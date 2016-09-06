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Дмитрий Хомуха: Убедился, что нахожусь на правильном пути

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дмитрий Хомуха: Убедился, что нахожусь на правильном пути

Экс-главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха в интервью Sovsport.ru - о реалиях молодежного футбола в России, а также - о своем уходе из латвийской «Риги» после четырех месяцев работы в клубе.

Напомним, сегодня состоится матч отборочного этапа молодежного чемпионата Европы Россия - Австрия. После семи игр российская команда набрала всего семь очков.

«ТО, ЧТО МЫ ХУЖЕ АВСТРИИ – РЕАЛИИ»

- Будете смотреть игру российской молодежки с австрийцами?
- Нет. Планирую посетить матч главной команды против Ганы.

- За последние два года вышло так, что мы уступили австрийцам в отборе на Евро-2016 и, скорее всего, уступим в отборе на молодежный Евро-2017. Тенденция?
- Реалии. У австрийцев есть отлаженная система подготовки молодых футболистов. Плюс посмотрите, сколько австрийских игроков выступает в зарубежных чемпионатах.

- Вы уже описывали в одном из интервью Sovsport.ru разницу в работе немецкой, австрийской и российской спортшкол. У них – массовость и селекция, у нас – малое количество академий и, как следствие, выпускников, которые к тому же во взрослом футболе и не особо-то кому нужны. Что нужно сделать, чтобы у нас было по-другому?
- Меньше говорить – больше делать. Иначе все останется на прежнем уровне. У России есть определенные успехи в юношеском футболе. Но дальше начинается переход на взрослый уровень, где многие молодые игроки теряются. Существуют проблемы и в самой системе подготовки, в которой с юных лет есть крен в сторону командных и тактических действий, а не развития индивидуальностей.

- При нынешних реалиях потолок сборной России – это быть условной сборной Словакии?
- Получается, так.

- Говорят, молодым мало доверяют, привозя вместо этого посредственных иностранцев. А как же вечное: «Тренер себе не враг»?
- Никакого противоречия нет. В Европе система и тренеры, как ее часть, нацелены на воспитание молодых игроков, чтобы потом их продавать и зарабатывать. У нас тренеру легче привезти средних, но готовых игроков – за счет бюджетных денег и под результат. А молодые, надо признать, к конкуренции с опытными футболистами зачастую не готовы.

- Как менять систему?
- Профессиональный футбол не должен финансироваться из государственных бюджетов. Тогда все встанет на свои места. Если в настоящее время это и невозможно, то при появлении должной инфраструктуру, это должно стать жизненной необходимостью. Если мы хотим, чтобы наш футбол стал более профессиональным, должны двигаться в эту сторону. При любом другом развитии событий все останется так, как есть.

«ПОТЕРЯ ШЕЙДАЕВА – УПУЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА»

- В нынешних реалиях отъезд молодых – это благо? Например, Алексей Гасилин из «Зенита» в прошлом сезоне уезжал в аренду в «Шальке-2», который играет… в четвертом дивизионе чемпионата Германии.
- Каждый случай индивидуален: нужно смотреть кто и куда едет. Уезжать в дубли, вторые команды действительно не вижу смысла. Но раз есть тенденция к отъезду молодых, значит – определенная выгода в этом есть. Постоянная игровая практика опять же, а не от случая к случаю. В тоже время есть пример Митрюшкина, который поехал в чемпионат Швейцарии в первую команду «Сьона», где сейчас стабильно играет.

- Вас удивил невызов Митрюшкина в молодежную сборную России?
- Этот вопрос к нынешнему тренеру сборной. Конечно, Антон – один из сильнейших молодых футболистов в нашей стране. К нему всегда был интерес в Европе. Надеюсь, он в итоге окажется в клубе одного из топ-чемпионатов. Тогда будет понятно, что он сделал правильный выбор, уехав в «Сьон».

- Как отнеслись к поступку Шейдаева, который принял решение играть за сборную Азербайджана?
- Это его выбор, который стоит уважать. Скорее, это упущение российского футбола, что такой перспективный молодой игрок принял решение играть за другую страну.

«ПРИХОД В «РИГУ» БЫЛ ОШИБКОЙ»

- После ухода из молодежной сборной вы впервые поработали с клубом – с латвийской «Ригой». Какой вывод для себя сделали?
- Лишний раз убедился, что наш тренерский штаб движется в правильном направлении. Три с половиной месяца у нас, по сути, были связаны руки, так как трансфрное окно было закрыто. Обходились теми, кто есть, поднявшись в итоге с последнего места на пятое. Совсем немного оставалось до четвертки лидеров, попадание в которую давало определенные шансы на еврокубки. По организации игры в обороне «Рига» никому не уступала. И на момент нашего отъезда из Латвии команда была второй в лиге по пропущенным мячам. Конечно, для работы над атакующими действиями требовалось больше времени, но руководству клуба не хватило терпения. Поэтому приняли совместное решение расстаться.

- Приходя в «Ригу», вы шли на риск?
- Да, думаю, принятие предложения «Риги» - было ошибкой. Но, как говорится, отрицательный опыт – тоже опыт.

- В Латвии вы были тренером-иностранцем. Ощущали это на себе?
- Скажем так: предвзятое отношение чувствовалось. Например, моим помощникам запрещалось проводить предматчевую разминку, потому что для этого требовалась тренерская лицензия Pro. Нигде в Европе с таким не сталкивался.

- После «Риги» ждать от вас рискованных вызовов в карьере не стоит?
- Теперь буду более взвешенно подходить к выбору команды. Но сейчас мало мест, где все стабильно и есть четкие задачи. Важно обо всем договариваться на берегу, а потом уже приступать к работе. Чтобы после не было недомолвок: «Мы вот думали, так будет».

- У вас не получилось с молодежкой, в «Риге» не дали доработать. Это самый сложный период в вашей тренерской карьере?
- Не оцениваю эти два этапа как те, что не получились. Это обыватели так считают. И в том и другом случае приобрел большой опыт, который в дальнейшем обязательно пригодится.

- Если бы была возможность, изменили бы что-то при работе с молодежной сборной и с «Ригой»?
- Нет. У меня есть жизненные принципы, которым я следую. Единственное – возможно, не принял бы предложение «Риги». Но повторюсь: в целом, у меня нет никаких сомнений в правильности выстраиваемой нами работы.

- Теперь – пауза? Или снова в бой?
- Конкретных предложений пока нет. А сам я - всегда готов. Опускать руки при неудачах не в моем характере.

Матч

Россия (U-21) - Австрия (U-21)

Место и дата

06 сентября 17:00, , Текстовая трансляция

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