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«Исполнил мечту бабушки». Как Рафаэл Кариока добился вызова в сборную Бразилии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Рафаэл Кариока
Рафаэл КариокаИсточник: Associated Press

Накануне отборочного матча к ЧМ-2018 Бразилия — Колумбия, Sovsport.ru рассказывает о том, за какие заслуги Рафаэла Кариоку вызвали в сборную.

- Я посетил огромное количество матчей чемпионата Бразилии, съездил в Европу. Видел тренировки «Атлетико Минейро» и понял, что Рафаэл Кариока играет очень мощно, просто здорово, - рассказал новый главный тренер Бразилии Тите после победы над Эквадором. - Мы с помощниками смотрим очень много матчей, чтобы минимизировать количество ошибок.

Работа нового тренерского штаба действительно видна. Люди объездили Бразилию вдоль и поперек в поисках усиления состава. Заодно и освежили немного. Кариока — как раз пример того, как может работать тренер, полагающийся не только на звездных и проверенных футболистов.

ПЛАН «Б» ДЛЯ «АТЛЕТИКО»

Путь Рафы в сборную был долгим, после карьеры в «Спартаке» вызов в селесао казался просто невероятным. Но еще в прошлом году, до Кубка Америки, стали ходить слухи, что тренеры сборной высоко оценили игру полузащитника за «Атлетико». А портал ESPN даже написал: «Обладатель лучшего паса страны заинтересовал Дунгу».

Да, именно лучший пас, и совсем не поперек поля. В первой части прошлого сезона бразилец не только руководил темпом атаки, но и прекрасно оборонялся. По показателю отбор мяча Рафа находился в числе лидеров. А по количеству точных пасов к концу сезона и вовсе стал лучшим в Бразилии — 2025. А еще был признан одним из двух лучших опорников чемпионата и вошел в символическую сборную по итогам года. Отметим, что ни один опорный полузащитник «Атлетико» не получал подобный приз с 1997 года.

Интересно, что в 2014, когда «Атлетико» искал игрока в опорную зону, Рафа был запасным вариантом, планом «Б». Первым в списке на усиление значился...новичок «Спартака» Фернандо. Его подписать не получилось. Тогда и возникла кандидатура Кариоки. И неожиданно для всех в клубе полузащитник стал незаменимым игроком стартового состава, усадил на лавку опытного ветерана Пьерре.

ЗАМЕНА ПАУЛИНЬО?

В новой сборной Бразилии у Кариоки статус запасного, чего и следовало ожидать. Зато он успел отхватить себе футболку с номером 7.

Тройка полузащитников, что вышла на поле в матче с Эквадором, Каземиро-Паулиньо-Аугусто, не претерпит изменений и в игре с Колумбией. Это тоже очевидно, исходя из тренировок. А еще потому, что Паулиньо и Аугусто немало времени проработали с Тите, их он знает, им доверяет, несмотря на то, что оба играют в Китае. Зато если кто-то, например, Паулиньо, получит травму, Кариока станет первым претендентом на его замену.

Отметим еще одну деталь: Кариока сменил агента. Теперь его представляет Жулиано Бертолуччи, один из самых известных импресарио Южной Америки, успешно работающий с европейскими клубами. Получается, в планах у полузащитника возвращение в Европу. Особенно теперь, когда игрок высоко котируется главным тренером сборной Бразилии.

«МЕЧТА БАБУШКИ»

Как только стало известно, что Кариока действительно вызван в национальную команду, полузащитник рассказал, что об этом дне мечтал с самого детства. А поддерживала его мечту бабушка Хильда, которая скончалась в 2010 году.

- Большое счастье, что детская мечта стала реальностью. Спасибо «Атлетико», который открыл мне двери, спасибо всем тренерам, с которыми я работал тут. В момент объявления состава я думал о бабушке. Она мне очень помогла, верила в меня. Она знала, какой я на самом деле. Даже родители меня не поддерживали так, как это делала бабушка. Она ничего не понимала в футболе, но знала, как сильно я люблю эту игру, - приводит слова Кариоки GloboEsporte.

Также полузащитник признался, что еще год назад всерьез рассчитывал на приглашение в сборную.

- В мыслях допускал, что меня вызовут. Но этого не произошло. У Дунги были свои кандидатуры, предпочтения. Конечно, я расстроился, но не опустил руки. А когда в сборную пришел Тите, очень обрадовался. Этот тренер всегда следует логике, объясняет свои решения. Понял, что у меня отличные шансы оказаться в сборной, если продолжу выступать на высоком уровне, - отметил Кариока.

БРАЗИЛЬЦЫ РФПЛ В СБОРНОЙ

Кто еще из бразильцев, выступающих или выступавших в России, получал шанс в селесао.

1 Халк («Шанхай», бывший игрок «Зенита») — 48 матчей, 11 голов

2 Жулиано («Зенит») — 8 матчей

3 Вагнер Лав («Аланьяспор», бывший игрок ЦСКА) — 25 матчей, 9 голов

4 Марио Фернандес (ЦСКА) — 1 матч

5 Даниэл Карвалью («Гойяс», экс- ЦСКА) — 12 матчей, 2 гола

6 Дуду («Ботафого», экс-ЦСКА) — 12 матчей

7 Ромуло («Спартак») — 8 матчей, 1 гол

8 Алекс («Интернасьонал», экс-Спартак) — 4 матча

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