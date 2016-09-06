«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»

Молодежная сборная России Источник: РФС

Корреспондент Sovsport.ru съездил на ничего не значивший отборочный матч Евро-2017 российской «молодежки» (она шансы на выход в финальную часть давно потеряла). И узнал, зачем на этот футбол с австрийцами (1:1) приезжали другие.

Леонид Слуцкий пару дней назад на лекции для будущих менеджеров игровых видов спорта сказал, что «Россия – нефутбольная страна». И разбудил улей экспертов, которые стали соглашаться или опровергать.

Может, если бы на годик-другой пораньше затеяли этот диспут, и российская «молодежка» не проиграла бы за одну осень Финляндии (0:2), Австрии (3:4) и Азербайджану (0:3). Но опоздали. И за три тура до конца отбора Евро-2017 молодежная сборная России познала всю тоску девиза: «Главное не победа, а участие».

В общем, неудивительно, что бесплатные билеты на матч Россия – Австрия потребовались только двум сотням болельщиков.

Интереснее: а им-то зачем? Химки, рабочее время, а в Черкизове почти в то же время играет главная сборная.

- Пришел двоюродного брата поддержать, - говорит статный парень Ваня. – Никиту Чернова. О том, что матч уже ничего не решает, знаю. Но и сам футбол все равно интересно посмотреть.

Мальчуган со школьным портфелем за плечами посетил «Арену Химки» потому что ходит «на весь футбол». А многолетний болельщик «Динамо» пришел просто время скоротать.

- Если бы не встреча, назначенная в Химках, наверное, на Россию и Гану поехал, - говорит мужчина средних лет. – Сам за «Динамо» болею. Знаю ли кого из нынешней молодежной сборной? Ташаева только. Он ведь играет, да?

Играет. На первых минутах футбол равный. Нос в нос по технике, а если говорить о «физике», тут у хозяев преимущество. Вот Баринов въехал в добротном таком подкате по ногам австрийцу, задав тон первому тайму. Однако из по-футбольному взрослого подобные стыки – единственное, что дала первая половина матча. Много старания, молодецкого задора, но и брака не меньше. Типичный молодежный футбол.

В команде Николая Писарева выделялись фланги – тот самый Ташаев и Ефремов. Оба, что характерно, железные игроки стартовых составов своих команд – «Динамо» и «Оренбурга». Так и играли: проход по флангу, а потом подача или прострел. Вторая комбинация: проход Ташаева и фол на нем, а дальше по старинке – подача или прострел. Австрийцам этого хватило: и капитан сборной России Зуев после углового открыл счет.

Второй тайм – и все та же борьба и сутолока. Но лучше так, чем просто отдавать оставшиеся матчи в группе. У австрийцев историческое и турнирное соперничество с немцами в группе. И вот Якупович, пробив метров с 25, когда партнер изящно оставил ему мяч пяткой, сорвался к тренерской скамейке австрийцев, радостно крича.

Глядя, как зло спартаковец Гулиев вошел в равную, в общем-то, игру, задумываешься, почему австрийцы при любом исходе этой игры продолжат борьбу за Евро-2017, а сборная России – нет. По-футбольному, как показала игра в Химках, ничем им, вроде как, российская команда не уступает, правда, и не превосходит. Но отрыв сборной России от Австрии в таблице – пропасть.

Нет, ничего в Химках в этот день не говорило о вопиющей несправедливости происходящего. Ни по трибунам, ни по тому, что было на поле. Так что все закономерно.