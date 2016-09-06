Олег Знарок: Я не знаю, есть ли травмы у соперников. Это все отговорки! (видео)
После тренировки сборной России на вопросы журналистов ответил главный тренер Олег Знарок.
Давно такого не было, чтобы Олег Знарок давал интервью после двух тренировок подряд. Обычно на второй день к прессе отправлялся Харийс Витолиньш или тренер вратарей Рашит Давыдов.
- Пользуйтесь, пока Знарок добрый! – шепнули знающие люди.
Да, добрый Знарок – одна из примет этой сборной России. А ведь Олег Валерьевич мог и не отвлекаться. После полутора часов работы на льду ему уже сунули в руку бумажный стакан с горячим чаем, глава скаутской службы Алексей Жамнов предложил баранку…
- Я вам нужен? Иду! – улыбнулся в усы Знарок. – Из уважения к российскому хоккею!
- Судя по тренировке, вы определились с тремя звеньями.
- Ну да, где-то так.
- Почему поставили в одну тройку Дацюка и Телегина? У них уже был такой опыт на чемпионате мира.
- Пока я решил попробовать вот так. Хорошо, что впереди есть три контрольных матча. Все равно что-то будем менять, смотреть.
- Выбор капитана пройдет перед матчем с Чехией?
- Капитана должна объявить НХЛ, такие правила, - пояснил пресс-атташе сборной Марат Сафин.
- Вот видите, таков порядок, - кивнул головой Знарок.
- Похоже, с первой пятеркой большинства вы определились: Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Тарасенко, Марков. А над вторым думаете…
- Мы просто попробовали такое сочетание. Посмотрим, пойдет ли дело.
- Во второй бригаде большинства сразу семь игроков надели серые свитера.
- Там просто тройка Шипачева играет в свой хоккей, поэтому мы пробовали их подставлять в разные сочетания.
- Что вы скажете о сборной Чехии? Ваше мнение о сопернике?
Знарок с недоумением покачал головой. Мол, никакого мнения.
- А вообще у вас есть информация о соперниках на Кубке мира?
- У нас есть видео, мы его уже месяц изучаем.
- То есть не станет проблемой, что вы не знаете каких-то игроков из НХЛ?
- Главное, чтобы наши хорошо играли. Что на чужих смотреть? Если сборная России заиграет, все будет в порядке.
- Тренировки всех сборных открытые. Кто-то из нас изучает финнов, шведов?
- Нет, никто.
- Если сейчас оценить это правило, по которому состав на Кубок мира вы должны назвать за 100 дней до турнира – как это осложняет вам работу?
- Это очень тяжело. Мы просто подстраиваемся под это правило, вот и все. А зачем нам подстраиваться? Нужно и свои правила устанавливать.
- Хорошо, что у нас нет такого обилия травм, как у чехов? – Знарка аккуратно подводили к важной теме.
- Ну я же не знаю, травмы там или нет! – пожал плечами Олег Валерьевич. – Это можно по-любому назвать, понимаете? Это отговорки, блин. Всегда можно сказать, что у человека есть травма, если он не проходит в состав. Вот и все.
- А у нас – оптимальный состав, - с грустью сказал кто-то.
- Ну вы же видите, - Знарок показал на площадку, где шайбы собирал Никита Кучеров. Как же крута должна быть такая команда, в которой это делает мегазвезда «Тампы»!
МНЕНИЕ ПАВЛА ЛЫСЕНКОВА
- Конечно, многие болельщики ждут, что в состав сборной России будет введен Илья Ковальчук. И даже Александр Радулов, который из Монреаля в Торонто может приехать даже на велосипеде.
Тройка Телегин – Дацюк – Наместников или Ковальчук – Дацюк – Радулов – согласитесь, немного разные тройки.
При этом в сборных, которые будут участвовать в Кубке мира, сделано уже 13 замен из-за травм. Россия к этому не имеет отношения. И только одна на нашем счету, №14 – из-за дисквалификации. Мы заменили Вячеслава Войнова, с которого НХЛ почему-то решила не снимать безвременное отстранение, на Никиту Нестерова.
Почему же мы не меняем игроков? Ведь тот же Илья Ковальчук набрал потрясающую форму, и это известно всем. Но я вот что скажу – штаб сборной России поступает мудро. Зачем менять сейчас людей после тренировок? Вперед – три контрольных матча, в которых сломаться может кто угодно. А если, например, Телегин и Наместников замечательно себя зарекомендуют, то зачем их трогать? А вот если нет, то возможны варианты. Как сказал Знарок, «всегда можно сказать, что у человека травма, если он не проходит в состав».
Вспомните того же Наиля Якупова, который не попал на чемпионат мира.
И напомню, что замены на Кубке мира возможны до начала турнира, то есть до 17 сентября.
Время еще есть.
Состав сборной России на тренировке
Бобровский, Варламов, Василевский
Красные
Орлов – Зайцев
Овечкин – Кузнецов – Кучеров
Белые
Емелин – Марков
Кулемин – Малкин – Тарасенко
Синие
з Нестеров, ф Анисимов
Телегин – Дацюк – Наместников
Желтые
Куликов – Марченко
Панарин – Шипачев – Дадонов