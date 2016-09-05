Сборная вкалывала, а Шкулетича снимали для обложки. Как прошла тренировка

В понедельник вечером на стадионе «Локомотив» сборная России провела последнюю тренировку перед товарищеским матчем с главной национальной командой Ганы. Ее случайным свидетелем стал нападающий Петар Шкулетич, которого в это самое время фотографировали для обложки клубной программки железнодорожников.

Хорошо, что Шкулетич не играет за сборную Ганы и не станет раскрывать ее главному тренеру Аврааму Гранту секреты тренировочного процесса Станислава Черчесова. Понятное дело, что так случайно совпало - занятие нашей сборной и съемки для клубной программки, которые у «Локо» всегда яркие и интересные. Но все равно забавно - прессу после дежурных 15 минут выпроводили, а Шкулетич - вот он, на втором ярусе южной трибуны, любимой, кстати, у фанатов «Локомотива», именно на ней они сидят, точнее стоят, а порой и прыгают.

Но начать хотелось не с этого, а с того, что на стадион я входил под звуки российского гимна. Слов нет, как приятно, хотя торжественная музыка предназначалась не мне - технические службы тестировали звук. И все же, все же, ничто не случайно...

На пресс-конференцию, кроме главного тренера Черчесова, пришел полузащитник «Зенита» Олег Шатов. Что бросилось в глаза - Станислав Саламович старается быть максимально точным в формулировках. Это безусловно, плюс, - чем точнее поставишь задачу подчиненным, тем больше шансов на ее выполнение. Вот и с журналистами Черчесов порой общался как с игроками. Особенно его задела фраза про «хорошую атмосферу» в сборной и он попросил называть ее прежде всего рабочей, профессиональной. А кто против?

Петар Шкулетич позирует на трибуне во время тренировки сборной России Источник: Sovsport.ru

Отвечая на вопросы, Черчесов два-три раза обратился к Шатову: «Вот Олег не даст соврать», «Мы должны быть свободными и раскрепощенными, но в то же время ответственными и сконцентрированными. Так, Олег?» - «Да, доверяем друг другу»

Милая девушка спросила у Черчесова, как он оценивает соперника и сколько во вторник сыграет легионеров (хотя кроме Романа Нойштедтера таковых нет). Сначала Черчесов сделал вид, что не расслышал про легионеров и ответил только на первую часть вопроса, а когда барышня повторила, сказал:

- Ну, у нас их нет, насколько я понимаю, - в его голосе появились нотки врача, который успокаивает пациента. И на всякий случай уточнил. - Все, кто под российским флагом, это наши.

Перед тренировкой была ленивая перепасовка, во время который один игрок с незначительным повреждением, Олег Шатов, вдруг не нарочно залепил мячом в живот другому, недавно выздоровевшему, Алану Дзагоеву. Тот развел руками, а зенитовец попросил не расслабляться. Хотя было, от чего - по давней мечте старика Хоттабыча, у каждого футболиста был свой мяч.

Журналисты стояли рядом, у кромки поля, у самой скамейки запасных, только в техническую зону нас не пускали. Если тренеры нарушают ее границы, штраф - 10 тысяч рублей, на это за выход. Интересно, за вход дерут столько же? Проверять никто не рискнул.

Пока коллеги толкались у бровки, их место в ложе прессы заняли ребятишки из Детской футбольной лиги во главе с ее президентом Виктором Горловым. Оказалось, пришли в гости к сборной, чтобы подписать мячи и подарить их лучшим футболистам фестиваля «Большие звезды светят малым», который пройдет в Анапе с 11 по 17 сентября.

Среди пацанов особо приметным был один, кучерявый такой, улыбчивый. Оказалось, бразилец (разве мало их живет в Москве?) Кауа Гарсия из школы «Чертаново». 9 лет, центральный полузащитник.

- Скажи, пожалуйста, кто завтра победит?

- Гана, 1:0! - сказал он и развел руками, а в его голосе явно читалась интонация: «Прости, старик, не хочу тебя расстраивать, но надо реально смотреть на жизнь».



Его друзья вокруг покатились со смеху, а я пошел думать над словами ребенка. Что если его устами глаголет истина?