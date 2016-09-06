Тест: силач, турникмен или очкарик? Оцени свои силовые показатели по тесту

У мужчин принято меряться силой. Оцени свою физподготовку по тесту Sovsport.ru и выясни кто ты: брутальный стронгмен, любитель турника или человек, который задавит умом прежде, чем силой.

1. Когда в боевике герой расправляется с врагами и победно целует свой бицепс, ты:

А) радостно находишь свое сходство с героем. Свои победы (даже если это всего лишь расправа над вторым блюдом в офисной столовой) ты празднуешь так же. Попутно вспоминаешь, что еще не качал бицепс сегодня - а надо бы

Б) знаешь, что бицепс – это двуглавая мышца плеча, а ее функция – сгибать руку в локтевом суставе

В) в ужасе переключаешь канал. Лучше пусть будет Animal Planet

2. Настоящий мужчина это…

А) тот, кто приседает с весом не ниже 180 кг

Б) подтянутый благородный парень. Если взять у него интервью, он обязательно скажет: «В то время, как мои друзья бездарно тратят время в ночных клубах, я читаю книги и занимаюсь саморазвитием»

В) тот, кто защитил диссертацию по теме «Особенности магнитосопротивления в слоистых квазидвумерных проводниках»

3. Пиво это …

А) всегдашний спутник настоящего мужчины (который приседает с весом не ниже 180 кг)

Б) часть гибридной войны, которую ведет Запад против России, чтобы вывести из строя ее население. Лучше я буду заниматься саморазвитием.

В) сатанинский напиток, который натворил с тобой много бед на школьном выпускном. Ролик, где однокашники засняли тебя под пивом, собрал миллион просмотров на Youtube.

4. Набор массы и сушка это…

А) Набор массы – состояние, в котором всегда находится настоящий мужчина. Массы много не бывает. Сушка – это что-то из тренинга для девчонок

Б) Циклические периоды тренировочного процесса. С массой лучше не перебарщивать. Главное у мужчины – это кубики пресса.

В) что-то из жизни бройлерных цыплят

5. Когда ты идешь с девушкой по улице, а навстречу хулиганы то…

А) они уважительно жмут тебе руку и говорят: «Братан, сколько жмешь лежа?»

Б) ты пытаешься объяснить им, что есть намного более позитивные вещи, чем гоп-стоп. Например – ЗОЖ и турники. И как раз завтра тренировка – приходите, ребята, будем вместе меняться к лучшему.

В) ты прячешь очки в пиджак и говоришь девушке: «Возможно, сейчас со мной случится маленькая неприятность. Но ты не волнуйся, это не впервые»

6. Ты можешь отжаться 100 раз, но …

А) сделаешь это только под угрозой смерти. Есть только одно настоящее упражнение и это – приседание с весом целого мира на плечах. А отжимания - для девчонок и бадминтонистов.

Б) давно отжимаешься по тысяче раз на одной руке

В) на это уйдет целая жизнь

7. Hannibal for King – это…

А) кажется, это парень из фильма «Молчание ягнят», который людей ел

Б) гуру современного воркаута, чернокожий атлет, который и тебя когда-то замотивировал выйти на турник и нести в мир миссию ЗОЖ

В) ходячая гора мускулов, наверняка – уголовник и хулиган

8. Михаил Кокляев – это…

А) мой братан по залу, с которым мы сломали одну штангу и погнули другую

Б) человек, который изменил главному принципу атлета – качаться «в натураху»

В) в нашем шахматном мире эта фамилия неизвестна

9. Когда ты открываешь банку с вареньем, приготовленным бабушкой, то…

А) крышка отлетает со свистом, банка трескается в руках

Б) стараешься не подать виду, что это отнимает все твои силы

В) зовешь на помощь маму. Крышка засела намертво. Откуда у бабушки только взялись силы, чтобы так закрутить?

10. Книга, которая произвела на тебя самое большое впечатление, это…

А) «Полная энциклопедия анаболических стероидов для чайников».

Б) «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

В) Дурацкий вопрос! Конечно же, одна из книг Джейн Остин – там все, что нужно знать про человеческую жизнь

11. Когда девушки смотрят на тебя, то они думают:

А) ого, он занес бы меня на руках на пятнадцатый этаж

Б) ого, эта татуировка паучка у него на бицепсе делает его таким интересным

В) ого, разве бывают очки с такими толстенными линзами? Наверное, он много работает.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Большинство ответов «А»: ты – ходячий триумф силы. Тебе уступают место в метро. Половина твоей зарплаты уходит на спортпит. Ты носишь майку со слоганом «За ВДВ!» - и даже настоящие вдвшники боятся спросить, служил ли ты в парашютно-десантных? (ответ: не служил). Подвальная качалка – вот то место, где собираются самые интересные люди, считаешь ты.

Большинство ответов «Б»: ты – очевидный турникмен. Если тебя нет дома, значит ты на площадке с турниками. Если ты дома – значит, ты занимаешься на съемном домашнем турнике. Твой фейсбук и мозг переполнены мотивирующими цитатами. Ты ведешь канал на Youtube о прелестях ЗОЖ. Считаешь фитнес-центры злом, потому что они берут деньги за занятия. Обижаешься, когда качки называют тебя «дрищом».

Большинство ответов «В»: Ты не обижаешься, когда тебя называют «дрищом». Чего обижаться, если даже мама ласково называла тебя так? Твои силовые безнадежно хромают. Но каждый раз, когда в голову приходит мысль «не пора ли подкачаться», ты гонишь ее как крамольную. Все войны выигрывает интеллект, напоминаешь себе ты.