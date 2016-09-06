Выбираем самую красивую футболистку мира! Опрос от Sovsport.ru
Источник: Instagram
Sovsport.ru предлагает вам пройти самый красивый тест в истории.
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|Хоккей
|Куньлунь6 : 3Адмирал
|Футбол
|Грузия1 : 2Австрия
|Футбол
|Сербия2 : 2Ирландия
|Футбол
|Испания8 : 0Лихтенштейн
|Футбол
|Хорватия1 : 1Турция
|Хоккей
|Локомотив3 : 1Сибирь
|Теннис
|Марченко4:6, 1:6, 7:6, 3:6Вавринка
|Футбол
|Израиль1 : 3Италия
|Футбол
|Украина1 : 1Исландия
|Теннис
|Уильямс6:2, 6:3Шведова
|Футбол
|Россия (U-21)1 : 1Австрия (U-21)
|Хоккей
|Лада1 : 1Динамо Москва
|Хоккей
|Ак Барс0 : 0ЦСКА
|Футбол
|Швейцария- : -Португалия
|Футбол
|Швеция- : -Голландия
|Хоккей
|Салават Юлаев2 : 3 БДинамо Рига
|Футбол
|Россия1 : 0Гана
|Хоккей
|Спартак1 : 1Динамо Минск
|Футбол
|Белоруссия- : -Франция
|Футбол
|Кипр- : -Бельгия
|Теннис
|Возняцки- : -Севастова
|Теннис
|Джокович- : -Тсонга
Sovsport.ru предлагает вам пройти самый красивый тест в истории.