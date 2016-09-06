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Олег Знарок: Я не знаю, есть ли травмы у соперников. Это все отговорки! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: Sovsport.ru

После тренировки сборной России на вопросы журналистов ответил главный тренер Олег Знарок.

Давно такого не было, чтобы Олег Знарок давал интервью после двух тренировок подряд. Обычно на второй день к прессе отправлялся Харийс Витолиньш или тренер вратарей Рашит Давыдов.

- Пользуйтесь, пока Знарок добрый! – шепнули знающие люди.

Да, добрый Знарок – одна из примет этой сборной России. А ведь Олег Валерьевич мог и не отвлекаться. После полутора часов работы на льду ему уже сунули в руку бумажный стакан с горячим чаем, глава скаутской службы Алексей Жамнов предложил баранку…

- Я вам нужен? Иду! – улыбнулся в усы Знарок. – Из уважения к российскому хоккею!

- Судя по тренировке, вы определились с тремя звеньями.
- Ну да, где-то так.

- Почему поставили в одну тройку Дацюка и Телегина? У них уже был такой опыт на чемпионате мира.
- Пока я решил попробовать вот так. Хорошо, что впереди есть три контрольных матча. Все равно что-то будем менять, смотреть.

- Выбор капитана пройдет перед матчем с Чехией?
- Капитана должна объявить НХЛ, такие правила, - пояснил пресс-атташе сборной Марат Сафин.

- Вот видите, таков порядок, - кивнул головой Знарок.

- Похоже, с первой пятеркой большинства вы определились: Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Тарасенко, Марков. А над вторым думаете…
- Мы просто попробовали такое сочетание. Посмотрим, пойдет ли дело.

- Во второй бригаде большинства сразу семь игроков надели серые свитера.
- Там просто тройка Шипачева играет в свой хоккей, поэтому мы пробовали их подставлять в разные сочетания.

- Что вы скажете о сборной Чехии? Ваше мнение о сопернике?

Знарок с недоумением покачал головой. Мол, никакого мнения.

- А вообще у вас есть информация о соперниках на Кубке мира?
- У нас есть видео, мы его уже месяц изучаем.

- То есть не станет проблемой, что вы не знаете каких-то игроков из НХЛ?
- Главное, чтобы наши хорошо играли. Что на чужих смотреть? Если сборная России заиграет, все будет в порядке.

- Тренировки всех сборных открытые. Кто-то из нас изучает финнов, шведов?
- Нет, никто.

- Если сейчас оценить это правило, по которому состав на Кубок мира вы должны назвать за 100 дней до турнира – как это осложняет вам работу?
- Это очень тяжело. Мы просто подстраиваемся под это правило, вот и все. А зачем нам подстраиваться? Нужно и свои правила устанавливать.

- Хорошо, что у нас нет такого обилия травм, как у чехов? – Знарка аккуратно подводили к важной теме.
- Ну я же не знаю, травмы там или нет! – пожал плечами Олег Валерьевич. – Это можно по-любому назвать, понимаете? Это отговорки, блин. Всегда можно сказать, что у человека есть травма, если он не проходит в состав. Вот и все.

- А у нас – оптимальный состав, - с грустью сказал кто-то.
- Ну вы же видите, - Знарок показал на площадку, где шайбы собирал Никита Кучеров. Как же крута должна быть такая команда, в которой это делает мегазвезда «Тампы»!

МНЕНИЕ ПАВЛА ЛЫСЕНКОВА

- Конечно, многие болельщики ждут, что в состав сборной России будет введен Илья Ковальчук. И даже Александр Радулов, который из Монреаля в Торонто может приехать даже на велосипеде.

Тройка Телегин – Дацюк – Наместников или Ковальчук – Дацюк – Радулов – согласитесь, немного разные тройки.

При этом в сборных, которые будут участвовать в Кубке мира, сделано уже 13 замен из-за травм. Россия к этому не имеет отношения. И только одна на нашем счету, №14 – из-за дисквалификации. Мы заменили Вячеслава Войнова, с которого НХЛ почему-то решила не снимать безвременное отстранение, на Никиту Нестерова.

Почему же мы не меняем игроков? Ведь тот же Илья Ковальчук набрал потрясающую форму, и это известно всем. Но я вот что скажу – штаб сборной России поступает мудро. Зачем менять сейчас людей после тренировок? Вперед – три контрольных матча, в которых сломаться может кто угодно. А если, например, Телегин и Наместников замечательно себя зарекомендуют, то зачем их трогать? А вот если нет, то возможны варианты. Как сказал Знарок, «всегда можно сказать, что у человека травма, если он не проходит в состав».

Вспомните того же Наиля Якупова, который не попал на чемпионат мира.

И напомню, что замены на Кубке мира возможны до начала турнира, то есть до 17 сентября.

Время еще есть.

Состав сборной России на тренировке

Бобровский, Варламов, Василевский

Красные

Орлов – Зайцев

Овечкин – Кузнецов – Кучеров

Белые

Емелин – Марков

Кулемин – Малкин – Тарасенко

Синие

з Нестеров, ф Анисимов

Телегин – Дацюк – Наместников

Желтые

Куликов – Марченко

Панарин – Шипачев – Дадонов

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