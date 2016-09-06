Андрей Назаров: один против всех

Один из самых эмоциональных тренеров КХЛ Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана. Sovsport.ru представляет видео-подборку самых скандальных моментов из тренерской карьеры легендарного тренера.

Назаров VS фанаты «Динамо» Мн (Ноябрь 2011 года)

За семь секунд до финальной сирены матча с минским «Динамо» арена в Минске стала полем боевых действий. Последней каплей для болельщиков стало жесткое избиение финского нападающего белорусской команды Теему Лайне защитником «Витязя» Александром Сазоновым. Возмущенные фанаты «Динамо» бросились с претензиями к Андрею Назарову (в то время главному тренеру «Витязя»). И тот, недолго думая, взял клюшку и эффектно ответил...





Назаров передал «привет» фанатам «Адмирала» (Сентябрь 2014 года)

Возглавив «Барыс», Назаров вновь в центре скандала. В этот раз главный тренер казахской команды негодовал по поводу решения арбитров матча «Адмирал» - «Барыс» вновь оставить клуб в меньшинстве. В результате на площадку полетело все, что было под рукой у Назарова. Подобное поведение наставника «Барыса» вызвало громкий свист на трибунах и дисциплинарный матч-штраф со стороны судей. Но и про болельщиков приморского клуба Назаров не забыл…





Бутылка для Свитова (Ноябрь 2014 года)

Уже на 13-й секунде матча «Ак Барс» - «Барыс» между капитаном казанцев Александром Свитовым и 19-летним Дамиром Рыспаевым вспыхивает драка.





Сразу после этого Андрей Назаров вступает в словесную перепалку с лидером «Ак Барса. Но слов было мало, и в ход идет бутылка, летящая со скамьи прямо в Свитова. Не успокоившись и на этом, Назаров на повышенных тонах высказывает все, что думает, финскому арбитру Юри Рённе.

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Назаров и флэш-интервью (Январь 2015 года)

В перерыве матча с «Автомобилистом» молодой нападающий «Барыса» Никита Михайлис решил поделиться с журналистами и болельщиками эмоциями от своей первой забитой шайбы в КХЛ. Однако интервью не входило в планы главного тренера казахской команды. А потому, проходя мимо, Назаров цепляет игрока за локоть и молча утаскивает в раздевалку.

Ошарашенный корреспондент успел сказать лишь: «Спасибо большое Андрею Викторовичу Назарову за это флэш-интервью. Вот так мы работаем».

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Рыспаев… (Август 2016 года)

В это межсезонье скандалом в «Барысе» отметился уже «воспитанник» Андрея Назарова – Дамир Рыспаев. Во время Кубка Президента республики Казахстан «Барыс» встречался с «Куньлунем». На третьей минуте поединка тафгай казахстанской команды Дамир Рыспаев набросился на словацкого форварда Томаша Марцинко, не собиравшегося вступать в кулачное единоборство. За словака попытались вступиться партнеры, но в итоге это привело лишь к массовой потасовке, после чего главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов принял решение увести команду с площадки. Матч в итоге был прерван, а Марцинко отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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