первому матчу, порадовало превосходное качество телекартинки. А также напоминание всем на английском языке, вывешенное за обоими воротами, что это: «Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России по хоккею». Именно так – как это и есть на деле. Однако что-то не замечал подобного бьющего по глазам баннера даже в российских дворцах.

Из минусов – одна заливочная машина. В первом перерыве, естественно, она не справилась в срок: командам пришлось несколько минут ждать, пока лед застынет. Впрочем, с этой мелочью радушные хозяева разберутся, несмоненно, быстро.

Но, если начистоту, «Куньлунь» - это, конечно, никакая не сборная Российской Империи, а двойник «Йокерита». Всю погоду в нем делают финны под руководством Владимира Юрзинова-младшего, который заявил о себе как об элитном тренере как раз в Стране тысячи озер. Из шести голов хозяев – пять на счету финнов. На их откуп отдано все большинство и разыгрывают его северяне, надо признать, отменно. В лучших традициях Вестерлунда, Ялонена, Матикайнена – кто там еще бил нас на чемпионатах мира и Олимпиадах?

Из шести удалений гостей – четыре реализованы: восхитительная эффективность! И кто эти герои: защитники Салмела, Яласваара, форварды Вярн, Лахти, а также примкнувший к финнам американец Рау.

Нет, эта «Красная звезда» из Пекина спуска никому не даст…

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