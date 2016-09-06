Кто и как управляет в «Зените» подготовкой молодежи? Spb.Sovsport.ru разобрался

В Петербурге начинается сезонная охота за потенциальными футбольными талантами. В филиалах Академии ФК «Зенит» стартует осенний отбор. Spb.Sovsport.ru выяснил у главы департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Артема Фоменко, за счет чего в Петербурге будет больше способных игроков.

«Главное – развитие игрока, а не результат команды»

Артем Фоменко – профессиональный менеджер, начинал работу в футболе, когда стал гендиректором «Томи». В Томске он был вынужден больше заниматься выживанием клуба, а не его развитием – в ресурсах «Томь» была очень ограничена. Чуть меньше года назад Фоменко начал работу директором департамента по развитию молодежного футбола в «Зените» – и теперь возможности, инфраструктура в его руках есть.

– «Зенит» в подготовку молодых футболистов вкладывает серьезные средства – для того, чтобы Академия была одной из лучших в России и Европе, – говорит Артем Фоменко. – Мы активно инвестируем в реконструкцию инфраструктуры, в тренерские кадры – их развитие, стажировки, повышение квалификации. А еще участие в турнирах: в России, за рубежом, плюс организация собственных турниров. Смысл этих вложений – подготовка игроков, способных в будущем играть в основном составе «Зенита».

– Академия «Зенита» охватывает не только Петербург и Ленобласть: филиал есть, например, в Башкортостане. Какие регионы вас еще интересуют?

– Мы все-таки сосредоточены на Петербурге и Ленинградской области. Поскольку непосредственный набор в Академию мы не проводим, наши филиалы в Петербурге – это фактически первая ступень отбора и подготовки игрока. Планов всероссийской экспансии у нас нет, фокус на Петербурге – потому что таким образом мы можем контролировать процесс, выстраивать правильную пирамиду подготовки по единым стандартам. Другие регионы держат под контролем селекционеры.

– А в чем заключаются эти единые стандарты?

– Главное в нашем подходе – формирование игрока, развитие его личных качеств, а не достижение спортивных результатов детских команд. У детей – акцент на энтузиазм, на любовь к футболу и умение работать с мячом. План тренировок построен как раз вокруг этого. Также есть единые требования к тренерам, к тем подходам, которые они используют в обучении. Мы передаем наши методики подготовки и контролируем, как они применяются во всех филиалах. Таким образом, игроки из любого филиала, переходя в команду Академии, уже будут обладать необходимым набором базовых навыков, будут понимать, чего от них требует тренер, будут знакомы с определенным набором упражнений. В старших возрастах все команды Академии играют по одной тактической схеме – это задает определенный стандарт подготовки игроков по амплуа.

– При отборе совсем юных в «Зените» обращают внимание как раз не на умения, которые уже есть, а на желание научиться?

– Да, важно в первую очередь желание и природные задатки: тренеры будут смотреть на энтузиазм и подвижность новичка, его координированность. Если стремление есть – мы научим. Дети начнут тренироваться в филиалах, участвовать в турнирах на полях Академии. После первого года занятий мы будем проводить отбор и приглашать лучших в группы, занимающиеся в Академии. Наш набор в филиалы начался 5 сентября.

«Прививаем активный, атакующий футбол»

– Уже при вас в клубе сменился главный тренер основной команды «Зенита». Это влияет на вашу работу?

– Это все же достаточно далеко от нас, непосредственно на нашу работу не влияет, хотя несколько игроков и «Зенита-2», и «Зенита»-м вызывались на тренировки с основой. Мы на главную команду ориентируемся, прививаем игрокам Академии навыки активного, атакующего футбола. Дальше, в «Зените»-м и «Зените-2» они проходят проверку на более высоком уровне. В нашей пирамиде конкретная задача – довести футболиста до уровня ФНЛ, который приближается к премьер-лиге.

В России так сложилось, что футбольную школу заканчивают параллельно с общеобразовательной, а в 17-18 лет игрок очень редко бывает готов к профессиональному футболу. Идеально, если до 19 лет игрок совершенствуется в молодежной команде, а потом переходит в «Зенит-2». В «Зените-2» он должен проявить свой потенциал на профессиональном уровне. А там, благодаря сквозной заявке, у футболиста есть шанс быть вызванным на матч основной команды.

– Вы сказали «так сложилось» о параллельном окончании обучения. Считаете, эффективнее было бы по-другому?

– В Европе команды U-19 обычно еще входят в структуры академий, и я считаю, что это удачное решение . Все-таки разрыв в требованиях между юношеским футболом и профессиональным очень велик. В 18-19 лет футболисту необходимо продолжать целенаправленное развитие, особенно в физическом плане с учетом возрастных особенностей, нужно продолжать обучение техническим и тактическим навыкам. Это эффективнее осуществлять в рамках единой системы подготовки.

– Опыт работы гендиректором в клубе премьер-лиги подсказывает вам то же самое?

– И мой опыт, и вся отраслевая практика тоже. Клубы с высокими задачами не рискуют ставить в основной состав молодых – и это естественно. Тренер не может рисковать, а молодому игроку нужно время значительной игровой практики, и в этот период велик риск нестабильной игры.

– Ваша «Томь» была скорее той командой, где молодым доверяли.

– Да я бы не сказал так. Игроки были в заявке, но редко появлялись на поле. У команды все время стояли спортивные задачи, а это предъявляло определенные требования к тренерам и игрокам. Вопрос также в том, кого именно считать «молодым». Для меня с точки зрения работы в Академии «Зенита» – это 18-19-летний футболист, у которого есть потенциал для профессионального футбола. Если в таком возрасте он получает шанс в ФНЛ – для нас это большая удача. В «Зените-2» в этом сезоне дебютировал, например, Леон Мусаев 1999 года рождения – отличный пример.

– А если футболист заиграл, но не за «Зенит» или «Зенит-2», а в другой команде премьер-лиги, ФНЛ – это успех вашей работы?

– Считаю, если игрок нашел себя в профессиональном футболе, в ФНЛ – это уже определенный успех работы Академии. Конечно, все в Академии «Зенита» хотят играть за главную команду «Зенита», но попасть туда сразу очень трудно. «Зенит» ставит очень высокую планку, многое зависит от самого игрока, от его характера и упорства, способности проявить себя перед тренерским штабом.

– Вы стремитесь к тому, чтобы в Академии работало как можно больше бывших футболистов «Зенита»?

– Их довольно много среди наших тренеров: Дмитрий Радченко, Константин Коноплев, Алексей Катульский, Евгений Тарасов, Евгений Зезин, Андрей Почепцов, Иван Кирсанов были в свое время игроками «Зенита», а теперь передают свой опыт подрастающим футболистам. В тренерский штабах «Зенита»-м и «Зенита-2» также есть бывшие игроки «Зенита» - Владислав Радимов, Дмитрий Давыдов, Юрий Окрошидзе.

Передача опыта и духа «Зенита» действительно очень важна, и мы рады, что в нашей системе подготовки продолжают работать тренерами те, кто раньше выходили на поле в цветах «Зенита». Но это не значит, что только таких людей мы берем в тренеры, или что это обязательное условие. Профессия детского футбольного тренера, хотя часто бывает недооценена, на самом деле очень сложная и требовательная к знаниям, навыкам и личностным качествам.