Знарок зовет его вторым папой…

Олег Знарок (слева) и Владимир Юрзинов Источник: МХЛ

В понедельник «Динамо» презентовало фильм о нашем знаменитом тренере Владимире Юрзинове.

12-серийный документальный сериал общей протяженностью в шесть часов выйдет в прокат в октябре этого года. И строго говоря, это будет фильм не только о Владимире Юрзинове, а о всей истории нашего хоккея.

В нем будут документальные съемки с различных турниров сборной СССР, уникальные кадры с первых хоккейных матчей, на которые вратари выходили в кепках, а у площадок не было бортов. Будет и много историй, которые расскажут Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Павел Буре…

А чего стоят откровения нынешнего тренера сборной России Олега Знарка, который в фильме признается, что считает Юрзинова вторым папой и до сих пор после тренировок сборной порой «получает от него по голове»!

Но судьба Владимира Владимировича проходит через всю картину красной нитью. И для этой роли – он самый лучший кандидат. Потому что его судьба – и есть история хоккея в нашей стране. Карьеру игрока в 1954-м. А в качестве тренера ему довелось поработать на восьми Олимпиадах – уникальный случай в мировом спорте! Он и по сей день служит нашему хоккею – работает консультантом тренерского штаба сборной Росси. А еще - дает мастер-классы в МХЛ.

- Это не обо мне фильм, а о нашем хоккее, - делится Юрзинов своими впечатлениями от фильма с обозревателем Sovsport.ru. – А для меня просто большое счастье, что родное «Динамо» меня пригласило. И решило снять фильм о нашем хоккее, через мои рассказы о разных эпизодах в собственной судьбе. Я очень этому рад. Но главное – это сохранение традиций. Это то, что нельзя забывать. Стоит забыть – и потом никогда уже не вернешь. Я ведь много с молодежью работаю до сих пор, и вижу, что у ребят… Разруха в голове. Вместо осознания того, что это наша страна, наш хоккей, наша гордость… Мы им все это обязаны вернуть! Не отдать на откуп разной глупой болтовне. Они же этого от нас тоже ждут. С детства. Ждут настоящих достойных примеров, которым хочется подражать.

Поэтому речь в этом фильме ни обо мне конкретно. И не о моих товарищах по сборной. Это фильм – о нашем будущем. Вот почему и ради чего я согласился на это дело. Моими глазами показана история нашего хоккея.

- Презентация фильма прошла в день, когда сборная России начала свою подготовку к Кубку мира…

- Я приехал на презентацию из Санкт-Петербурга . А завтра опять назад – к Знарку. Будем готовить сборную к турниру. Интересная работа ждет!

- Еще одно событие дня – победа в Пекине «Куньлуня», который тренирует ваш сын Владимир Юрзинов-младший. Сильно переживаете за него?

- Очень переживаю. Хотя вида не показываю. В душе я вместе с сыном. Но он работает самостоятельно. Я не вмешиваюсь. Хотя мыслей очень много…