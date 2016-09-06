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Один дома. Гол Смолова принес России первую победу после Евро

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Федор Смолов
Федор СмоловИсточник: Sovsport.ru

Один дома. Гол Смолова принес России первую победу после Евро

Сборная России одержала первую победу со Станиславом Черчесовым в первом домашнем матче после провального Евро-2016. Единственный гол на счету Федора Смолова.

ПЛЯСКИ С ТАМТАМАМИ

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сидел в ложе стадиона «Локомотив». До начала товарищеского матча со сборной Ганы оставалось несколько минут. Сзади него скромно примостилась экс-президент железнодорожников Ольга Смородская. Взору Слуцкого открывались пустые трибуны арены, по которым были разбросаны редкие кучки зрителей.

Наверное, в этот момент Слуцкий думал, что, как всегда, был прав, сказав пару дней назад, что Россия – нефутбольная страна. И поэтому и сборная плохо играет, и ЦСКА больше семи тысяч абонементов на новый стадион продать не может, и вообще, все плохо. Хорошее, универсальное объяснение. Такое же, как про отсутствие квалифицированных игроков, прозвучавшее из уст Слуцкого два месяца назад.

Примерно к 20-й минуте первого тайма картина поменялась. Народ все подходил и подходил, трибуны стремительно заполнялись, и в итоге на «Локомотиве» собралось примерно тысяч 14-15 зрителей. Да, не аншлаг, но показатель приличный. Учитывая, что это товарищеский матч, соперник – Гана, а пару месяцев назад сборную требовали распустить, футболистов же отправить чуть ли не на лесоповал.

Для сравнения: в 2012 году, после неудачного Евро и аршавинских «Ваши ожидания – это ваши проблемы», на августовскую игру с Кот-д’Ивуаром на том же «Локомотиве» собралось 12 500 зрителей. Окружающие же игру обстоятельства и уровень соперников, в общем, схожи.

После фактического разгона Всероссийского объединения болельщиков организованной поддержки не было. Трибуна за воротами, где обычно по разнарядке собирались вобовцы, была заполнена менее чем на половину разношерстной публикой. Но атмосфера на стадионе из-за этого хуже не стала. Даже наоборот. Постарались болельщики сборной Ганы – в Москве живет большая община выходцев из этой африканской страны – устроившие на своем секторе настоящий карнавал с плясками и тамтамами.

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О ЧЕМ ДУМАЛ СЛУЦКИЙ?

К задушевной атмосфере располагала и игра сборной России. Станислав Черчесов после турецкого эксперимента вернулся к своей излюбленной схеме 4-2-3-1, которая хорошо знакома и большинству футболистов в отличие от 3-5-2, что была в Анталье.

К тому же нужно учитывать еще и тот немаловажный фактор, что в Турции сборная России играла с листа, проведя одну тренировку. Здесь же Черчесов имел, по сути, полноценный недельный цикл на подготовку и у него было время донести до футболистов свои идеи.

Одна из главных – быстрый переход из обороны в атаку. Центральные полузащитники, в первую очередь, Зобнин и Дзагоев, получая мяч, старались сделать передачу только вперед. Никакой возни и игры поперек. И желательно – чтобы все в касание.

Именно так был забит первый гол сборной России эпохи Черчесова. Африканцы потеряли мяч в середине поля, последовал пас на Смолова, двухходовка форварда «Краснодара» с Самедовым и точный удар между ногами вратарю. Расстояние от своей до чужой штрафной было пройдено секунд за пять. И даже интересно, о чем в этот момент думал Слуцкий, упорно задвигавший Смолова на фланг?

ПОДСКАЗ ОТ БЕРЕЗУЦКОГО

Поначалу казалось, что вся эта легкость – от слабости Ганы, которая, почти сутки добиравшись до Москвы, и в первом тайме выглядела невразумительно. Но нет, после перерыва африканцы заставили россиян поработать и в обороне. Пару раз у ворот Акинфеева было даже жарко. Но не так, как в Африке.

Обороной хозяев, а порой и действиями всей команды в целом руководил Березуцкий. Его подсказ был слышен даже сквозь гул трибун. Запомнился момент в первом тайме, когда защитник ЦСКА долго указывал Семенову, где ему располагаться во время позиционной атаки россиян.

Гости играли довольно жестко по меркам товарищеского матча – но в данном случае это тоже плюс. Все лучше, чем атмосфера полного умиротворения. И тем ценнее случившиеся уже во втором тайме моменты у Березуцкого, Жиркова, Канунникова, когда защитники африканцев в невероятных акробатических этюдах выносили мяч из пустых ворот.

Ну а сэйв Акинфеева на последних минутах словно дал понять – сборная России твердо намерена начать новую жизнь дома с победы. И она ее начала.

Матч

Россия - Гана - 1:0 (1:0)

Голы

Смолов 20 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)

Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.

Предупреждения:

Зобнин, 81 - Бой, 53

Судья:

Алияр Агаев (Азербайджан)

Место и дата

06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция


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