«Нет поражений – уже замечательно». Что говорили игроки сборной о матче с Ганой

После матча Россия – Гана (1:0) футболисты российской сборной выходили из раздевалки усталыми, но довольными. Многие остановились, чтобы пообщаться с прессой в микст-зоне, расстроил лишь автор гола Федор Смолов.

«ОН НЕ ПЕРВЫЙ»

Смолова ждали все, человек 20 коллег хотели задать ему пару вопросов. Он прошел мимо с таким лицом, будто каждый из нас должен ему миллион и никто не собирается отдавать.

- Федор! - крикнул я. - Остановитесь, все-таки первый гол...

- Он не первый, - судя по тону Смолова, корреспондент Sovsport.ru должен был ему не миллион, а два.

- ... при Черчесове, - закончил я фразу.

Зачем этот человек играет в футбол? Чем мы его, несчастного, обидели?

Брал бы пример с капитана и защитника Василия Березуцкого, который провел сотый матч за национальную команду. Тот сказал, что в Москве при своих зрителях играть легче, чем в Турции:

- Действовали по разным схемам, сегодня играли в другой футбол. На выезде было очень жарко, сейчас, при своих зрителях, на домашней арене, конечно, играть легче.

- Сложно было перестроиться со схемы с тремя защитниками, по которой играли против Турции, на расстановку с двумя центральными игроками обороны?

- У нас было время подготовиться, чтобы действовать по разным схемам и правильно перемещаться.

- Какая атмосфера в сборной?

- Все нормально, одержали при новом тренере первую победу. Радостно, что этот микроцикл начали ничьей и закончили выигрышем. Нет поражений – уже замечательно.

- Партнеры поздравили с сотой игрой?

- Да, даже футболочка есть, на ней цифра сто, все расписались. Сказали, может, подарят еще одну футболку, в рамке. Или еще что – посмотрим.

«ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ НЕ ВЫПОЛНИЛИ УСТАНОВКУ»

Защитник «Терека» Андрей Семенов выглядел, пожалуй, самым уставшим и в конце двухминутной беседы взмолился: «Отпустите, пожалуйста!».

- Уверенный в себе соперник, - сказал Семенов. - Мы могли сделать счет 2:0 и спокойненько доигрывать матч. Сами создали себе проблемы, но главное, что вытерпели и выиграли.

- Кажется, соперник грубил…

- Нет, нормальная мужская борьба.

- Слова Черчесова в перерыве?

- Просил усилить первый пас, чтобы не боялись играть вперед. К сожалению, во втором тайме немного подсели и не удалось выполнить установку тренера.

- Что пожелал, отпуская вас в клубы и прощаясь до следующих матчей сборной?

- Сказал, что надо прибавлять – если хотим выглядеть убедительней.

- Олег Шатов сказал, что внутри коллектива вы поставили высокую цель. Какую?

- Это останется внутри коллектива. Скажу, что собираемся побеждать в каждом матче.

«В КОНЦЕ МАТЧА СВОДИЛО НОГИ»

Защитник «Спартака» Роман Зобнин во втором тайме здорово получил по ногам, но после матча чувствовал себя нормально:

- Попали в колено. В первые минуты было больно, потом разбегался. Слава богу, все обошлось. К матчу с «Локомотивом» буду готов, время еще есть.

- Как оцените игру нашей сборной?

- Я в конце подустал, сводило ноги. Мы все подсели, пошли моменты у наших ворот. А первые 60 минут мы прекрасно себя чувствовали, игра давалась. Потом они начали нас разрывать, появились свободные зоны в центре. Сильный соперник, все ребята техничные.

- Черчесов запретил катать мяч поперек поля?

- Ничего он не запрещал! Просто сказал – сначала ищите продолжение вперед, если нет – можно поперек, если и это не проходит – отдавайте назад. После матча поздравил всех с победой. Конечно, могли сыграть лучше, если бы забили второй гол. Черчесов поздравил Васю Березуцкого, у него сотая игра. В общем, все в позитивном ключе.

- Черчесв не сказал опять, что вы для него лучшие в мире?

- Нет.