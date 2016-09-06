Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейКуньлунь6 : 3Адмирал
ФутболГрузия1 : 2Австрия
ФутболСербия2 : 2Ирландия
ФутболИспания8 : 0Лихтенштейн
ФутболХорватия1 : 1Турция
ХоккейЛокомотив3 : 1Сибирь
ТеннисМарченко4:6, 1:6, 7:6, 3:6Вавринка
ФутболИзраиль1 : 3Италия
ФутболУкраина1 : 1Исландия
ТеннисУильямс6:2, 6:3Шведова
ФутболРоссия (U-21)1 : 1Австрия (U-21)
ХоккейЛада2 : 1 БДинамо Москва
ХоккейАк Барс1 : 3ЦСКА
ФутболШвейцария0 : 0Португалия
ФутболШвеция0 : 0Голландия
ХоккейСалават Юлаев2 : 3 БДинамо Рига
ФутболРоссия1 : 0Гана
ХоккейСпартак4 : 2Динамо Минск
ФутболБелоруссия0 : 0Франция
ФутболКипр0 : 0Бельгия
ТеннисВозняцки- : -Севастова
ТеннисДжокович- : -Тсонга

«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Молодежная сборная России
Молодежная сборная РоссииИсточник: РФС

Корреспондент Sovsport.ru съездил на ничего не значивший отборочный матч Евро-2017 российской «молодежки» (она шансы на выход в финальную часть давно потеряла). И узнал, зачем на этот футбол с австрийцами (1:1) приезжали другие.

Леонид Слуцкий пару дней назад на лекции для будущих менеджеров игровых видов спорта сказал, что «Россия – нефутбольная страна». И разбудил улей экспертов, которые стали соглашаться или опровергать.

Может, если бы на годик-другой пораньше затеяли этот диспут, и российская «молодежка» не проиграла бы за одну осень Финляндии (0:2), Австрии (3:4) и Азербайджану (0:3). Но опоздали. И за три тура до конца отбора Евро-2017 молодежная сборная России познала всю тоску девиза: «Главное не победа, а участие».

В общем, неудивительно, что бесплатные билеты на матч Россия – Австрия потребовались только двум сотням болельщиков.

Интереснее: а им-то зачем? Химки, рабочее время, а в Черкизове почти в то же время играет главная сборная.

- Пришел двоюродного брата поддержать, - говорит статный парень Ваня. – Никиту Чернова. О том, что матч уже ничего не решает, знаю. Но и сам футбол все равно интересно посмотреть.

Мальчуган со школьным портфелем за плечами посетил «Арену Химки» потому что ходит «на весь футбол». А многолетний болельщик «Динамо» пришел просто время скоротать.

- Если бы не встреча, назначенная в Химках, наверное, на Россию и Гану поехал, - говорит мужчина средних лет. – Сам за «Динамо» болею. Знаю ли кого из нынешней молодежной сборной? Ташаева только. Он ведь играет, да?

Играет. На первых минутах футбол равный. Нос в нос по технике, а если говорить о «физике», тут у хозяев преимущество. Вот Баринов въехал в добротном таком подкате по ногам австрийцу, задав тон первому тайму. Однако из по-футбольному взрослого подобные стыки – единственное, что дала первая половина матча. Много старания, молодецкого задора, но и брака не меньше. Типичный молодежный футбол.

В команде Николая Писарева выделялись фланги – тот самый Ташаев и Ефремов. Оба, что характерно, железные игроки стартовых составов своих команд – «Динамо» и «Оренбурга». Так и играли: проход по флангу, а потом подача или прострел. Вторая комбинация: проход Ташаева и фол на нем, а дальше по старинке – подача или прострел. Австрийцам этого хватило: и капитан сборной России Зуев после углового открыл счет.

Второй тайм – и все та же борьба и сутолока. Но лучше так, чем просто отдавать оставшиеся матчи в группе. У австрийцев историческое и турнирное соперничество с немцами в группе. И вот Якупович, пробив метров с 25, когда партнер изящно оставил ему мяч пяткой, сорвался к тренерской скамейке австрийцев, радостно крича.

Глядя, как зло спартаковец Гулиев вошел в равную, в общем-то, игру, задумываешься, почему австрийцы при любом исходе этой игры продолжат борьбу за Евро-2017, а сборная России – нет. По-футбольному, как показала игра в Химках, ничем им, вроде как, российская команда не уступает, правда, и не превосходит. Но отрыв сборной России от Австрии в таблице – пропасть.

Нет, ничего в Химках в этот день не говорило о вопиющей несправедливости происходящего. Ни по трибунам, ни по тому, что было на поле. Так что все закономерно.

Матч

Россия (U-21) - Австрия (U-21) - 1:1 (1:0)

Голы

Зуев И. 33 (1:0). Якупович 54 (1:1).

Состав

Россия (U-21): Селихов, Лысцов (Безденежных, 61), Зуев И., Карпов, Караваев, Ефремов (Жемалетдинов, 71), Ташаев, Баринов, Евсеев (Гулиев, 78), Макаров, Комличенко

Австрия (U-21): Бахманн, Линхарт, Шойссенгейер, Мвене, Марчинко, Выдра, Хорват, Лаймер (Егер, 46), Раснер (Фризенбихлер, 46), Доведан, Якупович (Квашина, 86)

Предупреждения:

Баринов, 15; Гулиев, 84 - Мвене, 26; Выдра, 29; Линхарт, 44

Судья:

Арнольд Хантер (Северная Ирландия)

Место и дата

06 сентября 17:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наставник молодежной сборной Австрии: Россия могла забить нам и три, и четыре мячаГлавный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с командой России (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Александр Ташаев: Австрийцы не сильнее нас, поэтому обидно, конечноПолузащитник молодежной сборной России и «Динамо» Александр Ташаев – о матче с молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: Конечно, нам стыдноВратарь молодежной сборной России и пермского «Амкара» Александр Селихов – о матче отбора на Евро-2017 против молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: У Австрии есть хорошие игроки, но наши футболисты сильнее индивидуальноГолкипер молодежной сборной России Александр Селихов прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Николай Писарев: Матч со сборной Австрии? Есть претензии к отдельным игрокамГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Молодежные сборные России и Австрии сыграли вничьюМатч квалификации молодежного чемпионата Европы между сборными России и Австрии завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Дмитрий Хомуха: Убедился, что нахожусь на правильном путиДмитрий Хомуха: Убедился, что нахожусь на правильном путиЭкс-главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха – о реалиях молодежного футбола в России, а также – о своем уходе из «Риги».Николай Писарев: С Австрией будем играть раскрепощенноСтарший тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, как его команда будет играть с австрийцами в матче отборочного цикла чемпионата Европы- 2017.Антон Митрюшкин: Удивлен, что меня не вызвали в молодежную сборнуюГолкипер «Сьона» Антон Митрюшкин высказался о решении главного тренера молодежной сборной России Николая Писарева не вызывать его в команду на матчи с Фарерскими островами и Австрией.Николай Писарев: Рад, что ребята очень серьезно отнеслись к матчу с Фарерскими островамиГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подвел итоги матча с Фарерскими островами (3:0) в отборочном турнире Евро-2017 (U21).Российская молодежка разгромила Фареры в отборочном матче ЧЕ-2107Молодежная сборная России (U-21) на выезде крупно обыграла команду Фарерских островов (3:0) в отборочном цикле чемпионата Европы-2017.Молодежные сборные. Фарерские острова – Россия – 0:3. Как это былоВ четверг в отборочном матче к чемпионату Европы 2017 года сыграют молодежные сборные Фарерских островов и России.Зуев, Жемалетдинов и Корян попали в расширенный состав молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии, сообщает официальный сайт РФС.Селихов, Караваев и Корян – в расширенном составе молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии.Полузащитнику «Спартака» Зуеву предложили выступать за сборную КазахстанаПолузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России (U-21) Александр Зуев получил предложение выступать за сборную Казахстана, сообщают «Известия».Николай Писарев: Шейдаев – кандидат в сборную России. Кто бы ни был тренеромНиколай Писарев: Шейдаев – кандидат в сборную России. Кто бы ни был тренеромСпортивный директор РФС – о нападающем, который может сменить российское гражданство на азербайджанское.Потеряли талант? Почему Шейдаев меняет не только клуб, но и гражданствоПотеряли талант? Почему Шейдаев меняет не только клуб, но и гражданствоSovsport.ru – о том, как «Зенит» а, возможно, и сборная России потеряли перспективного нападающего Рамиля Шейдаева.Хомуха возглавил латвийский клуб «Рига»Бывший старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха возглавил латвийский клуб «Рига», сообщает Sportacentrs.com.Вот, сборная, резерв твой. Чем пугает выступление российской «молодежки»Вот, сборная, резерв твой. Чем пугает выступление российской «молодежки»Отборочный турнир Евро-2017 для молодежных сборных обернулась для команды России катастрофой.Урок французов, травма Промеса и капитуляция «молодежки». Обзор дня (видео)Урок французов, травма Промеса и капитуляция «молодежки». Обзор дня (видео)Sovsport.ru рассказывает об очередном календарном дне в российском футболе и знакомит вас с анонсом дня нового.

Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика

Cпецпредложения

Loading...