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«Если себя убивать, все быстро закончится». Александр Аверьянов борется за жизнь

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Аверьянов на футбольной коробке, которую просит отремонтировать местные власти
Александр Аверьянов на футбольной коробке, которую просит отремонтировать местные властиИсточник: Sovsport.ru

Александру Аверьянову – 67. Несколько лет он борется с тяжелой болезнью. И живет. Живет футболом. Корреспондент Sovsport.ru встретился с известным тренером, который, вопреки всему, еще хочет поработать в премьер-лиге.

«БОЛЬШЕ СПАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ»

Аверьянов играл за «Локомотив», тренировал «Крылья», «Уралан», «Океан» и еще множество клубов. А встречает во дворе многоэтажки на юго-западе Москвы в куртке с эмблемой «Газовика». В этом клубе, который теперь выступает в премьер-лиге под названием «Оренбург», Александр Николаевич тоже работал.

- Они меня не забывают, - говорит он. - Потому что подъем футбола в Оренбурге совпал с периодом моей работы там. Я пришел в команду в 2006-м, была задача через четыре года выйти в первый дивизион. И она постепенно выполнялась. Потом команда шла к премьер-лиге. Анатолий Федорович Бышовец меня как-то спросил, зачем я пошел в Оренбург, ведь в премьер-лиге никогда не будет второй команды «Газпрома». Но мы видим сегодня, что это не так.

...Во дворе многоэтажки, где живет Аверьянов, – футбольная коробка, поросшая сорняком и с лужами после дождя.

- Я как-то вышел с внуком сюда поиграть, ребятня сбежалась, - говорит Александр Николаевич. - Можно тренировку проводить! Но на таком поле сложно. Сколько прошу, чтобы постелили нормальное покрытие – не откликаются. После выборов думаю обращаться к депутату от нашего Западного округа.

- Рано встаете, Александр Николаевич? - в 10 утра мы уже вовсю беседуем.
- Вообще да. Просыпаюсь в семь. Хотя побольше надо спать, а не получается...

- Как вы себя чувствуете?
- По-разному. Было время, когда болезнь прогрессировала. Сейчас есть некоторая стабилизация и у меня появилось желание работать. И все мысли связаны с футболом. Хочется помочь на любом уровне – в молодежном футболе, профессиональном. Всю жизнь отдал любимому делу. Но все от состояния здоровья зависит. Посмотрим, что будет через три месяца.

- Почему такой срок?
- Каждые три месяца прохожу обследование. За последний год меня первый раз обрадовали: состояние стало лучше.

Александр Аверьянов хочет еще поработать в премьер-лиге
Александр Аверьянов хочет еще поработать в премьер-лигеИсточник: Информационное Агенство России ТАСС

«МНЕ ПОМОГ БОГ»

- Когда у вас обнаружили заболевание?
- В 2010-м. Я как раз начал работать в Питере с «Динамо». Считаю, мне бог помог выявить эту болезнь. Когда были на сборе в Анталии, поехали в монастырь Святого Николая в Демре. В дороге меня потрясло чуть-чуть, продуло. В общем, почувствовал себя плохо, пришлось проходить обследование. Тогда-то у меня и обнаружили кисту в печени. В Москве, когда делали операцию, стало понятно, что все серьезнее.

- Что потом?
- Ездил на обследование в Германию. Немцы лечат такое заболевание по методике, которой сегодня в России нет. И препараты, которые выписывают мне здесь, эффекта уже не дают. Так что надо ехать снова в Берлин. Но тут все зависит от средств. Седьмой год я лечусь...

- Кто помогает?
- Практически из всех уголков России откликнулись, в том числе из далекой Находки. А еще из Узбекистана, Болгарии, Украины, Молдавии. РФС, Объединение отечественных тренеров, конечно, «Локомотив», «Крылья Советов» помогают. Два матча благотворительных провели. Большое спасибо всем. Это меня сильно тронуло, ведь изначально я не хотел все это затевать. Друзья настояли, помогли. И теперь у меня появилась надежда на поездку в Германию. Через «Советский спорт» хочу выразить всем благодарность.  

Александр Аверьянов перед благотворительным матчем болельщиков «Локомотива» и «Крыльев»
Александр Аверьянов перед благотворительным матчем болельщиков «Локомотива» и «Крыльев»Источник: ФК «Локомотив»

«В 2012-м СКАЗАЛИ, ЧТО Я ЗДОРОВ»

- Несмотря на болезнь, вы все время продолжали работать...
- В 2012-м мне врачи сказали: «Вы – здоровый человек». Оказалось, нет. Немцы потом объяснили, что наши врачи не нашли первичную причину заболевания. По моей болезни в берлинской клинике был собран консилиум и тогда они предложили свою методику лечения вплоть до выздоровления. Да, на вид я здоров. А что внутри творится... Вот через каждые три месяца как раз и узнаю после обследования.

- Силы есть?
- Ну, мне же не надо бегать с футболистами, как раньше, вести единоборства, бить по воротам – удар у меня всегда был приличный. Важно, как голова работает, творчество. Например, всю жизнь вел дневники. По каждому матчу – составы, календарь тура, схема игры, информация по сопернику, разбор. Это мне помогало в работе.

…Это помогло Аверьянову и в написании книги про «Крылья Советов». В Самаре у него был один из лучших периодов в тренерской карьере. Еще Александр Николаевич написал книгу об «Океане» из Находки – в начале 1990-х он пошумел с ним в высшей лиге. Осталось издать.

- А сейчас в Находке футбола нет, - разводит руками Аверьянов. - Недавно разговаривал с Олегом Гариным. Может, у него получится возродить команду. Вроде бы Олег вел переговоры по созданию клуба, который мог бы побороться за выход во второй дивизион. 

«ИЛЮМЖИНОВ СПРОСИЛ: «А МОЕГО СЫНА НАУЧИШЬ?»

- Не только «Океан», еще один заметный на российской карте клуб, с которым вы работали, канул...
- «Уралан»? Да, там нам удалось вытащить команду из болота, остались в премьер-лиге. Когда пришел, поставил задачу подняться из зоны вылета на восьмое место. И поднялись бы, но сыграли вничью с «Зенитом» в последнем туре. Правда, Кирсан Илюмжинов, тогдашний президент Калмыкии и «Уралана», мне сказал: «9-е место лучше 8-го».

- Почему это?
- Как сказал Илюмжинов, у буддистов девятка – небесное число, высшая духовная сила. Вообще о Кирсане Николаевиче могу только в восторженных тонах говорить. Он все делал для команды, пока у него были возможности. И у меня с Илюмжиновым отличные взаимоотношения сложились. Вспоминаю, как он взял микрофон и поблагодарил меня перед всем стадионом за то, что спас команду от вылета из высшей лиги. И на следующий сезон «Уралан» стартовал успешно, в Кубке мы только в полуфинале уступили московскому «Локомотиву». И то в дополнительное время. После этого меня сняли. Начались какие-то интриги в окружении. Уже потом, когда Илюмжинов меня позвал в Москве в свое представительство, сказал, что сожалеет о случившемся.

- Чем вам еще Илюмжинов как президент футбольного клуба запомнился?
- Однажды «Уралан» на турнир в Бразилию поехал. Должен был «Спартак», но они отказались, потому что там матчи уже 7 января начинались. Я подумал: когда еще на родине Пеле удастся побывать, с «Сан-Паулу» сыграть. Отличная поездка получилась! Несколько бразильских игроков взяли. Один из них – Касиано – ну такой технарь был! Мог теннисным мячом, как мы большим, чеканить. Пластичный, ловкий. Посмотрел на него Илюмжинов и говорит мне: «Можешь моего сына так научить?». Я сказал, что попробую. Сыну его тогда 7 лет было. Как у Касияно у него обращаться с мячом не вышло, правда. Зато у сына Кирсана Николаевича куда лучше в шахматах получалось. А Касияно уехал в Швейцарию. Потом в Уругвае стал лучшим игроком сезона. Играл в Испании, заканчивал в Колумбии. Потом мне показали его интервью, он в нем среди тренеров, с которым работал, отмечал и Аверьянова.

«СЕМИН ЛУЧШЕ ЛЮБОГО ИНОСТРАНЦА»

- Вы еще тренируете «Знамя труда» из Орехово-Зуева во второй лиге?
- Сейчас нет. Тренером был там полгода, потом консультантом. Затем решил, что пора дать дорогу молодым. Там сейчас главный тренер Андрей Семин – сын Юрия Палыча. За «Знамя» у меня и сын играет. Когда приезжаю туда, болельщики говорят, что при мне команда показывала такую интересную игру, которую раньше никому поставить не удавалось. Это приятно.

- Вот вы посмотрели на футбол в ПФЛ. Вам не кажется, что там сейчас, как в дремучем лесу? Беспросветность и безнадега...
- Уровень футбола во втором дивизионе сильно беспокоит. Хотя в том же Орехово-Зуеве футбол-то людям интересен. Я это видел. Хотя это, конечно, не времена моей молодости, когда играл во второй лиге за «Судостроитель» в Николаеве. Там на нас по 25 тысяч ходило. Вот тогда второй дивизион был фундаментом нашего футбола. Сколько людей оттуда брали в высшую лигу! А сейчас?

Много всяких учебных пособий появилось, программ. Но тренеры детских, юношеских команд не могут это все применить, как следует. Поэтому пробелы. Надо создавать центры подготовки тренеров, в первую очередь, детских. Смотрел недавно на лучшие команды 2000 года рождения. «Спартак» играл с «Чертаново». Честно говоря, стало не по себе. Потому что сам в таком возрасте играл за юношескую сборную СССР, а через год стал в ее составе чемпионом Европы. Так что могу сравнивать. И сравнение не в пользу нынешней молодежи.

-  В Орехово тренирует Андрей Семин, а помните, как ваши «Крылья» играли против «Локомотива» его отца в самом грязном матче чемпионата России – по колено в грязной жиже?
- Недавно как раз смотрел видео. Понравилось интервью Семина после матча. В нем он спокойно, несмотря на поражение, говорит, что ситуацию команда выправит. Юрий Павлович – мудрый человек и прекрасный тренер. И насколько же верное решение вновь позвать его в «Локомотив». Он лучше любого иностранца, тут и думать нечего.

- Вы сами с какими мыслями засыпаете, о чем думаете?
- О болезни вообще не думаю. Надо бороться. Если себя убивать, все быстрее закончится. Болезнь сложная, но жить надо. Мне скоро 68. Может, наивно так думать, но засыпаю с мыслями, что тренирую, добиваюсь результатов с командой в премьер-лиге.

ПЕРВЫЙ ОТКЛИК

ФЕДОР КАНАРЕЙКИН: В ОДИНОЧКУ С ТАКИМ НЕ СПРАВИТЬСЯ 

Главный тренер хоккейного «Авангарда» Федор Канарейкин, победивший тяжелый недуг, поддержал своего коллегу Александра Аверьянова.

Федору Канарейкину удалось победить страшную болезнь, в том числе, благодаря помощи многих людей – профсоюза игроков КХЛ, руководителей клубов, хоккеистов и известных ветеранов. Сейчас он вернулся к работе и тренирует омский «Авангард».

- Нет в мире ни одного человека, который смотрит на эту проблему со стороны, - сказал Канарейкин корреспонденту Sovsport.ru Дмитрию Пономаренко. - Мы все должны принять участие в этой проблеме. Кто-то материально, кто-то духовно. Людям, попавшим в такие ситуации, просто необходима помощь. Я это на себе испытал, знаю, о чем говорю. Когда на тебя наваливается такой тяжелейший недуг, в одиночку просто не справится. Хочется пожелать крепости духа своему коллеге. И прошу весь спортивный мир не оставаться от этой ситуации в стороне.

- Как показал ваш пример, важно продолжать вести активную жизнь, не смотря ни на что. Не выпадать из привычного ритма…

- Это тоже важно. И я не сомневаюсь, что и у Александра Николаевича характер закален уже давно. Других людей в российском тренерском цехе просто нет. Я сейчас целиком на его стороне, очень хорошо понимаю его ситуацию. Обязательно и сам помогу. Единственное, прежде чем призывать человека к активной жизни, надо все же сперва разобраться – в какой конкретно личной ситуации он находится. Если надо – готов пообщаться по телефону, поделиться своим опытом.

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