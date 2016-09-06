Травма Бойда свалила и Назарова. Не зря Рыспаев бесновался

Известный тренер Андрей Назаров уволен из «Барыса» за неудовлетворител ьные спортивные результаты.

За две недели с начала чемпионата уже второе увольнение тренера в КХЛ! Вслед за главным тренером «Кузни» Николаем Соловьевым в отставку после трех стартовых матчей отправлен и наставник «Барыса» Андрей Назаров.

Причем уволен он с предельно жесткой формулировкой, которую в современном хоккейном мире встретишь не часто. Вот что говорится в объявлении на официальном сайте «Барыса»:

«За неудовлетворител ьные спортивные результаты Попечительским советом Корпоративного фонда «Фонд социальных проектов» 6 сентября 2016 года принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом ХК «Барыс» во главе с главным тренером Андреем Назаровым.»

Конечно, у этих двух отставок тренеров КХЛ абсолютно разная подоплека. В «Кузни» - хронические проблемы с финансами. Плюс непростые отношения между Соловьевым и новым гендиректором «Металлурга» Сергеем Зиновьевым, ранее выступавшим за команду Соловьева.

«Барыс» также начал чемпионат провально – с трех поражений, уступив и «Кузне» в том числе. Но, конечно, вовсе не клубные неудачи на старте стали причиной отставки тренерского штаба.

В сентябре сборная Казахстана участвовала в Олимпийской квалификации. И не смогла пробиться на ОИ-2018, проиграв в ключевом поединке французам – 1:4. Напомню, что также на ближайших Зимних играх не выступят т белорусы, уступившие путевку словенцам в очной ставке.

Так вот сборной Казахстана, составленной на базе «Барыса», также руководил Назаров. И именно за эту неудачу тренер и пострадал.

Были ли у этого поражения объективные причины, на которые тренер повлиять никак не мог? Не хочется выглядеть адвокатом. Но давайте просто перечислим несколько фактов.

Помните драку Дамира Рыспаева с игроками «Куньлуня» на турнире Президента республики Казахстан? Все тогда были так увлечены самим фактом побоища, устроенного тафгаем «Барыса», что в тени осталась его подоплека – тяжелая травма Дастина Бойда в предыдущем контрольном матче с «Куньлунем».

Бойд – натурализированн ый казахстанец. Канадец, выступающий за сборную Казахстана. Дастин – центр ударного звена «Барыса» и сборной. Понятно, что команда не должна зависеть от одного игрока. Но если говорить о потерях. То более весомую представить трудно. Ну разве что основного вратаря потерять…

И это тоже случилось. В первом матче предолимпийского турнира - с фаворитами группы норвежцами – получил травму основной голкипер казахстанцев Виталий Колесник. Он не смог закончить матч, в котором его команда вела 3:1. В итоге скандинавы сравняли счет. И казахстанцы довольствовались победой по буллитам.

Следующий поединок – с французами – команда Назарова начала через 18 часов после этой встречи. И уступила в нем 1:4, потеряв шансы на Олимпиаду. При этом сборная не сломалась. И в заключительном матче одолела итальянцев.

- Потеря первого вратаря стала роковой, - признал Назаров после турнира. - Но никакие оправдания не принимаются. Что касается травм и замен, то шаг вперёд сделали молодые казахстанские ребята Гренц, Бельгибаев, Михайлис, Ибрайбеков, другие игроки, получившие бесценный опыт на новом уровне. В этом вижу стратегический итог турнира для будущего как сборной, так и «Барыса».

В словах тренера есть простая сермяжная правда. Но распоряжаться этим опытом сборной, как и заниматься будущим «Барыса» будет уже не он. Думаю, что на решение руководства клуба повлияло также неудачное выступление сборной Казахстана на чемпионате мира в Москве, по итогам которого команда Назарова покинула элитный дивизион.

Вопрос – где продолжит работу известный специалист? Думаю, ответ на него мы получим уже по ходу этого сезона.



