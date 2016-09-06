Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейКуньлунь6 : 3Адмирал
ФутболГрузия1 : 2Австрия
ФутболСербия2 : 2Ирландия
ФутболИспания8 : 0Лихтенштейн
ФутболХорватия1 : 1Турция
ХоккейЛокомотив3 : 1Сибирь
ТеннисМарченко4:6, 1:6, 7:6, 3:6Вавринка
ФутболИзраиль1 : 3Италия
ФутболУкраина1 : 1Исландия
ТеннисУильямс6:2, 6:3Шведова
ТеннисДимитров1:6, 2:6, 2:6Маррэй
ФутболРоссия (U-21)1 : 0Австрия (U-21)
ХоккейЛада- : -Динамо Москва
ХоккейАк Барс- : -ЦСКА
ФутболШвейцария- : -Португалия
ТеннисРадванска4:6, 4:6Конюх
ХоккейСалават Юлаев0 : 0Динамо Рига
ФутболРоссия- : -Гана
ХоккейСпартак- : -Динамо Минск
ФутболБелоруссия- : -Франция

Евгений Малкин: Я не думаю, что Овечкина освистают в Питтсбурге (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Малкин
Евгений МалкинИсточник: ФХР

Лидер сборной России Евгений Малкин дал интервью и высказался о матче Россия – Канада, который пройдет 14 сентября в Питтсбурге.

- Евгений, вы соскучились по команде и тренировкам?
- Лето было коротким, поэтому не было времени скучать. Здорово отдохнули с семьей. Но мне не хватало, конечно, пацанов и шуток, этой атмосферы.

Сами понимаете, нас ждет ответственный турнир. Собираются все лучшие. Я читаю прессу, многие игроки получили травмы – у Чехии, у Канады. Слава богу, нас это обходит стороной. Надеюсь, в товарищеских матчах тоже не будет повреждений и мы свежими подойдем к Кубку мира.

- Вы так плотно следите за новостями?
- Да, все читаю, всех игроков давно знаю. Новых фамилий нет. Только молодежь Северной Америки, там хорошая команда, мы с ними в группе сыграем.

- Вы с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби обсуждали Кубок мира?
- Нет, у нас ведь шел плей-офф, было не до этого. В итоге завоевали Кубок Стэнли. Может, перекинулись парой фраз, но без обстоятельного разговора.

- Как в Питтсбурге во время товарищеского матча против Канады будут принимать сборную России? Освистают, потому что есть Овечкин? Или поддержат из-за Малкина?
- Когда я буду выходить на лед, то поддержат. А когда он, то освистают, - смеется Малкин. – Вообще, надеюсь, все пройдет в дружелюбной атмосфере. Думаю, того же Овечкина уважают в Питтсбурге. Он – один из лучших игроков НХЛ. Да, во время плей-офф случается разное. Но тут встречаются две страны. Никакого негатива не будет. А если что-то случится, это Сашу еще больше заведет.

- У нас в сборной – шесть центрфорвардов. Для вас есть разница, где выступать – в центре или на краю?
- Конечно, есть разница! У меня в «Питтсбурге» уже был опыт, когда я выходил на фланге. Но последние три года играю в центре. И не так легко перестроиться на самом деле. Совершенно другие функции, особенно когда ты играешь в обороне. И в атаку ты должен первым выдвигаться. За такой короткий срок очень тяжело поменять игру. Если тренер скажет, то буду выполнять. Но хотелось бы выходить в центре.

- А вот у сборной Канады аж 11 центров и только два чистых края – Перри и Маршан. Это их делает сильнее или наоборот?
- Если смогут перестроиться, то сильнее. Но на Кубке мира будут маленькие площадки, хоккей очень быстрый, происходит много смен. Центрфорвард не всегда играет однозначно центра. Он может уходить за ворота, исполнить роль крайнего, встать на вбрасывание, отработать в защите. Есть разные варианты в современном хоккее, и все три форварда должны друг другу помогать, подстраховывать.

- Вам приятно играть в тройке с Николаем Кулеминым? Его в НХЛ часто считают сугубо оборонительным форвардом. Но с вами он раскрывается в атаке, как было в «Магнитке».
- Надеюсь, у нас с Кулеминым и Тарасенко сложится хорошее звено. Я очень давно знаком с Колей, мы много общаемся. Отлично понимаю его игру, как и он – мою. Надеюсь, старые связки сработают. Прекрасный ведь игрок. Очень трудообъемный, - придумал новое слово Малкин. – Выполняет много работы. И сами видите, он всегда выкладывается на 200 процентов.

- Вашему другу Сергею Гончару предлагали войти в тренерский штаб сборной России. Не жалеете, что этого не произошло?
- Конечно, жалею. Но я разговаривал с Сергеем, мы встречались в Америке. У него была договоренность о работе с «Питтсбургом». Поступи предложение чуть пораньше – может, он бы и согласился. А так он сейчас работает с молодежью «пингвинов».

- В конце прошлого сезона у вас было несколько повреждений. Как сейчас себя чувствуете?
- У меня было два месяца, чтобы залечить травмы. Сейчас все нормально. Я полностью восстановился, и теперь важно не растерять эту форму.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Овечкин: Этот Кубок мира может стать последним для меняФорвард сборной России Александр Овечкин поделился ожиданиями от Кубка мира по хоккею. Он не исключил, что турнир нынешнего года может стать последним для него.Никита Нестеров: Любые результаты на Кубке мира, кроме золота, сборную России не удовлетворятЗащитник «Тампы» и сборной России Никита Нестеров в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о подготовке к Кубку мира.Олег Знарок: Я не знаю, есть ли травмы у соперников. Это все отговорки! (видео)Олег Знарок: Я не знаю, есть ли травмы у соперников. Это все отговорки! (видео)После тренировки сборной России на вопросы журналистов ответил главный тренер Олег Знарок.Евгений Дадонов: Сходства между тренировками СКА и сборной России естьНападающий сборной России Евгений Дадонов поделился ожиданиями от Кубка мира-2016.Павел Дацюк: Раньше я не отказывался быть капитаном, просто стеснялсяНападающий сборной России Павел Дацюк поделился ожиданиями от Кубка мира-2016.Евгений Малкин: Если Знарок скажет играть крайнего нападающего - я готовНападающий сборной России Евгений Малкин поделился ожиданиями от Кубка мира-2016.Семен Варламов: Для меня Кубок мира будет, возможно, самым серьезным турниром в карьереГолкипер сборной России Семен Варламов поделился ожиданиями от Кубка мира-2016.Олег Знарок: Замены у соперников? Травмой что угодно можно назвать, это отговорки всеГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями от тренировки национальной команды, которая готовится к Кубку мира.Петр Воробьев: Без Дацюка, Шипачева и Дадонова СКА может стать не слабее, а сильнееИ.о. главного тренера СКА Петр Воробьев поделился мнением об отсутствии нападающих Павла Дацюка, Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, которые готовятся к Кубку мира в составе сборной России.Овечкин тренируется с Кузнецовым и Кучеровым, Панарин - с Шипачевым и ДадоновымСборная России проводит очередную тренировку в преддверии Кубка мира в Торонто.Дацюк, Шипачев, Дадонов и Телегин присоединились к сборной РоссииНападающие Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Иван Телегин начали подготовку к Кубку мира в составе сборной России.Андрей Марков: Не собираюсь завершать карьеру. Все мысли о Кубке мираЗащитник сборной России и «Монреаля» Андрей Марков пока не собирается завершать профессиональную карьеру.Евгений Кузнецов: Какие козыри у сборной России? Думаю, пики или крести (видео)Евгений Кузнецов: Какие козыри у сборной России? Думаю, пики или крести (видео)Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у форварда сборной России Евгения Кузнецова.Никита Кучеров: Сборная России считает себя фаворитом Кубка мира (видео)Никита Кучеров: Сборная России считает себя фаворитом Кубка мира (видео)Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у форварда сборной России Никиты Кучерова.Сергей Бобровский: Непривычно, сентябрь, а ты еще в РоссииГолкипер «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский после первой тренировки в Санкт-Петербурге рассказал о готовности национальной команды к Кубку мира.Знарок уже знает две тройки. Павел Лысенков – о первом дне сборной (видео)Знарок уже знает две тройки. Павел Лысенков – о первом дне сборной (видео)Сборная России начала подготовку к Кубку мира. Обозреватель Sovsport.ru рассказывает, что ему запомнилось в первый день сборов.Дмитрий Куликов: На больших скоростях уже нет возможности пасовать по десять раз перед входом в зонуЗащитник «Баффало» и сборной России Дмитрий Куликов после первой тренировки национальной команды рассказал о подготовке к Кубку мира.«Кубок мира – Олимпиада. Только хоккейная». Сборная России – о старте подготовки«Кубок мира – Олимпиада. Только хоккейная». Сборная России – о старте подготовкиАртем Анисимов, Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов – о первой тренировке сборной России в Петербурге и значимости Кубка мира.Евгений Кузнецов: Думаю, с Кучеровым легко будет найти общий языкФорвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов рассказал о первой тренировке национальной команды во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.Первый канал покажет все матчи сборной России на Кубке мира впрямуюОб этом стало известно сегодня.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости

Cпецпредложения

Loading...