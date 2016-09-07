Мы требуем перемен! Чем удивит нас FIFA 17?

Остается три недели (27 сентября) до выхода FIFA 17 и в этом тексте мы попытались собрать самые интересные нововведения в потенциально революционной части.

1. Новый движок Frostbite.

Новинка будет работать на Frostbite, технологии, используемой в таких играх EA, как Dragon Age: Inquisition, Battlefield, Mirror's Edge Catalyst, Need for Speed, Star Wars Battlefront и других проектах. Ранее представители серии FIFA, как и другие проекты EA Sports, создавались с использованием технологии Ignite. Новый движок славится тем, что дает фантастическое освещение и очень реалистичные модели людей, но достаточно требователен к умению программистов. Пока далеко не всем удалось совладать с его мощью, поэтому остается надеяться, что разработчикам удастся выжать максимум из Frostbite. По крайней мере, лица футболистов уже вызывают восхищение.





2. Активная система интеллекта.

В принципе, нам каждый год обещают, что игроки станут умнее, ближе к настоящему пониманию игры, но на данный момент сложилась следующая картина: компьютер просто имеет большое количество путей развития атаки, или построения защиты, но игроки к ним быстро привыкают и ставят в тупик компьютерного оппонента. Теперь же кремниевый интеллект будет сам искать пути развития, стараться находить их с нуля, то есть ИИ потенциально будет способен удивить геймера нестандартными действиями.





3. Новый режим карьеры.

Впервые вы создаете своего альтер-эго, тренера, который будет находиться на краю поля. Вам придется вести персонажа через все ступени карьеры, выигрывать титулы, поднимать клубы или поддерживать его уже высокий уровень. Помогать оценке ваших успехов или неудач теперь будут пять параметров в новой гибкой и реалистичной системе ведения дел клуба:

- Успех в чемпионате и кубках страны

- Успех на континентальной арене

- Представление марки

- Финансы

- Развитие молодежи



4. Режим «История»

Теперь нельзя создать игрока Васю Пупкина и начать покорять футбольный Олимп. Прежняя карьера теперь переименована в «Историю» и это уже полноценный сюжетный режим. Нам предстоит взять на себя роль Алекса Хантера, молодого футбольного таланта из Англии, и почувствовать на себе все прелести футбольной жизни, как на поле, так и за кулисами.

Отныне это еще не полноценная, но уже вполне сформировавшаяся ролевая игра. Вам придется выстраивать отношения с тренером, прессой, одноклубниками. Вы вправе надерзить Юргену Клоппу и послать Арсена Венгера куда подальше, но последствия не заставят себя долго ждать. Нас ждут настоящие сценарные повороты, сюжет написал известный английский спортивный автор, а советниками выступили настоящие английские игроки из молодежных клубов.





5. Лучшие голкиперы

В одном из самых больных мест серии FIFA, возможно, будет поставлена точка. Голкиперы, отражающие мяч в свои ворота и выбегающие с мячом за линию штрафной должны кануть в лету. Физика, движения и, главное, образ действий теперь будут другими. Их обещают всячески «прокачать», вывести на новый уровень, чтобы мы действительно были спокойны за свои «тылы» во время футбольных баталий. Будет ли это реализовано в полной мере или нас опять обманут – увидим через пару недель.





6. Новый Pro Clubs

В клубах профи в FIFA 17 на ПК, Xbox One и PlayStation 4 отныне будет новая система развития игроков. Подсчет будет вестись теперь на основе общего показателя полезности в матче, включая десяток разных параметров.

На основании данного показателя после матча будут расти определенные параметры игрока (в зависимости от его позиции), все это можно будет отследить. При росте параметров появится возможность выбрать из длинного списка новых талантов, который тоже переработали в угоду требованиям игроков. Но главной «фишкой» в этом сезоне будет большая кастомизация и персонализация проклубов под личные вкусы игрока: эмблемы, форма и прочее.





В итоге можно сделать вывод, что разработчики проделали как минимум титаническую работу, чтобы вывести игру на новый уровень. Если хотя бы 60-70 процентов заявленных изменений будут реализованы – нас ждет новая игра. Но мы не раз видели ситуации, когда разработчики просто не справлялись с обещаниями. Остается верить в EA Sports, ибо оптимизм грядущая FIFA 17 вселяет!