Cтанислав Черчесов: Мы – Россия. Достойная страна
Главный тренер сборной России после победы над Ганой объяснил свои кадровые решения, поговорил о тактике и дал небанальный ответ на вопрос, футбольная ли у нас страна.
«ЗОБНИН МОЖЕТ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»
- Первый тайм нам удался больше, - начал Черчесов. - То, что наигрывали перед матчем – отбор в середине поля, быстрые выходы в атаку – все это сработало. Гол забили так, как мы это и моделировали. Во втором тайме игроки не до конца выдержали темп, немного подсели. Мы начали делать замены, которые, к сожалению, скажем так, не усилили игру.
-
Дзагоев действовал
сегодня ближе
к атаке. Это
станет его
окончательной
позицией в
сборной?
- В первую очередь мы исходили из его состояния. У него была мышечная травма, он пропустил некоторое время. Решили, что Дзагоев сыграет тайм, но потом дал ему еще 10 минут. Алану нужно вернуться здоровым в клуб, которому предстоят важные матчи. Освободили его от оборонительных действий, чтобы он работал на атаку, мог полностью раскрыть свой талант. У него в целом получилось – пару моментов создал, пару раз сам угрожал воротам.
-
Зобнин в начале
второго тайма
получил болезненный
удар, долго
хромал. Почему
не заменили
его сразу и как
вообще оцените
его действия?
- Зобнина я знаю даже лучше, чем он сам себя знает. Он выполнил большой объем работы. С Газинским они прессинговали, перехватывали мячи, быстро доставляли их вперед. Зобнин сыграл на хорошем уровне, но можно и нужно добавлять.
Наконец-то Смолова накормили! Колонка Юрия Цыбанева
-
Недавно бывший
главный тренер
сборной Леонид
Слуцкий сказал,
что Россия –
нефутбольная
страна. После
сегодняшнего
матча что вы
можете сказать
по этому поводу?
Черчесов внимательно посмотрел на задавшего вопрос журналиста – в своем фирменном стиле, к которому общественность уже привыкла. Тот случай, когда молчание красноречивее любых слов. «Следующий вопрос», - сказал, наконец, пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
- Мы – страна Россия. Достойная страна, - величественно вымолвил, наконец, Черчесов.
«НУЖНО БЫЛО ПОБЕДИТЬ»
-
Вы проводили
первый домашний
матч в роли
главного тренера
сборной. Какими
были ваши эмоции?
- Дело тут не в моих эмоциях, - тренер снова стал словоохотлив. - Дело в команде. Сборная долго не выигрывала, так что хотелось победить, дать заряд позитива болельщикам, еще больше повернуть их к себе. Разговорами убедить нельзя, нужны дела. Думаю, болельщики оценят сегодняшнюю игру и еще больше повернутся к команде.
-
Акинфеев провел
оба товарищеских
матча без замен.
Почему не дали
сыграть другим
вратарям?
- Ситуация иногда сама подсказывает, что делать. У Джанаева случилась небольшая травма приводящей мышцы, не хотели рисковать его здоровьем, у него впереди важные матчи за «Ростов». И потом, как говорил Константин Иванович Бесков, Романцев, все другие мои тренеры: все нужно делать вовремя. Нужно, чтобы человек вышел и был готов сделать свою работу хорошо. Есть команда – сборная России, нужен был результат, нужно было победить.
-
С вратарями
понятно. Но вы
не задействовали
и четырех полевых
игроков. Почему?
- Задачи посмотреть всех не было. Все замены, что мы сделали, были сделаны по ситуации.
-
С Турцией вы
играли с тремя
защитниками.
С Ганой - с четырьмя.
Какая схема
понравилась
больше?
- И та, и другая. Если вы помните, в Турции играли Новосельцев и Кудряшов, которые привычны к схеме с тремя защитниками. Сегодня все те, кто вышел – и Шишкин, и Петров, и Семенов, и Березуцкий – привыкли играть с четырьмя. В Турции у нас не было времени, нужно было искать способы, чтобы команда выглядела прилично. И не забывайте, есть еще соперник, которого тоже нужно учитывать. Теперь мы играли дома, хотелось атаковать, создавать больше моментов, поэтому выбрали такую схему.
Матч
Голы
Смолов 20 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)
Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.
Предупреждения:
Судья:
Алияр Агаев (Азербайджан)
Место и дата
06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция