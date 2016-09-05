Игорь Денисов: Никогда не откажусь играть за сборную

Пока сборная России тренировалась на стадионе в Чекизове, Игорь Денисов проводил первый матч в составе «Локомотива» на соседнем запасном поле – с тульским «Арсеналом» (0:1). После игры Игорь рассказал и о новой команде, и о сборной.

«БЫЛ В ШКУРЕ ТАРАСОВА»

– Мы набираем физические кондиции, в частности, я, так как пропустил два с половиной месяца. Думаю, еще неделя – и все будет в порядке, - говорит Денисов, который получил травму в начале июня в составе сборной, затем восстановился, сыграл за «Динамо» в ФНЛ и перешел в «Локо».

– Кроме «Локомотива» у вас были варианты?

– Варианты всегда есть, я выбрал «Локомотив».

– Надеетесь сыграть со «Спартаком»?

– Конечно, надеюсь. Все зависит от главного тренера. Если выпустит, буду играть, не выпустит – стану помогать, чем могу.

– Вы общались с Тарасовым о его травме, которую он получил в сборной?

– Я сам после тяжелой травмы. Жаль Диму, его будет не хватать. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления. Я был в его шкуре, это очень тяжело.

«ОТНОШЕНИЯ С ЧЕРЧЕСОВЫМ? ЭТО ЛИЧНОЕ»

– В сборную рассчитываете вернуться?

– Тяжелый вопрос, – вздыхает Денисов. – Я рассчитываю, хочу сыграть на домашнем чемпионате мира. Посмотрим…

– Из-за отношений с Черчесовым переживаете?

– Это личные взаимоотношения. А сборная есть сборная. Никогда не откажусь играть за сборную, если он меня пригасит.

– Как отнеслись к назначению Черчесова гласным тренером?

– Не мое дело, кого назначили в сборную. Главное, чтобы был результат на ЧМ. Если команда его добьется, будет все хорошо. Если нет – как всегда будет все плохо.

«ВЫЛЕТ «ДИНАМО» БЫЛ УДАРОМ»

– Как думаете, вернется ваш бывший клуб «Динамо» в премьер-лигу в следующем сезоне?

– Хочу сказать клубу спасибо. Три года мне было очень интересно, остались только добрые впечатления. Уверен, «Динамо» выйдет в премьер-лигу на следующий год.

– Вылет можно было предотвратить?

– Практически невозможно. Раз клуб выбрал такую позицию, видимо, так нужно было. Для меня, как для футболиста, эти был сильный удар.

– Матч со «Спартаком» принципиальный для вас?

– Думаю, будет очень интересно. Посмотрел последний матч соперника, они находятся в хорошей форме.

– Вас не удивил такой резвый старт команды?

– Меня ничего не удивляет. Надо смотреть в конце чемпионата, а не в начале.

