Евгений Малкин: Я не думаю, что Овечкина освистают в Питтсбурге (видео)

Евгений Малкин Источник: ФХР

Лидер сборной России Евгений Малкин дал интервью и высказался о матче Россия – Канада, который пройдет 14 сентября в Питтсбурге.

- Евгений, вы соскучились по команде и тренировкам?

- Лето было коротким, поэтому не было времени скучать. Здорово отдохнули с семьей. Но мне не хватало, конечно, пацанов и шуток, этой атмосферы.

Сами понимаете, нас ждет ответственный турнир. Собираются все лучшие. Я читаю прессу, многие игроки получили травмы – у Чехии, у Канады. Слава богу, нас это обходит стороной. Надеюсь, в товарищеских матчах тоже не будет повреждений и мы свежими подойдем к Кубку мира.

- Вы так плотно следите за новостями?

- Да, все читаю, всех игроков давно знаю. Новых фамилий нет. Только молодежь Северной Америки, там хорошая команда, мы с ними в группе сыграем.

- Вы с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби обсуждали Кубок мира?

- Нет, у нас ведь шел плей-офф, было не до этого. В итоге завоевали Кубок Стэнли. Может, перекинулись парой фраз, но без обстоятельного разговора.

- Как в Питтсбурге во время товарищеского матча против Канады будут принимать сборную России? Освистают, потому что есть Овечкин? Или поддержат из-за Малкина?

- Когда я буду выходить на лед, то поддержат. А когда он, то освистают, - смеется Малкин. – Вообще, надеюсь, все пройдет в дружелюбной атмосфере. Думаю, того же Овечкина уважают в Питтсбурге. Он – один из лучших игроков НХЛ. Да, во время плей-офф случается разное. Но тут встречаются две страны. Никакого негатива не будет. А если что-то случится, это Сашу еще больше заведет.

- У нас в сборной – шесть центрфорвардов. Для вас есть разница, где выступать – в центре или на краю?

- Конечно, есть разница! У меня в «Питтсбурге» уже был опыт, когда я выходил на фланге. Но последние три года играю в центре. И не так легко перестроиться на самом деле. Совершенно другие функции, особенно когда ты играешь в обороне. И в атаку ты должен первым выдвигаться. За такой короткий срок очень тяжело поменять игру. Если тренер скажет, то буду выполнять. Но хотелось бы выходить в центре.

- А вот у сборной Канады аж 11 центров и только два чистых края – Перри и Маршан. Это их делает сильнее или наоборот?

- Если смогут перестроиться, то сильнее. Но на Кубке мира будут маленькие площадки, хоккей очень быстрый, происходит много смен. Центрфорвард не всегда играет однозначно центра. Он может уходить за ворота, исполнить роль крайнего, встать на вбрасывание, отработать в защите. Есть разные варианты в современном хоккее, и все три форварда должны друг другу помогать, подстраховывать.

- Вам приятно играть в тройке с Николаем Кулеминым? Его в НХЛ часто считают сугубо оборонительным форвардом. Но с вами он раскрывается в атаке, как было в «Магнитке».

- Надеюсь, у нас с Кулеминым и Тарасенко сложится хорошее звено. Я очень давно знаком с Колей, мы много общаемся. Отлично понимаю его игру, как и он – мою. Надеюсь, старые связки сработают. Прекрасный ведь игрок. Очень трудообъемный, - придумал новое слово Малкин. – Выполняет много работы. И сами видите, он всегда выкладывается на 200 процентов.

- Вашему другу Сергею Гончару предлагали войти в тренерский штаб сборной России. Не жалеете, что этого не произошло?

- Конечно, жалею. Но я разговаривал с Сергеем, мы встречались в Америке. У него была договоренность о работе с «Питтсбургом». Поступи предложение чуть пораньше – может, он бы и согласился. А так он сейчас работает с молодежью «пингвинов».

- В конце прошлого сезона у вас было несколько повреждений. Как сейчас себя чувствуете?

- У меня было два месяца, чтобы залечить травмы. Сейчас все нормально. Я полностью восстановился, и теперь важно не растерять эту форму.



