Евгений Кузнецов: Какие козыри у сборной России? Думаю, пики или крести (видео)

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда сборной России Евгения Кузнецова.

- Насколько для вас важен Кубок мира? Может быть, вы помните турнир 2004 года?

- Нет, я не помню. Но на Кубке мира собраны самые лучшие игроки. Это один из сильнейших турниров за последнее время. Я знаю, что только 12 таких турниров на высшем уровне было за всю историю. Из них в восьми победили канадцы, а в остальных – СССР, Чехия, Швеция. Имею в виду Олимпиады. Так что Кубок мира можно поставить на такой же уровень.

- Уровень Олимпиады?

- Я как раз на Олимпийских играх не был, поэтому не знаю. Сами матчи не сравнить, но весь турнир – возможно, да. Мы знаем, что Кубку мира уделяют большое внимание в Торонто.

- Расскажите, какой это по энергетике город.

- Вы знаете, «Вашингтон» в последнее время приезжал туда back-to-back, то есть во второй день спаренных матчей. Так что я особо этот город не почувствовал. Но представляю, как там любят хоккей и умеют болеть. Гостеприимные люди, очень хорошая атмосфера.

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- Будет похоже на матч НХЛ?

- Надеюсь, что наших болельщиков будет больше, и это станет похоже на матч сборной России.