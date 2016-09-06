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Кто должен стать капитаном сборной России – Овечкин или Дацюк? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Павел Дацюк
Павел ДацюкИсточник: ФХР

Обозреватель Sovsport.ru пообщался с Павлом Дацюком, Евгением Дадоновым и Семеном Варламовым.

ВАРЛАМОВ: УХОД РУА – ЭТО ШОК

Семен Варламов – весьма загадочная фигура в сборной России. С одной стороны это очень сильный вратарь. Но когда он на кураже, в настроении и на пике формы. А если чего-то нет, то Варли теряется и выпадает из обоймы. Так, на чемпионат мира он пробиться не смог. Но к тому времени Варламова уже включили в состав на Кубок мира.


- Какие у меня первые впечатления? – Семен охотно остановился перед журналистами. – Главное, что все приехали здоровыми, с отличным настроением. Ребята готовы, идет большая работа. Лично я готовился все лето, чтобы выступить на Кубке мира. Возможно, это самый серьезный турнир в моей карьере. Нахожусь в отличной физической форме. А там посмотрим.

- Здоровая ли конкуренция между тремя вратарями?
- Что я тут должно сказать? Все вратари готовы к турниру и выглядят здорово. Но не знаю, кто будет играть, это вопрос к главному тренеру.

- Вы удивились, когда Патрик Руа резко покинул пост наставника «Колорадо»?
- Да, для нас всех это стало шоком. Никто такого не ждал. Руа никого не предупредил, развернулся и ушел.

- Уточните, вы пропустили чемпионат мира в Москве из-за травмы?
- Да. Я повредил пах. Но это уже история, давайте жить сегодняшним днем.

ДАДОНОВ: БОРТА ТУТ БЛИЖЕ

Форвард СКА вышел к прессе в толстовке с изображением голливудского актера Джеймса Дина, который разбился в автокатастрофе за 44 года до того, как сам Дадонов родился. Вряд ли Женя смотрел «К востоку от рая» или «Бунтарь без причины». Но футболки с Дином носил Валерий Карпин, вот и Дадонов не отстает от моды.


- Сложно было, - признался Евгений. – Игроки не все те, что в СКА. И отношение к тренировочному процессу серьезнее. Более насыщенные занятия, ведь важные матчи совсем скоро. И мы вышли после выходного дня. Но мы месяц готовились к сезону со Знарком и Витолиньшем. Многие упражнения похожи.

- Вам нравится работать на маленьких площадках?
- Чувствуется, что борта намного ближе. В углах вообще нет места.

- Вы с Шипачевым моментально сработались с Панариным? Одной тренировки хватает?
- Есть определенные азы, которые должен выполнять игрок. Все знают, кто что должен делать.

ДАЦЮК: Я НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ. Я СТЕСНЯЛСЯ

Накануне форвард Евгений Кузнецов обронил фразу: «Все понимают, кто должен стать капитаном сборной».

А я вот не понял, поэтому провел голосование в твиттере. 37 процентов голосов собрал Александр Овечкин, 63 – Павел Дацюк.


- С каким настроением вы вернулись на маленькую площадку? – спросили у Дацюка.
- С хорошим. Тут надо меньше бегать, все движения быстрее.

- У вас за плечами – четыре Олимпиады, семь чемпионатов мира. С ходом времени меняется восприятие?
- Здорово, если б я мог перечислить, сколько было побед. А так их недостаточно. Есть, чего добиваться.

- Допускаете, что это последний крупный турнир в вашей карьере?
- Я об этом не думаю.

- С какими чувствами вы приедете в Америку, где недавно завершили карьеру в НХЛ? Внимание к вашей персоне будет большим.
- Я еду туда в составе сборной, и внимание будет к ней. Мы едем не показывать себя индивидуально, а сыграть как команда, добиться результата. А вообще у меня остались приятные воспоминания от НХЛ, и в Торонто я лечу с удовольствием. Но не показывать себя, а доказывать.

- Как вы находите взаимодействие с Иваном Телегиным?
- Это ведь первая тренировка. Думаю, с каждым днем мы будем прибавлять. А тренеры уже решат, кто с кем будет играть.

- Вы готовы стать капитаном?
- Это тоже зависит от тренеров. Но думаю, каждый в этой команде достоин стать капитаном.

- У вас был период в карьере, когда вы вообще отказывались от звания капитана. Что изменилось?
- Я не отказывался. Просто стеснялся.


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