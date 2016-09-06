«Даже на 4 с минусом нельзя было сыграть: Меняли»

Гостями Sovsport.ru стали обладатели бронзовых медалей чемпионата мира-1966 Валентин Афонин, Владимир Пономарев, Эдуард Малофеев и Анзор Кавазашвили. В этом году их успеху исполнилось полвека.

32 КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧА

Сложно представить, на каком количестве рук станут носить сборную России, если она вдруг сыграет на чемпионате мира в матче за 3-е место. Ветеранов сборной СССР, прошедших через такое в жизни, на руках никто не носит: в редакцию «Советского спорта» они пришли сами. И поразили энергией, бьющей через край та кже, как и 50 лет назад.

Главное откровение встречи - вполне очевидный, но как-то потерявшийся в суете современных буден факт: перед тем самым чемпионатом сборная СССР, начиная с января 1966 года, провела 32 контрольные встречи!

Это безумное, неквротяное число по сегодняшним временам. Фактически свосеткая команда сыграла полноценный двухкруговой чемпионат, причем с разностилевыми соперниками. И какими!

Стартовала подготовка с турне в Южную Америку, где наши провели за полтора месяца 11 матчей. «Палмейрас», «Коринтианс», «Атлетико Минейро», «Гремио», сборная Чили — звучит? 5 побед, 5 поражений, одна ничья, разница мячей — 15:31.

Валентин АФОНИН, защитник сборной СССР с 1965 по 1970 годы:

- Нас попросту откомандировали из клубов в национальную команду. И готовиться к чемпионату мира, и деньги зарабатывать. Был при сборной такой шведский менеджер, Ларс. Он и организовывал все эти турниры. Футбольной федерации — доход, нам — суточные и подготовка. Колесили по Латинской Америке без отдыха. А дома продолжался чемпионат. Что могли сделать клубы? Им приказали — отдать лучших. Они отдали. И стали наигрывать вместо них резервистов. Был не один случай, когда возвращается человек из сборной — а на его месте играет другой, не хуже. Вот дилемма-то для тренера!

«КАК МАЛО ПРОЙДЕНО ДОРОГ, КАК МНОГО СДЕЛАНО ОШИБОК»

Главным тренером той сборной СССР был Николай Морозов. Его успех по сей день остается одним из самых громких в истории советского футбола. В то время как сам Морозов считается в сравнении с великими советскими тренерами личностью неяркой и специалистом недоизученным.

Эдуард МАЛОФЕЕВ, нападающий сборной СССР с 1963 по 1968 год:

- Конечно, Аркадьев, Якушин, Качалин, Бесков - особняком. Интеллигенты, личности, невероятные профи. Сейчас тренеров иной раз не видать за командой. Их почерка, их стиля. А те строили коллективы под себя и не успокаивались, пока не добьются желаемого. Про Николая Морозова ничего худого сказать не могу. Он взял за основу советский стиль и удержал его на том уровне, который позволил нам оказаться в четверке лучших команд мира. По тренерской манере являлся больше технарем, чем эстетом, глубоко в теорию не лез, но психологически был далеко не простак. Валера Воронин как-то спросил Морозова на завтраке, почему он не попадает в состав. Тот закурил сигару, пригладил пятерней редкие волосы и немного картинно продекламировал: «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок! Вот почему». С намеком на некоторые проблемы Воронина с дисциплиной.

Малофеев рассказывал не только это и был, как всегда, в ударе. Чуть позже не обошлось без стихов и даже песен в исполнении Эдуарда Васильевича.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Еще одна истина общего порядка, не всем, однако, известная: несмотря на поражение от португальцев в матче за 3-е место (1:2) игроки сборной СССР получили бронзовые медали.

Анзор КАВАЗАШВИЛИ, вратарь сборной СССР с 1965 по 1970 год:

- В те годы было такое правило: медали получали все четыре лучших команды мира. Причем вручали их сразу после финального свистка, прямо на поле, в количестве 11 штук. Замены были не разрешены, кто в строю - того и слава. Скамейка запасных никаких медалей не получала. Не так давно заострил этот вопрос перед нашими спортивными чиновниками. Не пора ли наградить хотя бы копиями тех, кто был в заявке на чемпионат мира-1966 и играл в предварительных матчах, а игру за третье место пропустил? Получил официальный ответ: «Уважаемый Анзор Амберкович, сборная СССР заняла в 1966 году четвертое место». Вот спасибо, напомнили. Наши чиновники даже не знали, что медали полагались и за четвертое!

ПУСТЬ И ЭТИМ БУДЕТ, ЧТО ВСПОМНИТЬ

Зашла речь и о сборной России, разумеется. В отношении этой команды ветераны были на удивление единодушны: не надо критиковать, надо поддерживать. А Станислава Черчесова — благодарить за то, что согласился принять команду с толь сложный для отечественного футбола период, без звезд в составе и ворохом футбольных проблем.

Владимир ПОНОМАРЕВ, защитник сборной СССР с 1964 по 1969 год:

- В свое время мы добивались многого за счет уникальной физики. Выносливее, сильнее были, чем многие соперники. И дух был высочайшим, причем без всяких накачек: играли-то за страну! Но я бы еще отметил колоссальную конкуренцию. Даже на 4 с минусом я не мог тогда сыграть: в следующем матче выходил другой. Не добежать, схалтурить, сэкономить силы? Таког в сборной в принципе быть не могло! На одну позицию стояли в очереди по четыре-пять равных претендентов. Сейчас ситуация другая. И все равно хочется пожелать сборной только удачи. Нам вот есть что вспомнить спустя полвека. Пусть и им будет.

