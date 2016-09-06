15 понятных видеоуроков по фитнесу

Похудеть, набрать мышечную массу, просто привести себя в хорошую форму – все это можно сделать с помощью бесплатных видео уроков по фитнесу. Лучшие из них – в материале Sovsport.ru.

OFFICIAL BARSTARS

Что это: основоположники калистеники (занятий на турниках) в бесплатных видеоуроках делятся своими рецептами по похудению и набору сухой функциональной мускулатуры. Из оборудования – только турники, брусья и вес собственного тела.

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SCOOBY

Что это: 53-летний немец Скуби Веркстатт размещает видеоуроки с занятиями для новичков. Скуби учит, как создать заветные шесть кубиков пресса, убрать лишний вес, накачать плечи и грудь, и все это – в домашних условиях.

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ДЕНИС СЕМЕНИХИН

Что это: русский атлет и телеведущий, который проводит свое время между Москвой и Лос-Анжелесом, в бесплатных видеоуроках знакомит подписчиков с самыми продвинутыми методиками строительства тела. Тут – и интервальные тренировки для похудения и рельефа, и тяжелый базовый тренинг с весами для набора массы, и уличные тренировки на турниках – диапазон тем на канале Дениса бесконечно велик. Отдельная изюминка – совместный тренинг со звездами вроде СT Fletcher, чернокожим культуристом, более известным в интернете как Плюшевая Борода.

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PASSION4PROFESSI ON

Что это: минималистичный видеоканал с бесплатными уроками по фитнесу и понятной инфографикой. Здесь покажут, как скинуть лишний вес, как проводить небольшие, но эффективные для похудения воркауты дома, имея в распоряжении лишь коврик для йоги. Здесь бесплатно научат технике основных фитнес-движений и познакомят с методиками пилатес, основам йоги, базового фитнес-тренинга. Настоящая кладезь полезной и бесплатной информации по фитнесу для похудения

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Что это: фитнес уроки для похудения от американки Кейси Хо. Один из самых популярных бесплатных обучающих каналов на Youtube. Основные темы – уроки по йоге, пилатесу, интервальному тренингу. Кейси – сертифицированны й фитнес-инструкто р. С помощью ее бесплатных уроков тысячи мужчин и женщин похудели и обрели спортивную форму.

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FITNESS BLENDER

Что это: настоящая бесплатная энциклопедия по азам фитнеса. Тренировочные программы, отдельные упражнения, самые эффективные упражнения для обретения формы и советы по питанию.

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MY TRAINER BOB

Что это: ведущий этого бесплатного канала по фитнесу – Боб Харпер, который когда-то работал тренером на теле-проекте «Самый большой неудачник» (The Biggest Looser). В этом реалити-шоу Харпер помогал толстякам худеть, а теперь – после того как на него обрушился шквал вопросов от людей, желающих избавиться от лишнего веса – делает это в своих уроках по фитнесу

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ТОNE IT UP

Что это: видеоканал с бесплатными уроками по фитнесу, который ведут два фитнес-инструкто ра Карена и Катрина. Предназначен преимущественно для девушек, которые хотят привести себя в форму. Но мужчинам тоже есть на что посмотреть. На каждом втором видео здесь – красотки в бикини в поте лица работают над собой на фоне моря и песчаных пляжей

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YOUGIFTED

Что это: один из самых популярных отечественных каналов с бесплатными уроками по бодибилдингу. Все топовые атлеты России «засветились» здесь, чтобы дать наставления по построению мускулистого тела новичкам

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МЫШЦЫ.РФ

Что это: еще один российский канал с бесплатными уроками по бодибилдингу, похудению, тренировочными планами и осветами по питанию, восстановлению, растяжке. Здесь – техника упражнений для новичков, самые частые ошибки в занятиях, мотивация.

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КАТЕРИНА БУЙДА

Что это: автор этого канала – Катерина Буйда, персональный тренер и создатель авторской тренировочной программы. Много внимания здесь - направлениям Fitoyoga Danceyoga, сочетающим в себе элементы йоги, танца и традиционного фитнеса. Этот симбиоз – одно из лучших средств для похудения, уверяет Катерина, открывая курсы своих бесплатных видео-уроков.

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ОКBODYRU

Что это: значительная часть материала на этом канале – уроки кроссфита от Виктора Галагуза, украинского атлета-бородача. Галагуз абсолютно бесплатно делится с подписчиками секретами своей формы: как похудеть, как набрать, как научиться подтягиваться, жать и тянуть, как стать более функциональным, почему для похудения важен велосипед – кажется, что бородач знает о спорте все.

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СLUBFITZ

Что это: курс бесплатных танцевальных тренировок. Создатели канала уверены, что именно танец лучше всего сжигает жир.

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DENIS GUSEV

Что это: канал с уроками по фитнесу Дениса Гусева – первого из российских атлетов, который выиграл золотую медаль турнира Arnold Classic Europe в номинации Mens Physique. Если вы стремитесь достичь идеальной формы – вам сюда. Номинацию в которой выступает Денис еще называют «пляжным» бодибилдингом: здесь нет атлетов с чудовищной мышечной массой, а бал правит эстетика.

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HANNIBAL FOR KING

Что это: чернокожий атлет и главный авторитет в деле уличного воркаута. На своем канале Youtube он дает уроки по овладению турником и выкладывает мотивационные видео – те самые, с которых несколько лет назад мир буквально взорвался интересом к уличным тренировкам.

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