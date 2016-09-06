Евгений Кузнецов: Какие козыри у сборной России? Думаю, пики или крести (видео)
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда сборной России Евгения Кузнецова.
- Насколько для вас важен Кубок мира? Может быть, вы помните турнир 2004 года?
- Нет, я не помню. Но на Кубке мира собраны самые лучшие игроки. Это один из сильнейших турниров за последнее время. Я знаю, что только 12 таких турниров на высшем уровне было за всю историю. Из них в восьми победили канадцы, а в остальных – СССР, Чехия, Швеция. Имею в виду Олимпиады. Так что Кубок мира можно поставить на такой же уровень.
- Уровень Олимпиады?
- Я как раз на Олимпийских играх не был, поэтому не знаю. Сами матчи не сравнить, но весь турнир – возможно, да. Мы знаем, что Кубку мира уделяют большое внимание в Торонто.
- Расскажите, какой это по энергетике город.
- Вы знаете, «Вашингтон» в последнее время приезжал туда back-to-back, то есть во второй день спаренных матчей. Так что я особо этот город не почувствовал. Но представляю, как там любят хоккей и умеют болеть. Гостеприимные люди, очень хорошая атмосфера.
- Будет похоже на матч НХЛ?
- Надеюсь, что наших болельщиков будет больше, и это станет похоже на матч сборной России.
- Вы давно играете в звене с Овечкиным. Что скажете о Никите Кучерове как о партнере?
- Я не знаю, это на одну тренировку или мы в таком сочетании будем играть. Но Никита – хороший талантливый парень. С ним будет легко найти общий язык.
- Кто должен стать капитаном сборной России?
- Если нам дадут право выбирать, то мы решим. За кого проголосую я? За себя, конечно! А если серьезно, вам об этом знать не стоит. Но думаю, для всех уже понятно, кто должен стать капитаном.
- Сборную России не считают фаворитом.
- Я бы сказал, что на этом турнире все будет равны. Хотя можно сказать и так – есть сборная Канады, а есть все остальные. Но будем доказывать, что мы сильнее и можем играть в новый хоккей.
- И какие у нашей команды козыри? – воскликнул один нетерпеливый репортер.
- Если пики, то пики. Если крести, то крести, - рассудительно ответил Кузнецов. – Я не знаю, сейчас тяжело говорить о козырях. Но если мы сыграем дисциплинированно, в наш хоккей, с передачами… Знаете, давно уже доказано, что шайба двигается быстрее, чем игрок. Тогда у нас есть много шансов. Нужно играть сбалансированно в обороне, вместе – в средней зоне. Все будет складываться из мелочей.