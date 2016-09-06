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«Нет поражений – уже замечательно». Что говорили игроки сборной о матче с Ганой

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Семенов (слева)
Андрей Семенов (слева)Источник: Sovsport.ru

После матча Россия – Гана (1:0) футболисты российской сборной выходили из раздевалки усталыми, но довольными. Многие остановились, чтобы пообщаться с прессой в микст-зоне, расстроил лишь автор гола Федор Смолов.

«ОН НЕ ПЕРВЫЙ»

Смолова ждали все, человек 20 коллег хотели задать ему пару вопросов. Он прошел мимо с таким лицом, будто каждый из нас должен ему миллион и никто не собирается отдавать.

- Федор! - крикнул я. - Остановитесь, все-таки первый гол...

- Он не первый, - судя по тону Смолова, корреспондент Sovsport.ru должен был ему не миллион, а два.

- ... при Черчесове, - закончил я фразу.

Зачем этот человек играет в футбол? Чем мы его, несчастного, обидели?

Брал бы пример с капитана и защитника Василия Березуцкого, который провел сотый матч за национальную команду. Тот сказал, что в Москве при своих зрителях играть легче, чем в Турции:

- Действовали по разным схемам, сегодня играли в другой футбол. На выезде было очень жарко, сейчас, при своих зрителях, на домашней арене, конечно, играть легче.

- Сложно было перестроиться со схемы с тремя защитниками, по которой играли против Турции, на расстановку с двумя центральными игроками обороны?
- У нас было время подготовиться, чтобы действовать по разным схемам и правильно перемещаться.

- Какая атмосфера в сборной?
- Все нормально, одержали при новом тренере первую победу. Радостно, что этот микроцикл начали ничьей и закончили выигрышем. Нет поражений – уже замечательно.

- Партнеры поздравили с сотой игрой?
- Да, даже футболочка есть, на ней цифра сто, все расписались. Сказали, может, подарят еще одну футболку, в рамке. Или еще что – посмотрим.

Cтанислав Черчесов: Мы – Россия. Достойная страна

«ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ НЕ ВЫПОЛНИЛИ УСТАНОВКУ»

Защитник «Терека» Андрей Семенов выглядел, пожалуй, самым уставшим и в конце двухминутной беседы взмолился: «Отпустите, пожалуйста!».

- Уверенный в себе соперник, - сказал Семенов. - Мы могли сделать счет 2:0 и спокойненько доигрывать матч. Сами создали себе проблемы, но главное, что вытерпели и выиграли.

- Кажется, соперник грубил…
- Нет, нормальная мужская борьба.

- Слова Черчесова в перерыве?
- Просил усилить первый пас, чтобы не боялись играть вперед. К сожалению, во втором тайме немного подсели и не удалось выполнить установку тренера. 

- Что пожелал, отпуская вас в клубы и прощаясь до следующих матчей сборной?
- Сказал, что надо прибавлять – если хотим выглядеть убедительней.

- Олег Шатов сказал, что внутри коллектива вы поставили высокую цель. Какую?
- Это останется внутри коллектива. Скажу, что собираемся побеждать в каждом матче.

Наконец-то Смолова накормили! Колонка Юрия Цыбанева

«В КОНЦЕ МАТЧА СВОДИЛО НОГИ»

Защитник «Спартака» Роман Зобнин во втором тайме здорово получил по ногам, но после матча чувствовал себя нормально:

- Попали в колено. В первые минуты было больно, потом разбегался. Слава богу, все обошлось. К матчу с «Локомотивом» буду готов, время еще есть.

- Как оцените игру нашей сборной?
- Я в конце подустал, сводило ноги. Мы все подсели, пошли моменты у наших ворот. А первые 60 минут мы прекрасно себя чувствовали, игра давалась. Потом они начали нас разрывать, появились свободные зоны в центре. Сильный соперник, все ребята техничные.

- Черчесов запретил катать мяч поперек поля?
- Ничего он не запрещал! Просто сказал – сначала ищите продолжение вперед, если нет – можно поперек, если и это не проходит – отдавайте назад. После матча поздравил всех с победой. Конечно, могли сыграть лучше, если бы забили второй гол. Черчесов поздравил Васю Березуцкого, у него сотая игра. В общем, все в позитивном ключе.

- Черчесв не сказал опять, что вы для него лучшие в мире?
- Нет.

Матч

Россия - Гана - 1:0 (1:0)

Голы

Смолов 20 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)

Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.

Предупреждения:

Зобнин, 81 - Бой, 53

Судья:

Алияр Агаев (Азербайджан)

Место и дата

06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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