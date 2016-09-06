«Кубок мира - самый важный турнир карьеры». Второй день сборной России в деталях

Супертройка, Овечкин на коронной точке

Второй день тренировок сборной - это первое появление полного состава. В Петербурге все со вчерашнего дня, игроки СКА, понятное дело, никуда и не уезжали, а Иван Телегин приехал сразу после матча за ЦСКА. Теперь они все на льду, первым из КХЛ выскакивает Евгений Дадонов - он в желтом, как и Панарин с Шипачевым. То есть супертройку, которая хороша в Европе и на чемпионате мира, мы будем показывать и на Кубке мира.

И даже в большинстве они будут выходить - видимо, второй бригадой. С Малкиным в районе синей линии и единственным защитником Дмитрием Орловым.

- Если что-то пойдет не так, можем и Дацюка туда подставить, - пояснит после тренировки Олег Знарок. Наш штаб держит в голове и запасные варианты. На второй день главный тренер уже вслух порадовался, что у нас три контрольных матча. А в первый было «может, нам и одного хватило бы». Хотя это все скорее для красного словца.

В первой бригаде для реализации большинства Кузнецов, Тарасенко, Кучеров, Овечкин и Марков. Тоже тройка нападения целиком перенесенная из регулярного звена. Через один их розыгрыши заканчивались бросками Ови с левого края, с одной из коронных точек. Правда, попадал Александр пока нечасто.

Игроков КХЛ нетрудно отличить вот еще как: у них сзади на шлеме две наклейки с лого Кубка мира. А у тех, кто сейчас выступает в НХЛ, вместо одной из - эмблема их клуба. Хотя это, конечно, на всех не из НХЛ распространяется, у Романа Червенки тоже наклейки с «Фрибуром» не будет.

Пока игроки только втягиваются в предстоящее продолжительное занятие, они мило общаются. Кто парами, кто тройками. Причем редко совпадает, чтоб разговоры шли с партнерами по звеньям. А уже во время работы ничего лишнего, явно более серьезный настрой. В первый день Панарин, например, обернулся на журналистов, которые прямо у стекла - и запустил шайбу. Она ударилась в прозрачную поверхность прямо на уровне чьих-то глаз. А Артемий улыбнулся: может, тоже считает за точный бросок. Так вот на второй тренировке таких шуточек меньше. Или даже вообще нет.

Нестеров: Только золото, другое нас не удовлетворит

Одним из последних со льда уходит Андрей Василевский - талантливый яркий вратарь, которому, правда, наверняка не достанется игрового времени на Кубке мира. У тринадцатого нападающего и седьмого защитника вариантов появиться, конечно же, гораздо больше, чем у третьего вратаря.

Седьмой защитник у нас - это, видимо, Никита Нестеров, партнер Василевского по «Тампе». По крайней мере актуальный расклад именно такой: обладатель очень внушительной бороды сейчас не привязан ни к одному из партнеров. Но это, конечно, нисколько не гасит его позитива.

Никита и Евгений Кузнецов наблюдают, как интервью дает Артемий Панарин. Партнеры между собой шутят над лучшим новичком прошлого сезона НХЛ. А потом с той же улыбкой Нестеров отвечает на вопросы Spb.Sovsport.ru.

- Условия для подготовки к Кубку мира оцениваю на отлично, - говорит Никита. - Мы знали, где будем готовиться. Знали, что специально для нас в «Юбилейном» сделают маленькую площадку.

- Вы приехали в Петербург давно и успели сходить на матчи КХЛ, на которых не были достаточно давно. Как вам?

- Действительно давно не был на играх КХЛ. Все понравилось, отличная организация, да и хороший хоккей посмотрели. СКА и «Ак Барс» много шайб забили, было интересно.

- Какие у вас ожидания от Кубка мира?

- Только золото, любые другие результаты нас не удовлетворят.

- Как в Северной Америке относятся к Кубку мира? Для них это действительно самый важный турнир?

- Может, для них и самый важный, - всерьез задумывается Нестеров. - Нам он важен для того, чтобы хорошо начать сезон. Старт с победы на Кубке мира добавит нам и всем болельщикам хорошего настроения. Я на Олимпиаде и чемпионатах мира никогда не играл, сравнивать мне не с чем. В любом случае для меня это самый важный турнир в карьере.