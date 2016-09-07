Шестая подряд победа ЦСКА и четвертая «Спартака». Видеообзор матчей КХЛ

Самые интересные моменты прошедших матчей Континентальной хоккейной лиги в обзоре Sovsport.ru.

«Красная машина» набирает ход

Хоккеисты московского ЦСКА не знают поражений уже в шести матчах к ряду. Единственный раз подопечные Дмитрия Квартального уступили в первом матче сезона, в битве за Кубок открытия, с «Магниткой». Очередной «жертвой» армейцев стал «Ак Барс» - второй раз с начала сезона. В первой встрече команда Зинэтулы Билялетдинова уступила со счетом 2:4. Сегодня – 1:3. Отметим, что нападающий ЦСКА Кирилл Петров уже дважды (по разу в каждом из матчей) огорчил свой бывший клуб.





Новый легион «Спартака»

Московский «Спартак» так же потерпел пока всего одно поражение на старте - от финского «Йокерита». Переиграв во вторник минское «Динамо» (4:2), москвичи одержали победу в четвертом матче к ряду.

В данном межсезонье красно-белые серьезно обновили свои ряды, и это приносит свои плоды. Шведский голкипер Маркус Свенссон вполне надежен на последней линии обороны, а американский нападающий Райан Стоа (оформивший дубль в игре) и вовсе возглавил список снайперов лиги, забросив пять шайб в пяти встречах.





Также отметим красивый, хоть и курьезный гол чешского форварда «Спартака» Лукаша Радила. Нападающий минчан Андрей Степанов допустил грубую ошибку в собственной зоне, выкатив шайбу по центру ворот аккурат под бросок нападающему красно-белых. Радил как из пушки зарядил в касание в верхний угол ворот.





Еще один интересный момент – незасчитанный гол «Динамо». Нападающий динамовцев Артур Гаврус по-футбольному («парашютом») перекинул Свенссона... но арбитры отменили взятие ворот.





Победа сочинских «леопардов» и шестое поражение «тигров»

В Сочи «тигров» ждал совсем не теплый прием. Забросив 4 шайбы во втором периоде, «леопарды» без труда довели дело до разгромных 7:2. К слову, сочинцы забросили всего 10 шайб в предыдущих пяти встречах. Под руководством Мисхата Фахрутдинова на старте сезона «Амур» уступил уже в шестой раз из семи.

Показательными оказались две шайбы ХК «Сочи», когда одним пасом из своей зоны были отсечены все пять игроков «Амура». Вначале Иван Захарчук убежал «один в ноль» после передачи Рената Мамашева.





А после Оскар Фантенберг отправил на «свидание» с голкипером «Амура» Евгения Скачкова.