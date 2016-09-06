Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейКуньлунь6 : 3Адмирал
ФутболГрузия1 : 2Австрия
ФутболСербия2 : 2Ирландия
ФутболИспания8 : 0Лихтенштейн
ФутболХорватия1 : 1Турция
ХоккейЛокомотив3 : 1Сибирь
ТеннисМарченко4:6, 1:6, 7:6, 3:6Вавринка
ФутболИзраиль1 : 3Италия
ФутболУкраина1 : 1Исландия
ТеннисУильямс6:2, 6:3Шведова
ТеннисДимитров1:6, 2:6, 2:6Маррэй
ФутболРоссия (U-21)1 : 0Австрия (U-21)
ХоккейЛада- : -Динамо Москва
ХоккейАк Барс- : -ЦСКА
ФутболШвейцария- : -Португалия
ТеннисРадванска4:6, 4:6Конюх
ХоккейСалават Юлаев0 : 0Динамо Рига
ФутболРоссия- : -Гана
ХоккейСпартак- : -Динамо Минск
ФутболБелоруссия- : -Франция

Андрей Назаров: один против всех

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Назаров
Андрей НазаровИсточник: Sovsport.ru

Один из самых эмоциональных тренеров КХЛ Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана.  Sovsport.ru представляет видео-подборку самых скандальных моментов из тренерской карьеры легендарного тренера.

Назаров VS фанаты «Динамо» Мн (Ноябрь 2011 года)

За семь секунд до финальной сирены матча с минским «Динамо» арена в Минске стала полем боевых действий. Последней каплей для болельщиков стало жесткое избиение финского нападающего белорусской команды Теему Лайне защитником «Витязя» Александром Сазоновым. Возмущенные фанаты «Динамо» бросились с претензиями к Андрею Назарову (в то время главному тренеру «Витязя»). И тот, недолго думая, взял клюшку и эффектно ответил...


Назаров передал «привет» фанатам «Адмирала» (Сентябрь 2014 года)

Возглавив «Барыс», Назаров вновь в центре скандала. В этот раз главный тренер казахской команды негодовал по поводу решения арбитров матча «Адмирал»  - «Барыс» вновь оставить клуб в меньшинстве. В результате на площадку полетело все, что было под рукой у Назарова. Подобное поведение наставника «Барыса» вызвало громкий свист на трибунах и дисциплинарный матч-штраф со стороны судей. Но и про болельщиков приморского клуба Назаров не забыл…


Бутылка для Свитова (Ноябрь 2014 года)

Уже на 13-й секунде матча «Ак Барс» - «Барыс» между капитаном казанцев Александром Свитовым  и 19-летним Дамиром Рыспаевым вспыхивает драка.


Сразу после этого Андрей Назаров вступает в словесную перепалку с лидером «Ак Барса. Но слов было мало, и в ход идет бутылка, летящая со скамьи прямо в Свитова. Не успокоившись и на этом, Назаров на повышенных тонах высказывает все, что думает, финскому арбитру Юри Рённе.

Видео ЗДЕСЬ

Назаров и флэш-интервью (Январь 2015 года)

В перерыве матча с «Автомобилистом» молодой нападающий «Барыса» Никита Михайлис решил поделиться с журналистами и болельщиками эмоциями от своей первой забитой шайбы в КХЛ. Однако интервью не входило в планы главного тренера казахской команды.  А потому, проходя мимо, Назаров цепляет игрока за локоть и молча утаскивает в раздевалку.

Ошарашенный корреспондент успел сказать лишь: «Спасибо большое Андрею Викторовичу Назарову за это флэш-интервью. Вот так мы работаем».

Видео ЗДЕСЬ

Рыспаев… (Август 2016 года)

В это межсезонье скандалом в «Барысе» отметился уже «воспитанник» Андрея Назарова – Дамир Рыспаев. Во время Кубка Президента республики Казахстан «Барыс» встречался с «Куньлунем». На третьей минуте поединка тафгай казахстанской команды Дамир Рыспаев набросился на словацкого форварда Томаша Марцинко, не собиравшегося вступать в кулачное единоборство. За словака попытались вступиться партнеры, но в итоге это привело лишь к массовой потасовке, после чего главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов принял решение увести команду с площадки. Матч в итоге был прерван, а Марцинко отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Видео ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Лада» - «Динамо» (М), «Ак Барс» - ЦСКА и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч с рижским «Динамо»Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».Травма Бойда свалила и Назарова. Не зря Рыспаев бесновалсяТравма Бойда свалила и Назарова. Не зря Рыспаев бесновалсяИзвестный тренер Андрей Назаров уволен из «Барыса» за неудовлетворительные спортивные результаты.Крикунов может возглавить «Барыс»Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Владимир Крикунов может вернуться на пост главного тренера «Барыса», сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.«Барыс» отправил Назарова в отставкуТренерский штаб «Барыса» во главе с главным тренером Андреем Назаровым отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.Петр Воробьев: Без Дацюка, Шипачева и Дадонова СКА может стать не слабее, а сильнееИ.о. главного тренера СКА Петр Воробьев поделился мнением об отсутствии нападающих Павла Дацюка, Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, которые готовятся к Кубку мира в составе сборной России.Знарок зовет его вторым папой…Знарок зовет его вторым папой…В понедельник «Динамо» презентовало фильм о нашем знаменитом тренере Владимире Юрзинове.Андрей Разин: Сегодня некоторые вышли на лед, подумав, что «Югра» сама себе будет забиватьГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ханты-мансийской «Югры» остался крайне недоволен настроем подопечных на игру.Алексей Кудашов: Сумели как следует настроиться на «Сибирь»Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы в домашнем матче КХЛ над «Сибирью» остался доволен настроем команды.Андрей Скабелка: Самоотдачей хоккеистов доволен, а результатом, естественно, нетГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после поражения от «Локомотива» в выездном матче КХЛ остался доволен самоотдачей подопечных, но не результатом.«Адмирал» не смог приручить «драконов». Видеообзор матчей КХЛ«Адмирал» не смог приручить «драконов». Видеообзор матчей КХЛСамые яркие моменты игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Александр Андриевский: Мы были лишними на этом праздникеГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итог встречи с «Куньлунем» (3:6) в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Юрзинов-младший: «Адмирал» заставил нас серьезно понервничатьГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал победу над «Адмиралом» (6:3) в регулярном чемпионате КХЛ.«Локомотив» обыграл «Сибирь»«Локомотив» взял верх над «Сибирью» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Двойник «Йокерита». Как «Куньлунь» дебютировал в КХЛДвойник «Йокерита». Как «Куньлунь» дебютировал в КХЛКитайский новичок КХЛ отметил премьеру на арене Олимпиады-2022 в Пекине уверенной победой над соседями из Владивостока.Дмитрий Орлов: ЦСКА или НХЛ? Посмотрим, пока никакой конкретики нетНападающий «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился ожиданиями от Кубка мира.Александр Овечкин: Сейчас СКА на голову сильнее других соперников (видео)Александр Овечкин: Сейчас СКА на голову сильнее других соперников (видео)Нападающий сборной России Александр Овечкин дал интервью Sovsport.ru.Дубль Лапенкова принес «Югре» победу над «Автомобилистом»«Автомобилист» дома уступил «Югре» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Локомотив» принимает «Сибирь», «Куньлунь» забросил 6 шайб «Адмиралу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Первый матч «Куньлунь Ред Стар» в Пекине посетило 7832 человекаПосещаемость первого домашнего матча китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» составила 7832 зрителя.

Барыс
Барыскалендарьстатистика
Андрей Назаров
Андрей Назароввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения

Loading...