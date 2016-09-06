Cтанислав Черчесов: Мы – Россия. Достойная страна

Главный тренер сборной России после победы над Ганой объяснил свои кадровые решения, поговорил о тактике и дал небанальный ответ на вопрос, футбольная ли у нас страна.

«ЗОБНИН МОЖЕТ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»

- Первый тайм нам удался больше, - начал Черчесов. - То, что наигрывали перед матчем – отбор в середине поля, быстрые выходы в атаку – все это сработало. Гол забили так, как мы это и моделировали. Во втором тайме игроки не до конца выдержали темп, немного подсели. Мы начали делать замены, которые, к сожалению, скажем так, не усилили игру.

- Дзагоев действовал сегодня ближе к атаке. Это станет его окончательной позицией в сборной?

- В первую очередь мы исходили из его состояния. У него была мышечная травма, он пропустил некоторое время. Решили, что Дзагоев сыграет тайм, но потом дал ему еще 10 минут. Алану нужно вернуться здоровым в клуб, которому предстоят важные матчи. Освободили его от оборонительных действий, чтобы он работал на атаку, мог полностью раскрыть свой талант. У него в целом получилось – пару моментов создал, пару раз сам угрожал воротам.

- Зобнин в начале второго тайма получил болезненный удар, долго хромал. Почему не заменили его сразу и как вообще оцените его действия?

- Зобнина я знаю даже лучше, чем он сам себя знает. Он выполнил большой объем работы. С Газинским они прессинговали, перехватывали мячи, быстро доставляли их вперед. Зобнин сыграл на хорошем уровне, но можно и нужно добавлять.

- Недавно бывший главный тренер сборной Леонид Слуцкий сказал, что Россия – нефутбольная страна. После сегодняшнего матча что вы можете сказать по этому поводу?

Черчесов внимательно посмотрел на задавшего вопрос журналиста – в своем фирменном стиле, к которому общественность уже привыкла. Тот случай, когда молчание красноречивее любых слов. «Следующий вопрос», - сказал, наконец, пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

- Мы – страна Россия. Достойная страна, - величественно вымолвил, наконец, Черчесов.

«НУЖНО БЫЛО ПОБЕДИТЬ»

- Вы проводили первый домашний матч в роли главного тренера сборной. Какими были ваши эмоции?

- Дело тут не в моих эмоциях, - тренер снова стал словоохотлив. - Дело в команде. Сборная долго не выигрывала, так что хотелось победить, дать заряд позитива болельщикам, еще больше повернуть их к себе. Разговорами убедить нельзя, нужны дела. Думаю, болельщики оценят сегодняшнюю игру и еще больше повернутся к команде.

- Акинфеев провел оба товарищеских матча без замен. Почему не дали сыграть другим вратарям?

- Ситуация иногда сама подсказывает, что делать. У Джанаева случилась небольшая травма приводящей мышцы, не хотели рисковать его здоровьем, у него впереди важные матчи за «Ростов». И потом, как говорил Константин Иванович Бесков, Романцев, все другие мои тренеры: все нужно делать вовремя. Нужно, чтобы человек вышел и был готов сделать свою работу хорошо. Есть команда – сборная России, нужен был результат, нужно было победить.

- С вратарями понятно. Но вы не задействовали и четырех полевых игроков. Почему?

- Задачи посмотреть всех не было. Все замены, что мы сделали, были сделаны по ситуации.

- С Турцией вы играли с тремя защитниками. С Ганой - с четырьмя. Какая схема понравилась больше?

- И та, и другая. Если вы помните, в Турции играли Новосельцев и Кудряшов, которые привычны к схеме с тремя защитниками. Сегодня все те, кто вышел – и Шишкин, и Петров, и Семенов, и Березуцкий – привыкли играть с четырьмя. В Турции у нас не было времени, нужно было искать способы, чтобы команда выглядела прилично. И не забывайте, есть еще соперник, которого тоже нужно учитывать. Теперь мы играли дома, хотелось атаковать, создавать больше моментов, поэтому выбрали такую схему.