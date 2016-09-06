Андрей Назаров: Телефон не молчит. Лидерства в «Клубе 400» я терять не намерен

Экс-главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров рассказал почему покинул клуб и чем собирается заняться в ближайшее время.

Сегодня «Барыс» объявил о расторжении контракта с известным специалистом. Решение было принято сразу после того, как сборная Казахстана завершила свое выступление в олимпийской квалификации. Победив в двух матчах из трех, казахстанцы не смогли завоевать путевку на Зимние игры-2018. Ее получили французы. Напомним, что также на Олимпиаду не пробились сборные Белоруссии и Латвии.

По моему мнению именно это и стало главной причиной отставки Андрея Назарова из «Барыса». Но, конечно, лучше было узнать об этом из уст самого тренера.

- Андрей Викторович, можно ли сказать, что ваша отставка напрямую связана с выступлением сборной Казахстана?

- В Казахстане не принято разделять клуб и национальную команду, такой подход вполне понятен. Наша работа разворачивалась на непростом этапе в жизни хоккейного Казахстана, когда проходила смена поколений. К сожалению, и в отборочном олимпийском турнире, и на чемпионате мира в Москве, и в плей-офф КХЛ для решения главной задачи нашей команде каждый раз не хватало половины балла. И, наверное, опыта.

- Почему травмы центра ударного звена сборной Бойда и основного голкипера сборной Колесника не были приняты во внимание?

- Это абсолютно нормальная ситуация. Задача профессионального тренера - дать результат. Травмы, смена поколений, омоложение - все это внутренние, малозначимые факторы, проще говоря, лирика. И наш штаб, и любой другой прекрасно это понимает. Будем надеяться, что следующие тренеры сумеют решить эти задачи.

- Что планируете делать в ближайшее время? По нашей информации, вам уже поступило несколько предложений о будущем трудоустройтстве...

- Да, телефон не молчит, но сейчас в Астане поздний вечер, и я сажусь в машину - еду в родной Челябинск. И прежде всего хочу поблагодарить руководство казахстанского хоккея, СМИ и всех болельщиков Республики за поддержку. Все вместе мы немало сделали для того, чтобы и «Барыс», и сборная вызывали на хоккейном Континенте интерес. В той же Астане у меня остается много друзей, и даже сейчас на улице болельщики подходили и обсуждали нашу команду - где-то хвалили, но где-то и ругали. Это здорово! Ведь для меня главное, чтобы не было равнодушных.

Что касается будущего, то лидерства в «Клубе 400» (42-летний Назаров в роли тренера провел больше всех матчей в истории КХЛ и недавно профсоюзом игроков во главе с Андреем Коваленко ему был вручен специальный перстень. - Прим. ред.) терять не намерен. Хоккей - это наша жизнь.



