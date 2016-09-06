«Это же звено Базелюк – Марадона – Панченко». Павел Лысенков – о сборной (видео)

Россия готовится к Кубку мира. Обозреватель Sovsport.ru рассказывает, что ему запомнилось во второй день сборов.

- Команда снова провела полуторачасовую тренировку, теперь в 10:15 утра. Мы увидели полный состав, включая четырех игроков КХЛ – Дацюка, Шипачева, Дадонова, Телегина.

По защитникам и вратарям нет вопросов, а вот в атаке у Знарка есть пара неожиданностей. Так, хорошему центру «Чикаго» Артему Анисимову предложили роль 13-го форварда. А синюю тройку сделали в виде Телегин – Дацюк – Наместников. Как написал читатель моего твиттера, «это выглядит как Базелюк – Марадона - Панченко».

- Сразу вспомнился майский чемпионат мира. Тогда у нас первое звено выглядело так: Телегин – Дацюк – Мозякин. В первых двух матчах форвард ЦСКА рядом с большими мастерами выглядел инородным телом и очков не набрал. Просто бегал туда-сюда. Зато когда Телегина определили в чернорабочую тройку к Любимову и Калинину, у него сразу же пошла игра. Но Знарок снова решил впрячь в одну телегу… точнее, в одного Телегина – коня и трепетную лань.

- Во второй половине тренировки игроки внезапно начали переодевать свитера. Так мы увидели первую бригаду большинства: Овечкин – Кузнецов – Кучеров, Тарасенко – Марков. А вот со второй ничего не поняли, потому что серые свитера надели Панарин – Дадонов – Шипачев, Дацюк с Малкиным и Кулеминым, а также защитник Орлов. То есть Знарок пока в творческом поиске.

- Помните, что Никита Кучеров, Никита Нестеров и Дмитрий Орлов будут играть на Кубке мира без контракта. Да, на время турнира они получат страховку от профсоюза. Но если не дай бог случится тяжелая травма, то под откос может полететь вся карьера. Вы же знаете, как Орлов на золотом ЧМ-2014 повредил руку и пропустил почти весь следующий сезон. Тем не менее все трое говорят, что об этих нюансах не думают. Они просто хотят выступать за сборную.

- Игроков КХЛ видно сразу. Вадим Шипачев и Иван Телегин шли из тренажерного зала через микст-зону. «Вадик! Ваня!» - кричали им журналисты, стоявшие в паре метров. Хоккеисты даже голову не повернули. Просто не заметили. Вот игроки НХЛ так себя не ведут, а если отказываются, то с извинениями.

- Организаторы затребовали, чтобы хоккеист каждой сборной вел блог на NHL.com. Для России поставили приоритет – Владимир Тарасенко. Не Овечкин, не Малкин, не Бобровский. Почему? Лиге нужны новые звезды, и Тарасенко стал лицом обложки игры «NHL-2017». Теперь раз в два-три дня к Володе подходит американский корреспондент и записывает его мысли.

- Сборная России живет в отеле на Васильевском острове. И если вы будете удить рыбу на Малой Неве с Тучкова моста, то между часом и двумя наверняка увидите хоккеистов, которые вместо автобуса отправились домой пешком. Артемий Панарин, Евгений Кузнецов, Павел Дацюк не отказали себе в удовольствии пройтись по солнечному Питеру. «Люблю я гулять в этом городе, смотреть на туристов, - сказал мне Дацюк. – Тут каждый дом как история».





- «Вы должны сказать: Александр Сергеевич, мы готовы. Нам есть, на кого равняться!» - одна девушка учила Овечкина, чтобы он так сказал в камеру. Александр Великий послушно повторил. Кому Ови передавал привет в Санкт-Петербурге? Пушкина давно застрелили на Черной речке. Оказалось, Овечкин обращался к Александру Якушеву. Это как-то связано с НХЛ – с Ночной лигой.