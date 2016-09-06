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Бомба в «Динамо». Василий Уткин – о происходящем в клубе

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Бомба в «Динамо». Василий Уткин – о происходящем в клубе
Источник: Sovsport.ru

В общем-то, нет такого дня в календаре, когда нельзя было бы написать про футбольный клуб «Динамо» бодрую, запоминающуюся заметку. В Динамо тихо не бывает. Если вдруг тишина – значит, кто-то привинчивает к начищенным клеммам электрический провод, а взрывчатку он уже заложил заблаговременно, еще под шумок.

ОРЕЩУК – КОЧЕВНИК

То есть увольнение спортивного директора, о котором объявлено во вторник, – это не бомба, конечно. Это, скорее, пистон. Роман Орещук, проработавший в этой должности около трех месяцев, на прощание сказал, что получил в «Динамо» неоценимый опыт. Когда я, окрыленный новостями, приехал в редакцию, коллега как раз заканчивал смеяться над тем, как же содержательно прошел для Романа этот, казалось бы, мимолетный срок.

Но коллега был неправ. Ведь если вспомнить карьеру Орещука-игрока, то команду он менял ровно двадцать один раз. Полагаю, не будь в ФИФА правила, что за календарный год нельзя быть заявленным больше чем за два клуба, Роман бы и более памятный рекорд установил! Но как бы то ни было, в свете этого галопирования по разным городам, командам и весям три месяца – тоже срок… А если нет, то пришлось бы признать, что Роман Орещук – человек вообще без жизненного опыта. Где он существенно дольше-то трудился?

В этом смысле он и «Динамо» прямо рифмовались! Орещук – кочевник, «Динамо» – горячая сковорода. Они были созданы друг для друга. Но – ненадолго.

У Романа есть все шансы стать легендой Динамо. Много лет эту команду никто не покидал в момент пребывания на первом месте. Поскольку уже некоторое время назад было ясно, что Роману не усидеть, я уже не раз слышал вздохи коллег-динамовцев по этому поводу – мол, зачем что-то менять, если все идет хорошо?

Вопрос, конечно, не для «Динамо» – здесь перемены происходят не потому, что они нужны, а потому, что «Динамо», как известно, – это сила в движении. Но если говорить серьезно, то, вообще, нынешнее «Динамо» – я говорю о команде – как раз пример недальновидного и, я бы сказал, в каком-то смысле рваческого управления. Не нужно вдохновляться лидерством в первом дивизионе. Соревнования здесь проводятся каждый год, и каждый год тут кто-то лидирует. Два года назад этот турнир выиграла «Мордовия», потом «Анжи», в этом году «Оренбург». Все трое довольно уверенно. Стало ли это залогом их успешного выступления в премьер-лиге? Нет.

Другое дело, что для них и попадание в премьер-лигу является целью и успехом. И если так же дело обстоит для «Динамо»… Тогда да, все прекрасно.

НОВЫЙ ШЕФ – СТРЖАЛКОВСКИЙ?

Но, мне кажется, динамовским болельщикам нужно другое. Нужно, чтобы команда вернулась в «вышку» не ради праздника, а как к себе домой, и пошла дальше. А для этого ведь нужно, чтобы из-под нынешней команды выглядывала будущая.

Всякие чудеса возможны, но… Как команда, нынешнее «Динамо» классом выше готово лишь к борьбе за выживание. Прекрасный защитник Белоруков прекрасен в свете своих намечающихся седин только в первом дивизионе. Яркий полузащитник Темников уже не раз пытался играть классом выше, но не выходило пока, и нет никакой надежды, что теперь получится.

И первый дивизион не тот. Не случайно же – об этом, кстати, у нас недавно писал коллега Микулик – в этом году вторые команды «Спартака» и «Зенита» уверенно идут в верхней половине. А ведь они игроков потеряли ведущих, да не по одному; а все потому, что они, во-первых, давно вместе играют, а главное – зарплату вовремя получают. И могут ставить перед собой настоящие спортивные цели – а именно расти. И на них есть спрос.

А другие вообще-то не все концы с концами сводят. И о повышении в классе не мечтают.

«Динамо» в прошлом году вынуждено было ставить в состав вчерашних дублеров. Это закончилось вылетом; но уже вылетел – так теперь эти молодые люди для команды капитал, она ценой собственного класса дала им неоценимый опыт. Однако Динамо теряет, например, Живоглядова. Он играет теперь за «Уфу» – и совсем неплохо. А в «Динамо» приходит Белоруков глубоко за тридцать.

Так что вернуться в премьер-лигу – не фокус. Но можно было сделать так, чтобы из нынешней команды вырастала новая. А сейчас, уходи Орещук, оставайся – на следующий год нужно будет все делать заново.

И с этой проблемой остается именно «Динамо». А Роман человек легкий, ему команды менять – не привыкать. Друзей у него много. Тут в компании общих знакомых порадовался шутке: мол, потому в «Динамо» два Тереховых, что с первого раза Рома купил не того… С Орещуком не соскучишься!

А к вопросу о пистоне… Это во втором абзаце было, если забыли. Бомба будет в четверг, когда ВФСО «Динамо» будет выбирать себе нового шефа. Это обещает быть красиво: главный претендент – Владимир Стржалковский.

Как известно, кто раз полюбит спорт, не расстанется с ним никогда. В компании «Норникель» приход Стржалковского на пост гендиректора совпал с сокращением финансирования баскетбольного ЦСКА, а завершилось его там пребывание кончиной ФК «Москва». А еще Владимир Игоревич Стржалковский – не просто болельщик «Зенита», нет – он болельщик «Зенита» до топота ногами. До срывания шарфа. До целования случайных соседей в миг триумфа любимой команды.

Это не секрет. Лично знаю с десяток зацелованных.

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